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"الجوازات" تنفي ما تردد عن إطلاق حملة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة

تأكيدا لما نشرته "سبق" الأسبوع الماضي:

نفت المديرية العامة للجوازات صحة ما تم تداوله مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف الإلكترونية والورقية من أن الجوازات ستبدأ غداً الأحد في تصحيح أوضاع العمالة الوافدة وإطلاق حملتها الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأكدت "الجوازات" أن هذا الخبر غير صحيح، ولم يصدر من القنوات الرسمية المعتمدة لدى المديرية العامة للجوازات، مشيرا إلى أنه عند صدور التوجيه بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة.

وشددت "الجوازات" على عدم تداول الشائعات، وضرورة التثبت من الأخبار قبل نشرها، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط. 

وكانت "سبق" نقلت عن مصادرها قبل نحو أربعة أيام نفيها ما تردد عن تحديد يوم غد الأحد موعدا لإطلاق حملة لتصحيح أوضاع العمالة.
 

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"الجوازات" تنفي ما تردد عن إطلاق حملة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة
سبق

نفت المديرية العامة للجوازات صحة ما تم تداوله مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف الإلكترونية والورقية من أن الجوازات ستبدأ غداً الأحد في تصحيح أوضاع العمالة الوافدة وإطلاق حملتها الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأكدت "الجوازات" أن هذا الخبر غير صحيح، ولم يصدر من القنوات الرسمية المعتمدة لدى المديرية العامة للجوازات، مشيرا إلى أنه عند صدور التوجيه بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة.

وشددت "الجوازات" على عدم تداول الشائعات، وضرورة التثبت من الأخبار قبل نشرها، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط. 

وكانت "سبق" نقلت عن مصادرها قبل نحو أربعة أيام نفيها ما تردد عن تحديد يوم غد الأحد موعدا لإطلاق حملة لتصحيح أوضاع العمالة.
 

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
08:25 PM
تأكيدا لما نشرته "سبق" الأسبوع الماضي:

"الجوازات" تنفي ما تردد عن إطلاق حملة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
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7,305

نفت المديرية العامة للجوازات صحة ما تم تداوله مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف الإلكترونية والورقية من أن الجوازات ستبدأ غداً الأحد في تصحيح أوضاع العمالة الوافدة وإطلاق حملتها الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأكدت "الجوازات" أن هذا الخبر غير صحيح، ولم يصدر من القنوات الرسمية المعتمدة لدى المديرية العامة للجوازات، مشيرا إلى أنه عند صدور التوجيه بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة.

وشددت "الجوازات" على عدم تداول الشائعات، وضرورة التثبت من الأخبار قبل نشرها، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط. 

وكانت "سبق" نقلت عن مصادرها قبل نحو أربعة أيام نفيها ما تردد عن تحديد يوم غد الأحد موعدا لإطلاق حملة لتصحيح أوضاع العمالة.
 

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