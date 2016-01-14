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الجهني: مع انقطاع الأمطار.. حالة خفيفة تستقبلها بعض المناطق بعد 48 ساعة

الباحث في الظواهر المناخية: تعيش المنطقة تحت تأثير اللانينيا قليلة الأمطار

قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني لـ"سبق": بمشيئة الله تستقبل المنطقة حالة عدم استقرار من خفيفة إلى متوسطة التأثير بداية الأسبوع القادم، تتركز الفرص فيها على الأجزاء الشمالية من منطقة مكة ،سواحلها ومرتفعاتها، كذلك منطقة المدينة والجنوبية الغربية والسواحل الشمالية الغربية باتجاه منطقة تبوك وما حولها، وتمتد نحو أقصى شمال شرق المملكة باتجاه رفحاء والحفر بمشيئة الله.

وأبان "الجهني" أن بدايتها مع ساعات مساء يوم الأحد القادم على المناطق الشمالية الغربية وسواحل منطقة تبوك والمدينة المنورة وشمال منطقة مكة المكرمة وأفضليتها شرق السواحل، وكلما اتجهنا نحو المرتفعات، وتستمر الفرص على تلك المناطق طيلة ساعات الأحد ونهار الاثنين بإذن الله، مع توسعها نواحي مرتفعات المدينة ثم شمال شرق المملكة وأجزاء من الحدود الشمالية. 

وأضاف"الجهني": الحالة عبارة عن تيارات علوية باردة تستجيب لها الرياح السطحية الرطبة معلنة بداية حالة عدم الاستقرار وبداية الأمطار، لذلك لا يستبعد أن تنشط موجات الغبار على أجزاء من الساحل الغربي خاصة منطقة المدينة ثم حائل وغرب الوسطى بشكل عام، وتمتد لشمال المملكة مع دفء الأجواء نهاراً وبرودتها ليلاً على أغلب مناطق البلاد.

واختتم "الجهني": ‏اتباعاً واقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أتمنى من الجهات المعنية أن تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء؛‏ فقد ذهب نصف الموسم المطري ولم تُسجل المنطقة سوى حالتين مطريتين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجهني: مع انقطاع الأمطار.. حالة خفيفة تستقبلها بعض المناطق بعد 48 ساعة
سبق

قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني لـ"سبق": بمشيئة الله تستقبل المنطقة حالة عدم استقرار من خفيفة إلى متوسطة التأثير بداية الأسبوع القادم، تتركز الفرص فيها على الأجزاء الشمالية من منطقة مكة ،سواحلها ومرتفعاتها، كذلك منطقة المدينة والجنوبية الغربية والسواحل الشمالية الغربية باتجاه منطقة تبوك وما حولها، وتمتد نحو أقصى شمال شرق المملكة باتجاه رفحاء والحفر بمشيئة الله.

وأبان "الجهني" أن بدايتها مع ساعات مساء يوم الأحد القادم على المناطق الشمالية الغربية وسواحل منطقة تبوك والمدينة المنورة وشمال منطقة مكة المكرمة وأفضليتها شرق السواحل، وكلما اتجهنا نحو المرتفعات، وتستمر الفرص على تلك المناطق طيلة ساعات الأحد ونهار الاثنين بإذن الله، مع توسعها نواحي مرتفعات المدينة ثم شمال شرق المملكة وأجزاء من الحدود الشمالية. 

وأضاف"الجهني": الحالة عبارة عن تيارات علوية باردة تستجيب لها الرياح السطحية الرطبة معلنة بداية حالة عدم الاستقرار وبداية الأمطار، لذلك لا يستبعد أن تنشط موجات الغبار على أجزاء من الساحل الغربي خاصة منطقة المدينة ثم حائل وغرب الوسطى بشكل عام، وتمتد لشمال المملكة مع دفء الأجواء نهاراً وبرودتها ليلاً على أغلب مناطق البلاد.

واختتم "الجهني": ‏اتباعاً واقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أتمنى من الجهات المعنية أن تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء؛‏ فقد ذهب نصف الموسم المطري ولم تُسجل المنطقة سوى حالتين مطريتين.

12 يناير 2017 - 14 ربيع الآخر 1438
11:59 PM
الباحث في الظواهر المناخية: تعيش المنطقة تحت تأثير اللانينيا قليلة الأمطار

الجهني: مع انقطاع الأمطار.. حالة خفيفة تستقبلها بعض المناطق بعد 48 ساعة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
13
54,095

قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني لـ"سبق": بمشيئة الله تستقبل المنطقة حالة عدم استقرار من خفيفة إلى متوسطة التأثير بداية الأسبوع القادم، تتركز الفرص فيها على الأجزاء الشمالية من منطقة مكة ،سواحلها ومرتفعاتها، كذلك منطقة المدينة والجنوبية الغربية والسواحل الشمالية الغربية باتجاه منطقة تبوك وما حولها، وتمتد نحو أقصى شمال شرق المملكة باتجاه رفحاء والحفر بمشيئة الله.

وأبان "الجهني" أن بدايتها مع ساعات مساء يوم الأحد القادم على المناطق الشمالية الغربية وسواحل منطقة تبوك والمدينة المنورة وشمال منطقة مكة المكرمة وأفضليتها شرق السواحل، وكلما اتجهنا نحو المرتفعات، وتستمر الفرص على تلك المناطق طيلة ساعات الأحد ونهار الاثنين بإذن الله، مع توسعها نواحي مرتفعات المدينة ثم شمال شرق المملكة وأجزاء من الحدود الشمالية. 

وأضاف"الجهني": الحالة عبارة عن تيارات علوية باردة تستجيب لها الرياح السطحية الرطبة معلنة بداية حالة عدم الاستقرار وبداية الأمطار، لذلك لا يستبعد أن تنشط موجات الغبار على أجزاء من الساحل الغربي خاصة منطقة المدينة ثم حائل وغرب الوسطى بشكل عام، وتمتد لشمال المملكة مع دفء الأجواء نهاراً وبرودتها ليلاً على أغلب مناطق البلاد.

واختتم "الجهني": ‏اتباعاً واقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أتمنى من الجهات المعنية أن تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء؛‏ فقد ذهب نصف الموسم المطري ولم تُسجل المنطقة سوى حالتين مطريتين.

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