"الجوازات": إنهاء إجراءات 6,7 مليون مسافر خلال شهر

قالت: تشكيل قوة دعم للمناوبات في كل منفذ لأوقات الذروة

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن تقريرها الشهري الذي يتضمن إحصائية بعدد المسافرين (المغادرين والقادمين) عبر منافذ المملكة كافة؛ حيث بلغ مجموع المسافرين (المغادرين والقادمين) في الفترة ما بين 27 / 2 / 1438هـ، حتى 25 / 3 / 1438هـ، (3,294,789) مغادراً و(3,453,479) قادماً إلى المملكة، وبذلك يصبح إجمالي عدد المسافرين خلال هذه الفترة (6,748,268) مسافراً.

وأكّدت "الجوازات" أنه تمّ تشكيل قوة دعم للمناوبات في كل منفذ لأوقات الذروة لضمان فتح جميع المسارات والكاونترات؛ تسهيلاً لإجراءات المسافرين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وحثّ مدير عام "الجوازات"، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى؛ جميع العاملين في المنافذ، على ضرورة تطوير الأداء والرفع من مستوى الكفاءة والإنتاجية، وسرعة إنهاء إجراءات المسافرين دون الإخلال بالجوانب الأمنية.