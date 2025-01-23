الجهات الأمنية تواصل البحث عن "شادن" المختفية بـ "طويق الرياض"

تبلغ من العمر 14 عاماً وكانت ترتدي قميصاً بنياً وشعرها أسود

تواصل الجهات الأمنية البحث عن الطفلة "شادن القحطاني" البالغة من العمر 14 عاماً بعد ورود بلاغ إلى مركز شرطة طويق غرب الرياض، حيث بدأ البحث رسمياً عن المفقودة.

وكانت الطفلة التي تدرس بالمرحلة المتوسطة تلهو مع بعض الأطفال داخل حوش منزل جدها في حي طويق بالرياض ليلة البارحة، قبل أن تختفي دون معرفة مصيرها ، لتبدأ الأسرة في البحث عنها دون العثور عليها ، قبل إبلاغ الشرطة.

وقال والد الطفلة "شادن" لـ"سبق" إنها تلبس قميصا بنيا قصيرا، وتحته هليهوب أسود، ولون بشرتها قمحي ، وشعرها أسود متوسط الطول.

وناشد الأب الجميع التعاون في البحث عن ابنته ، وفي حال الوصول لأي معلومة عنها المسارعة بالإبلاغ على الرقم 0551454132.