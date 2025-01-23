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"الجوازات" تدعو المقيمين إلى تجديد "هوية مقيم" قبل تاريخ انتهائها

قالت: تطبق الغرامات والعقوبات المقررة نظاماً عند انتهاء صلاحيتها

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين بالمملكة، إلى سرعة تجديد بطاقة "هوية مقيم" قبل انتهائها بوقتٍ كافٍ من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، و"مقيم"، وإتمام عملية التجديد بعد سداد الرسوم اللازمة عبر القنوات البنكية، مؤكدةً أنه عند انتهاء تاريخ صلاحية "هوية مقيم" لن يتمكن حاملها من الاستفادة من خدمات الجوازات المقدَّمة له، وسيتم تطبيق الغرامات المالية والعقوبات المقررة نظاماً بحقه.

 

وتــعد "هوية مقيم" البديل الحديث لرخص الإقامة، التي تمّ استبدالها مطلع العام الهجري 1437هـ، وهي هوية تعريفية لصاحبها، وتحمل عديداً من المواصفات الجديدة، منها مدة الصلاحية لخمس سنوات، والتجديد الإلكتروني كل عام دون الحاجة إلى إعادة طباعتها.

 

تـأتي "هوية مقيم" دون أيِّ تغيير في الرسوم النظامية ودون أيّ تعديلٍ لنظام الإقامة والعمل، وتحتوي على البيانات الشخصية للمقيم؛ منها: رقم الهوية، ومكان الإصدار، وتاريخه، والمهنة، ورخصة العمل، واسم صاحب العمل.

 

ودعت المديرية العامة للجوازات، جميع المقيمين، إلى ضرورة حمل "هوية مقيم" بصفة مستمرة داخل المملكة، مشيرة إلى أهمية المحافظة على بطاقة "هوية مقيم" من الفقدان وعدم رهنها أو استخدامها لغير ما خُصِّصت له.

 

وتصدر هذه الهوية لأول مرة بعد طلب تنفيذ الخدمة إلكترونياً في موقع الخدمات الإلكترونية سواءً في "أبشر" أو "مقيم"، ويتم طلب تسلُّمها عن طريق البريد السعودي خدمة "واصل" دون الحاجة إلى مراجعة إدارة الجوازات لطباعتها.

 

من جانبها، وفرَت "الجوازات"، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، خدمة الاستعلام عن تاريخ انتهاء صلاحية "هوية مقيم"، وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر" و"مقيم"، كما يقوم النظام الآلي بإرسال رسالة نصّية تذكيرية لجوّال المستفيد المسجّل في النظام تُفيد بضرورة تجديدها إلكترونياً قبل تاريخ الانتهاء بوقتٍ كافٍ.

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"الجوازات" تدعو المقيمين إلى تجديد "هوية مقيم" قبل تاريخ انتهائها
سبق

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين بالمملكة، إلى سرعة تجديد بطاقة "هوية مقيم" قبل انتهائها بوقتٍ كافٍ من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، و"مقيم"، وإتمام عملية التجديد بعد سداد الرسوم اللازمة عبر القنوات البنكية، مؤكدةً أنه عند انتهاء تاريخ صلاحية "هوية مقيم" لن يتمكن حاملها من الاستفادة من خدمات الجوازات المقدَّمة له، وسيتم تطبيق الغرامات المالية والعقوبات المقررة نظاماً بحقه.

 

وتــعد "هوية مقيم" البديل الحديث لرخص الإقامة، التي تمّ استبدالها مطلع العام الهجري 1437هـ، وهي هوية تعريفية لصاحبها، وتحمل عديداً من المواصفات الجديدة، منها مدة الصلاحية لخمس سنوات، والتجديد الإلكتروني كل عام دون الحاجة إلى إعادة طباعتها.

 

تـأتي "هوية مقيم" دون أيِّ تغيير في الرسوم النظامية ودون أيّ تعديلٍ لنظام الإقامة والعمل، وتحتوي على البيانات الشخصية للمقيم؛ منها: رقم الهوية، ومكان الإصدار، وتاريخه، والمهنة، ورخصة العمل، واسم صاحب العمل.

