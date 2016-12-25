النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجوازات": إنهاء إجراءات 6,7 مليون مسافر خلال شهر

قالت: تشكيل قوة دعم للمناوبات في كل منفذ لأوقات الذروة

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن تقريرها الشهري الذي يتضمن إحصائية بعدد المسافرين (المغادرين والقادمين) عبر منافذ المملكة كافة؛ حيث بلغ مجموع المسافرين (المغادرين والقادمين) في الفترة ما بين 27 / 2 / 1438هـ، حتى 25 / 3 / 1438هـ، (3,294,789) مغادراً و(3,453,479) قادماً إلى المملكة، وبذلك يصبح إجمالي عدد المسافرين خلال هذه الفترة (6,748,268) مسافراً.

 

وأكّدت "الجوازات" أنه تمّ تشكيل قوة دعم للمناوبات في كل منفذ لأوقات الذروة لضمان فتح جميع المسارات والكاونترات؛ تسهيلاً لإجراءات المسافرين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

 

وحثّ مدير عام "الجوازات"، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى؛ جميع العاملين في المنافذ، على ضرورة تطوير الأداء والرفع من مستوى الكفاءة والإنتاجية، وسرعة إنهاء إجراءات المسافرين دون الإخلال بالجوانب الأمنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجوازات": إنهاء إجراءات 6,7 مليون مسافر خلال شهر
سبق

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن تقريرها الشهري الذي يتضمن إحصائية بعدد المسافرين (المغادرين والقادمين) عبر منافذ المملكة كافة؛ حيث بلغ مجموع المسافرين (المغادرين والقادمين) في الفترة ما بين 27 / 2 / 1438هـ، حتى 25 / 3 / 1438هـ، (3,294,789) مغادراً و(3,453,479) قادماً إلى المملكة، وبذلك يصبح إجمالي عدد المسافرين خلال هذه الفترة (6,748,268) مسافراً.

 

وأكّدت "الجوازات" أنه تمّ تشكيل قوة دعم للمناوبات في كل منفذ لأوقات الذروة لضمان فتح جميع المسارات والكاونترات؛ تسهيلاً لإجراءات المسافرين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

 

وحثّ مدير عام "الجوازات"، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى؛ جميع العاملين في المنافذ، على ضرورة تطوير الأداء والرفع من مستوى الكفاءة والإنتاجية، وسرعة إنهاء إجراءات المسافرين دون الإخلال بالجوانب الأمنية.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
01:20 PM
قالت: تشكيل قوة دعم للمناوبات في كل منفذ لأوقات الذروة

"الجوازات": إنهاء إجراءات 6,7 مليون مسافر خلال شهر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
4,353

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن تقريرها الشهري الذي يتضمن إحصائية بعدد المسافرين (المغادرين والقادمين) عبر منافذ المملكة كافة؛ حيث بلغ مجموع المسافرين (المغادرين والقادمين) في الفترة ما بين 27 / 2 / 1438هـ، حتى 25 / 3 / 1438هـ، (3,294,789) مغادراً و(3,453,479) قادماً إلى المملكة، وبذلك يصبح إجمالي عدد المسافرين خلال هذه الفترة (6,748,268) مسافراً.

 

وأكّدت "الجوازات" أنه تمّ تشكيل قوة دعم للمناوبات في كل منفذ لأوقات الذروة لضمان فتح جميع المسارات والكاونترات؛ تسهيلاً لإجراءات المسافرين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

 

وحثّ مدير عام "الجوازات"، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى؛ جميع العاملين في المنافذ، على ضرورة تطوير الأداء والرفع من مستوى الكفاءة والإنتاجية، وسرعة إنهاء إجراءات المسافرين دون الإخلال بالجوانب الأمنية.

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
3,042
1200

1200

17 ديسمبر
5,672
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,984
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,330

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

نايف الحربي
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

محمد الصيـعري
قراءات في الميزانية

قراءات في الميزانية

صالح المسلّم
(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

عبدالرحمن المرشد
حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

ماجد الحربي
افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

نايف معلا
أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة