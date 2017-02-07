النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجهني": بدأت الحالة الممطرة الآن وتستمر 72 ساعة .. وهذه تفاصيلها

توقع أن تكون الحالة المطرية متوسطة وتتركز غزارتها على شمال مكة

قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني لـ"سبق"، إنه بمشيئة الله تدخل المنطقة في تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي وتكون متوسطة التأثير في مجملها وتتركز غزارتها على أجزاء من منطقة مكة الشمالية، وما وقع شرق سواحل رابغ وثول وشمال شرق مدينة جدة.

 

وأضاف "الجهني": الحالة الممطرة المتوقعة متوسطة القوة والتوقعات تشير إلى تعمق الرياح الجنوبية الرطبة نحو منطقة تتوافر بها قيم تصعيد جيدة وتبريد علوي بقيم تكثيف مثالية لخلق حالة عدم استقرار تتكون معها السحب الرعدية الممطرة خلال اليومين القادمين.

 

وأبان "الجهني": من المتوقع بمشيئة الله أن تتركز الحالة الممطرة خلال الـ 24 ساعة القادمة على منطقة مكة بما فيها السواحل والمرتفعات خصوصًا أجزاءها الشمالية (عسفان، خليص، جعرانة، هدى الشام، الجموم، ذهبان وما حولها)، كذلك منطقة المدينة وجنوبها أفضل باتجاه جنوب ساحل ينبع وما بين ينبع ورابغ، ثم تنتقل الفرص كلما اتجهنا جنوبًا نحو الأجزاء الشمالية من مدينة جدة وغرب مدينة مكة المكرمة، ثم تمتد يوم الخميس لتشمل شرق مكة باتجاه الطائف والمناطق الواقعة بين الطائف والرياض بشكل أخف وجنوب القصيم.

 

وأشار "الجهني": الحالة تتركز قوتها على المنطقة الغربية خلال 48 ساعة بمشيئة الله، ومن المتوقع أن يصاحب حالة عدم الاستقرار نشاط للرياح المثيرة للغبار على عدة مناطق من جنوب غرب المملكة وغربها مرورًا بالوسطى، لذلك يفضّل أن ترصد العناصر أثناء حدوث الحالة ويتم متابعتها بشكل دقيق لإصدار التنبيهات والتحذيرات اللازمة في حينه من قِبل الجهات المختصة.

 

واختتم "الجهني": تنتهي الحالة الممطرة خلال 72 ساعة ( يوم الجمعة تحديدًا)، وتتجدد الفرص من جديد باتجاه الوسطى والشرقية يوم الأحد القادم وحالة ممطرة مثالية قد تكون غزيرة على نطاق واسع بمشيئة الله.

 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجهني": بدأت الحالة الممطرة الآن وتستمر 72 ساعة .. وهذه تفاصيلها
سبق

قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني لـ"سبق"، إنه بمشيئة الله تدخل المنطقة في تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي وتكون متوسطة التأثير في مجملها وتتركز غزارتها على أجزاء من منطقة مكة الشمالية، وما وقع شرق سواحل رابغ وثول وشمال شرق مدينة جدة.

 

وأضاف "الجهني": الحالة الممطرة المتوقعة متوسطة القوة والتوقعات تشير إلى تعمق الرياح الجنوبية الرطبة نحو منطقة تتوافر بها قيم تصعيد جيدة وتبريد علوي بقيم تكثيف مثالية لخلق حالة عدم استقرار تتكون معها السحب الرعدية الممطرة خلال اليومين القادمين.

 

وأبان "الجهني": من المتوقع بمشيئة الله أن تتركز الحالة الممطرة خلال الـ 24 ساعة القادمة على منطقة مكة بما فيها السواحل والمرتفعات خصوصًا أجزاءها الشمالية (عسفان، خليص، جعرانة، هدى الشام، الجموم، ذهبان وما حولها)، كذلك منطقة المدينة وجنوبها أفضل باتجاه جنوب ساحل ينبع وما بين ينبع ورابغ، ثم تنتقل الفرص كلما اتجهنا جنوبًا نحو الأجزاء الشمالية من مدينة جدة وغرب مدينة مكة المكرمة، ثم تمتد يوم الخميس لتشمل شرق مكة باتجاه الطائف والمناطق الواقعة بين الطائف والرياض بشكل أخف وجنوب القصيم.

