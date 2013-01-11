"مدني جازان" عن حريق وأدخنة مستشفى ضمد: تماس في التكييف .. ولا إصابات

القحطاني: وقع في قسم تنويم الرجال في الدور الأرضي .. وسلّمنا الموقع للمدير

أكّد الدفاع المدني بمنطقة جازان، أن الحريق الذي شبَّ في مستشفى ضمد العام، صباح اليوم، سببه تماس كهربائي في دينمو إحدى وحدات التكييف؛ حيث تمّت السيطرة عليه دون وقوع أيّ إصابات تُذكر.

تفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الرائد يحيى القحطاني؛ قائلاً: وردنا صباح اليوم بلاغ عن وجود دخان في قسم تنويم الرجال بمستشفى ضمد العام، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن تصاعد دخان بقسم تنويم الرجال في الدور الأرضي.

وأضاف: تمّت السيطرة على مصدر الدخان والناتج من تماس كهربائي في الدينمو الخاص بإحدى وحدات التكييف الموجودة بسطح المبنى؛ ما أدّى إلى احتراقه.

وتابع: تمّ إخلاء جميع المرضى المنوّمين بقسم التنويم وعددهم ١٢ مريضاً إلى الأقسام الأخرى من قِبل العاملين بالمستشفى قبل وصول الفرق، ولم ينتج من انبعاث الدخان أيُّ إصابات أو وفيات، ولله الحمد؛ موضحاً أنه تم تسليم الموقع لمدير المستشفى مع التأكيد على ضرورة عمل صيانة للموقع من قِبل فرق التشغيل والصيانة بالمستشفى، واستمرار فصل الكهرباء عن الموقع لحين انتهاء أعمال الصيانة.

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إخلاء حالة والدفاع المدني موجود.. ومعلومات أولية: الحادث محدود

الجهات المعنية تباشر حريقاً وتصاعد أدخنة من مستشفى ضمد

تباشر الجهات المعنية حريقاً في مستشفى ضمد العام؛ حيث تصاعدت أدخنة كثيفة من الموقع، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الحريق محدود.

بدورها، وُجدت فرق الدفاع المدني في الموقع، ووفقًا للمعلومات، فإنه تمّ إخلاء حالة من المستشفى.

وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل حال اكتمالها.