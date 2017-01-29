أوضح الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة ؛ زياد الجهني؛ أنه عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية والتي تركّز على منطقة الشرق الأوسط بما فيها السعودية، من المتوقع أن تتعمق موجة باردة قوية على أجزاء من المملكة العربية السعودية قادمة من العروض العليا، وتؤثر بشكل مباشر على الشمالية والشمالية الغربية والوسطى وشمال وسط الغربية والمرتفعات عامة وتستمر لأيام عدة. وأضاف "الجهني" من المتوقع أن يبدأ انخفاض درجات الحرارة خلال ( هذه الليلة ويستمر لـ 72 ساعة بشكل خفيف ) ثم تبدأ الموجة الباردة القوية يوم الأربعاء وتستمر حتى نهاية الأسبوع، حيث من المتوقع أن تستقبل المنطقة الشمالية موجة باردة تصل معها درجات الحرارة دون درجة الصفر المئوي (الحدود الشمالية ، الجوف، وأجزاء من منطقة تبوك وما حولها وكذلك حائل وشمال القصيم) بينما شمال الوسطى وشمال شرق المملكة باتجاه حفر الباطن حول درجتين وتنخفض أكثر خارج البنيان وفي المناطق المرتفعة، وتمتد بعدها نحو الوسطى الرياض، وما حولها بشكل قوي وتسجل درجات حول إلى دون الـ 3 درجات بينما تسجل المنطقة الشرقية وشمال الغربية باتجاه منطقة المدينة حول ( 7-12 ) درجات، وتتعمق بشكل متوسط لوسط الغربية بدرجات دون ( 17 ) درجة باتجاه مكة وجدة وما حولهما ، بينما أثرها على السواحل الجنوبية الغربية محدود وبشكل عام ستكون فترات الليل وساعات الصباح الأولى باردة جدًا والصقيع وارد على شمال المملكة خصوصًا في المناطق المفتوحة. ونبّه "الجهني" إلى استخدام وسائل التدفئة وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خصوصًا للأطفال وكبار السن حيث من المتوقع أن تكون هذه الموجة الباردة هي الأقوى لشتاء هذا العام حسب آخر التحديثات المناخية.

"الجهني": تعمق موجة باردة قوية على أجزاء المملكة وتستمر لأيام عدة هادي العصيمي سبق 2017-01-29 أوضح الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة ؛ زياد الجهني؛ أنه عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية والتي تركّز على منطقة الشرق الأوسط بما فيها السعودية، من المتوقع أن تتعمق موجة باردة قوية على أجزاء من المملكة العربية السعودية قادمة من العروض العليا، وتؤثر بشكل مباشر على الشمالية والشمالية الغربية والوسطى وشمال وسط الغربية والمرتفعات عامة وتستمر لأيام عدة.



وأضاف "الجهني" من المتوقع أن يبدأ انخفاض درجات الحرارة خلال ( هذه الليلة ويستمر لـ 72 ساعة بشكل خفيف ) ثم تبدأ الموجة الباردة القوية يوم الأربعاء وتستمر حتى نهاية الأسبوع، حيث من المتوقع أن تستقبل المنطقة الشمالية موجة باردة تصل معها درجات الحرارة دون درجة الصفر المئوي (الحدود الشمالية ، الجوف، وأجزاء من منطقة تبوك وما حولها وكذلك حائل وشمال القصيم) بينما شمال الوسطى وشمال شرق المملكة باتجاه حفر الباطن حول درجتين وتنخفض أكثر خارج البنيان وفي المناطق المرتفعة، وتمتد بعدها نحو الوسطى الرياض، وما حولها بشكل قوي وتسجل درجات حول إلى دون الـ 3 درجات بينما تسجل المنطقة الشرقية وشمال الغربية باتجاه منطقة المدينة حول ( 7-12 ) درجات، وتتعمق بشكل متوسط لوسط الغربية بدرجات دون ( 17 ) درجة باتجاه مكة وجدة وما حولهما ، بينما أثرها على السواحل الجنوبية الغربية محدود وبشكل عام ستكون فترات الليل وساعات الصباح الأولى باردة جدًا والصقيع وارد على شمال المملكة خصوصًا في المناطق المفتوحة.



ونبّه "الجهني" إلى استخدام وسائل التدفئة وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خصوصًا للأطفال وكبار السن حيث من المتوقع أن تكون هذه الموجة الباردة هي الأقوى لشتاء هذا العام حسب آخر التحديثات المناخية.



29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438 11:51 PM

انخفاض تدريجي وذروتها بعد 72 ساعة ودرجات دون الصفر في الشمالية

"الجهني": تعمق موجة باردة قوية على أجزاء المملكة وتستمر لأيام عدة





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أوضح الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة ؛ زياد الجهني؛ أنه عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية والتي تركّز على منطقة الشرق الأوسط بما فيها السعودية، من المتوقع أن تتعمق موجة باردة قوية على أجزاء من المملكة العربية السعودية قادمة من العروض العليا، وتؤثر بشكل مباشر على الشمالية والشمالية الغربية والوسطى وشمال وسط الغربية والمرتفعات عامة وتستمر لأيام عدة.



وأضاف "الجهني" من المتوقع أن يبدأ انخفاض درجات الحرارة خلال ( هذه الليلة ويستمر لـ 72 ساعة بشكل خفيف ) ثم تبدأ الموجة الباردة القوية يوم الأربعاء وتستمر حتى نهاية الأسبوع، حيث من المتوقع أن تستقبل المنطقة الشمالية موجة باردة تصل معها درجات الحرارة دون درجة الصفر المئوي (الحدود الشمالية ، الجوف، وأجزاء من منطقة تبوك وما حولها وكذلك حائل وشمال القصيم) بينما شمال الوسطى وشمال شرق المملكة باتجاه حفر الباطن حول درجتين وتنخفض أكثر خارج البنيان وفي المناطق المرتفعة، وتمتد بعدها نحو الوسطى الرياض، وما حولها بشكل قوي وتسجل درجات حول إلى دون الـ 3 درجات بينما تسجل المنطقة الشرقية وشمال الغربية باتجاه منطقة المدينة حول ( 7-12 ) درجات، وتتعمق بشكل متوسط لوسط الغربية بدرجات دون ( 17 ) درجة باتجاه مكة وجدة وما حولهما ، بينما أثرها على السواحل الجنوبية الغربية محدود وبشكل عام ستكون فترات الليل وساعات الصباح الأولى باردة جدًا والصقيع وارد على شمال المملكة خصوصًا في المناطق المفتوحة.



ونبّه "الجهني" إلى استخدام وسائل التدفئة وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خصوصًا للأطفال وكبار السن حيث من المتوقع أن تكون هذه الموجة الباردة هي الأقوى لشتاء هذا العام حسب آخر التحديثات المناخية.