 

وأشار "الجهني": الحالة تتركز قوتها على المنطقة الغربية خلال 48 ساعة بمشيئة الله، ومن المتوقع أن يصاحب حالة عدم الاستقرار نشاط للرياح المثيرة للغبار على عدة مناطق من جنوب غرب المملكة وغربها مرورًا بالوسطى، لذلك يفضّل أن ترصد العناصر أثناء حدوث الحالة ويتم متابعتها بشكل دقيق لإصدار التنبيهات والتحذيرات اللازمة في حينه من قِبل الجهات المختصة.

 

واختتم "الجهني": تنتهي الحالة الممطرة خلال 72 ساعة ( يوم الجمعة تحديدًا)، وتتجدد الفرص من جديد باتجاه الوسطى والشرقية يوم الأحد القادم وحالة ممطرة مثالية قد تكون غزيرة على نطاق واسع بمشيئة الله.

 

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
09:33 PM
توقع أن تكون الحالة المطرية متوسطة وتتركز غزارتها على شمال مكة

"الجهني": بدأت الحالة الممطرة الآن وتستمر 72 ساعة .. وهذه تفاصيلها

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
17
86,989

قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني لـ"سبق"، إنه بمشيئة الله تدخل المنطقة في تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي وتكون متوسطة التأثير في مجملها وتتركز غزارتها على أجزاء من منطقة مكة الشمالية، وما وقع شرق سواحل رابغ وثول وشمال شرق مدينة جدة.

 

وأضاف "الجهني": الحالة الممطرة المتوقعة متوسطة القوة والتوقعات تشير إلى تعمق الرياح الجنوبية الرطبة نحو منطقة تتوافر بها قيم تصعيد جيدة وتبريد علوي بقيم تكثيف مثالية لخلق حالة عدم استقرار تتكون معها السحب الرعدية الممطرة خلال اليومين القادمين.

 

وأبان "الجهني": من المتوقع بمشيئة الله أن تتركز الحالة الممطرة خلال الـ 24 ساعة القادمة على منطقة مكة بما فيها السواحل والمرتفعات خصوصًا أجزاءها الشمالية (عسفان، خليص، جعرانة، هدى الشام، الجموم، ذهبان وما حولها)، كذلك منطقة المدينة وجنوبها أفضل باتجاه جنوب ساحل ينبع وما بين ينبع ورابغ، ثم تنتقل الفرص كلما اتجهنا جنوبًا نحو الأجزاء الشمالية من مدينة جدة وغرب مدينة مكة المكرمة، ثم تمتد يوم الخميس لتشمل شرق مكة باتجاه الطائف والمناطق الواقعة بين الطائف والرياض بشكل أخف وجنوب القصيم.

 

وأشار "الجهني": الحالة تتركز قوتها على المنطقة الغربية خلال 48 ساعة بمشيئة الله، ومن المتوقع أن يصاحب حالة عدم الاستقرار نشاط للرياح المثيرة للغبار على عدة مناطق من جنوب غرب المملكة وغربها مرورًا بالوسطى، لذلك يفضّل أن ترصد العناصر أثناء حدوث الحالة ويتم متابعتها بشكل دقيق لإصدار التنبيهات والتحذيرات اللازمة في حينه من قِبل الجهات المختصة.

 

واختتم "الجهني": تنتهي الحالة الممطرة خلال 72 ساعة ( يوم الجمعة تحديدًا)، وتتجدد الفرص من جديد باتجاه الوسطى والشرقية يوم الأحد القادم وحالة ممطرة مثالية قد تكون غزيرة على نطاق واسع بمشيئة الله.

 

شارك برأيك
42
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
2,812
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,147
3000

3000

01 فبراير
2,686
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,551

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
قادمة
08
فبراير

ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر

تنتهي 09 فبراير
قادمة
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

عبدالرحمن المرشد
سوق الإعلانات السوداء

سوق الإعلانات السوداء

برجس البرجس
رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

أحمد الركبان
شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة