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الجهات الأمنية في بيش تدهم "وكر الوادي" والحصيلة: ١٢٠ عبوة و١٦ إفريقياً

​شكل تهديداً متواصلاً على مر سنوات على مجاوريه وعابريه

ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة بيش، اليوم، مصنع خمر في إحدى مزارع الموز شرق محافظة بيش، يديره مجموعة من الإثيوبيين، وبه أكثر من ١٢٠ عبوة سعة ٢٠ لتراً وخمس أسطوانات غاز، وعدد كبير من أكياس السكر.
 
كما ضبطت الجهات الأمنية ١٦ إفريقياً في الموقع، وجار استكمال إجراءاتهم النظامية.
 
يشار إلى أن وادي بيش شكل على مر سنوات تهديدات أمنيّة كبيرة على مجاوريه وعابريه، وشهد في جوانب منه حوادث إطلاق نيران كثيفة على مواطنين.

 

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الجهات الأمنية في بيش تدهم "وكر الوادي" والحصيلة: ١٢٠ عبوة و١٦ إفريقياً
سبق

ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة بيش، اليوم، مصنع خمر في إحدى مزارع الموز شرق محافظة بيش، يديره مجموعة من الإثيوبيين، وبه أكثر من ١٢٠ عبوة سعة ٢٠ لتراً وخمس أسطوانات غاز، وعدد كبير من أكياس السكر.
 
كما ضبطت الجهات الأمنية ١٦ إفريقياً في الموقع، وجار استكمال إجراءاتهم النظامية.
 
يشار إلى أن وادي بيش شكل على مر سنوات تهديدات أمنيّة كبيرة على مجاوريه وعابريه، وشهد في جوانب منه حوادث إطلاق نيران كثيفة على مواطنين.

 

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
10:32 PM
​شكل تهديداً متواصلاً على مر سنوات على مجاوريه وعابريه

الجهات الأمنية في بيش تدهم "وكر الوادي" والحصيلة: ١٢٠ عبوة و١٦ إفريقياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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2,258

ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة بيش، اليوم، مصنع خمر في إحدى مزارع الموز شرق محافظة بيش، يديره مجموعة من الإثيوبيين، وبه أكثر من ١٢٠ عبوة سعة ٢٠ لتراً وخمس أسطوانات غاز، وعدد كبير من أكياس السكر.
 
كما ضبطت الجهات الأمنية ١٦ إفريقياً في الموقع، وجار استكمال إجراءاتهم النظامية.
 
يشار إلى أن وادي بيش شكل على مر سنوات تهديدات أمنيّة كبيرة على مجاوريه وعابريه، وشهد في جوانب منه حوادث إطلاق نيران كثيفة على مواطنين.

 

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