 

ودعت المديرية العامة للجوازات، جميع المقيمين، إلى ضرورة حمل "هوية مقيم" بصفة مستمرة داخل المملكة، مشيرة إلى أهمية المحافظة على بطاقة "هوية مقيم" من الفقدان وعدم رهنها أو استخدامها لغير ما خُصِّصت له.

 

وتصدر هذه الهوية لأول مرة بعد طلب تنفيذ الخدمة إلكترونياً في موقع الخدمات الإلكترونية سواءً في "أبشر" أو "مقيم"، ويتم طلب تسلُّمها عن طريق البريد السعودي خدمة "واصل" دون الحاجة إلى مراجعة إدارة الجوازات لطباعتها.

 

من جانبها، وفرَت "الجوازات"، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، خدمة الاستعلام عن تاريخ انتهاء صلاحية "هوية مقيم"، وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر" و"مقيم"، كما يقوم النظام الآلي بإرسال رسالة نصّية تذكيرية لجوّال المستفيد المسجّل في النظام تُفيد بضرورة تجديدها إلكترونياً قبل تاريخ الانتهاء بوقتٍ كافٍ.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
09:42 AM
قالت: تطبق الغرامات والعقوبات المقررة نظاماً عند انتهاء صلاحيتها

"الجوازات" تدعو المقيمين إلى تجديد "هوية مقيم" قبل تاريخ انتهائها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين بالمملكة، إلى سرعة تجديد بطاقة "هوية مقيم" قبل انتهائها بوقتٍ كافٍ من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، و"مقيم"، وإتمام عملية التجديد بعد سداد الرسوم اللازمة عبر القنوات البنكية، مؤكدةً أنه عند انتهاء تاريخ صلاحية "هوية مقيم" لن يتمكن حاملها من الاستفادة من خدمات الجوازات المقدَّمة له، وسيتم تطبيق الغرامات المالية والعقوبات المقررة نظاماً بحقه.

 

وتــعد "هوية مقيم" البديل الحديث لرخص الإقامة، التي تمّ استبدالها مطلع العام الهجري 1437هـ، وهي هوية تعريفية لصاحبها، وتحمل عديداً من المواصفات الجديدة، منها مدة الصلاحية لخمس سنوات، والتجديد الإلكتروني كل عام دون الحاجة إلى إعادة طباعتها.

 

تـأتي "هوية مقيم" دون أيِّ تغيير في الرسوم النظامية ودون أيّ تعديلٍ لنظام الإقامة والعمل، وتحتوي على البيانات الشخصية للمقيم؛ منها: رقم الهوية، ومكان الإصدار، وتاريخه، والمهنة، ورخصة العمل، واسم صاحب العمل.

 

ودعت المديرية العامة للجوازات، جميع المقيمين، إلى ضرورة حمل "هوية مقيم" بصفة مستمرة داخل المملكة، مشيرة إلى أهمية المحافظة على بطاقة "هوية مقيم" من الفقدان وعدم رهنها أو استخدامها لغير ما خُصِّصت له.

 

وتصدر هذه الهوية لأول مرة بعد طلب تنفيذ الخدمة إلكترونياً في موقع الخدمات الإلكترونية سواءً في "أبشر" أو "مقيم"، ويتم طلب تسلُّمها عن طريق البريد السعودي خدمة "واصل" دون الحاجة إلى مراجعة إدارة الجوازات لطباعتها.

 

من جانبها، وفرَت "الجوازات"، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، خدمة الاستعلام عن تاريخ انتهاء صلاحية "هوية مقيم"، وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر" و"مقيم"، كما يقوم النظام الآلي بإرسال رسالة نصّية تذكيرية لجوّال المستفيد المسجّل في النظام تُفيد بضرورة تجديدها إلكترونياً قبل تاريخ الانتهاء بوقتٍ كافٍ.

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