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"الجهني": موجة باردة قوية وصقيع متوقَّع على نطاق واسع.. والبداية غدًا

شتاء 2016 أقل برودة

كشف زياد الجهني، الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، لـ"سبق" أن البيانات المناخية العالمية التي تركز على منطقة الشرق الأوسط، بما فيها السعودية، تتوقع أن تتعمق موجة باردة قوية على أجزاء من المملكة العربية السعودية قادمة من العروض العليا، وتؤثر بشكل مباشر على الشمالية والشمالية الغربية والوسطى وشمال وسط الغربية والمرتفعات عامة، وتستمر أيامًا عدة.  
 
وأضاف "الجهني": من المتوقع أن يبدأ انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الليلة، ويستمر 72 ساعة. وذروة الموجة الباردة منتصف الأسبوع يومَيْ الاثنين والثلاثاء؛ إذ من المتوقع أن تستقبل المنطقة الشمالية موجة باردة، تصل معها درجات الحرارة إلى الصفر المئوي وأقل (الحدود الشمالية، الجوف، أجزاء من منطقة تبوك وما حولها، وكذلك حائل وشمال القصيم).
 
وتابع: شمال الوسطى وشمال شرق السعودية باتجاه حفر الباطن تكون حول درجتين، وتنخفض أكثر خارج البنيان وفي المناطق المرتفعة. وتمتد بعدها نحو الوسطى (الرياض) وما حولها بشكل قوي، وتسجل درجات دون الـ 5 درجات، بينما تسجل المنطقة الشرقية وشمال الغربية باتجاه منطقة المدينة حول (12-7) درجات، وتتعمق بشكل متوسط لوسط الغربية بدرجات دون العشرين باتجاه مكة وجدة وما حولها، بينما أثرها على السواحل الجنوبية الغربية محدودٌ. وبشكل عام ستكون فترات الليل وساعات الصباح الأولى باردة جدًّا، وسيكون الصقيع واردًا على شمال السعودية، خاصة في المناطق المفتوحة.
 
وأشار "الجهني " إلى أنه عند الرجوع إلى الأرشيف المناخي نجد أن شتاء 2016 أقل برودة، وأعلى من المعدل الطبيعي في درجات الحرارة.
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجهني": موجة باردة قوية وصقيع متوقَّع على نطاق واسع.. والبداية غدًا
سبق

كشف زياد الجهني، الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، لـ"سبق" أن البيانات المناخية العالمية التي تركز على منطقة الشرق الأوسط، بما فيها السعودية، تتوقع أن تتعمق موجة باردة قوية على أجزاء من المملكة العربية السعودية قادمة من العروض العليا، وتؤثر بشكل مباشر على الشمالية والشمالية الغربية والوسطى وشمال وسط الغربية والمرتفعات عامة، وتستمر أيامًا عدة.  
 
وأضاف "الجهني": من المتوقع أن يبدأ انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الليلة، ويستمر 72 ساعة. وذروة الموجة الباردة منتصف الأسبوع يومَيْ الاثنين والثلاثاء؛ إذ من المتوقع أن تستقبل المنطقة الشمالية موجة باردة، تصل معها درجات الحرارة إلى الصفر المئوي وأقل (الحدود الشمالية، الجوف، أجزاء من منطقة تبوك وما حولها، وكذلك حائل وشمال القصيم).
 
وتابع: شمال الوسطى وشمال شرق السعودية باتجاه حفر الباطن تكون حول درجتين، وتنخفض أكثر خارج البنيان وفي المناطق المرتفعة. وتمتد بعدها نحو الوسطى (الرياض) وما حولها بشكل قوي، وتسجل درجات دون الـ 5 درجات، بينما تسجل المنطقة الشرقية وشمال الغربية باتجاه منطقة المدينة حول (12-7) درجات، وتتعمق بشكل متوسط لوسط الغربية بدرجات دون العشرين باتجاه مكة وجدة وما حولها، بينما أثرها على السواحل الجنوبية الغربية محدودٌ. وبشكل عام ستكون فترات الليل وساعات الصباح الأولى باردة جدًّا، وسيكون الصقيع واردًا على شمال السعودية، خاصة في المناطق المفتوحة.
 
وأشار "الجهني " إلى أنه عند الرجوع إلى الأرشيف المناخي نجد أن شتاء 2016 أقل برودة، وأعلى من المعدل الطبيعي في درجات الحرارة.
 

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
11:17 PM
شتاء 2016 أقل برودة

"الجهني": موجة باردة قوية وصقيع متوقَّع على نطاق واسع.. والبداية غدًا

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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109,769

كشف زياد الجهني، الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، لـ"سبق" أن البيانات المناخية العالمية التي تركز على منطقة الشرق الأوسط، بما فيها السعودية، تتوقع أن تتعمق موجة باردة قوية على أجزاء من المملكة العربية السعودية قادمة من العروض العليا، وتؤثر بشكل مباشر على الشمالية والشمالية الغربية والوسطى وشمال وسط الغربية والمرتفعات عامة، وتستمر أيامًا عدة.  
 
وأضاف "الجهني": من المتوقع أن يبدأ انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الليلة، ويستمر 72 ساعة. وذروة الموجة الباردة منتصف الأسبوع يومَيْ الاثنين والثلاثاء؛ إذ من المتوقع أن تستقبل المنطقة الشمالية موجة باردة، تصل معها درجات الحرارة إلى الصفر المئوي وأقل (الحدود الشمالية، الجوف، أجزاء من منطقة تبوك وما حولها، وكذلك حائل وشمال القصيم).
 
وتابع: شمال الوسطى وشمال شرق السعودية باتجاه حفر الباطن تكون حول درجتين، وتنخفض أكثر خارج البنيان وفي المناطق المرتفعة. وتمتد بعدها نحو الوسطى (الرياض) وما حولها بشكل قوي، وتسجل درجات دون الـ 5 درجات، بينما تسجل المنطقة الشرقية وشمال الغربية باتجاه منطقة المدينة حول (12-7) درجات، وتتعمق بشكل متوسط لوسط الغربية بدرجات دون العشرين باتجاه مكة وجدة وما حولها، بينما أثرها على السواحل الجنوبية الغربية محدودٌ. وبشكل عام ستكون فترات الليل وساعات الصباح الأولى باردة جدًّا، وسيكون الصقيع واردًا على شمال السعودية، خاصة في المناطق المفتوحة.
 
وأشار "الجهني " إلى أنه عند الرجوع إلى الأرشيف المناخي نجد أن شتاء 2016 أقل برودة، وأعلى من المعدل الطبيعي في درجات الحرارة.
 

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