الجياد "ليمان" و"نشمية" و"المظهور" و"النجم الفائز" تظفر بالكؤوس الملكية

اختُتمت اليوم فعاليات كرنفال كؤوس الملوك الذي ينظمه نادي الفروسية في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية للعام الثاني على التوالي بأربعة سباقات رئيسية بداية من الأشواط السابع والثامن والتاسع والعاشر، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة. وكان الشوط السابع على كأس الملك خالد بن عبدالعزيز – رحمه الله – على مسافة 2000 متر، الإنتاج المحلي لجميع الدرجات (الفئة الأولى) العمر أربع سنوات، تحت رعاية الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير المنطقة عسير، وحقق الجواد (ليمان) لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – المركز الأول في زمن (2.04.89)، وسلم الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز كأس الملك خالد بن عبدالعزيز – رحمه الله - للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، كما تسلم الخيال كاميلو اوسبينا السوط الذهبي، فيما تسلم المدرب بدر سعود رزيق الدرع والجلال. فيما كان الشوط الثامن على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله - على مسافة 1600 متر، أفراس الإنتاج المحلي لجميع الدرجات (الفئة الأولى) لعمر ثلاث سنوات، تحت رعاية الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وحققت الفرس (نشمية) لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – المركز الأول في زمن (1:39.59)، وسلم الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز كأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله - للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، كما تسلم الخيال مايكل برزلونا السوط الذهبي، فيما تسلم المدرب نيكولاس بكالارد الدرع والجلال. أما الشوط التاسع فكان على كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله - على مسافة 1600 متر، الإنتاج المحلي لجميع الدرجات (الفئة الأولى) لعمر أربع سنوات فأكثر، تحت رعاية الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، وحقق الجواد (المظهور) للأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز المركز الأول في زمن (1:38.12)، وسلم الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله - للأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، كما تسلم الخيال وجبرتو راموس السوط الذهبي، كما تسلم الدرع والجلال. بينما كان مسك ختام كرنفال كؤوس الملوك في الشوط العاشر على كأس الملك سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله - على مسافة 2000 متر، الإنتاج المحلي لجميع الدرجات (الفئة الأولى) لعمر أربع سنوات فأكثر، وحقق الجواد (النجم الفائز) لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – المركز الأول في زمن (2.04.55)، وسلم الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز كأس الملك سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله - للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، فيما سلم الأمير المنتصر بن سعود بن عبدالعزيز والأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز والأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز الخيال مايكل برزلونا السوط الذهبي، فيما تسلم المدرب بدر سعود رزيق الدرع والجلال. وسلم المسؤول الإداري لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز سعد بن مشرف جائزة أفضل مدرب، وهي عبارة عن سيارة مقدمة من الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، للمدرب بدر سعود رزيق الفائز بأفضل مدرب خلال كرنفال كؤوس الملوك الثاني. كما فاز بجائزة أفضل خيال الكسيس مورينو، وهي عبارة عن سيارة مقدمة من الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز. وتفاعل الحضور بشكل كبير مع فقرات كرنفال كؤوس الملوك والفعاليات المصاحبة؛ إذ استمتع الجمهور الحاضر بالمعزوفات الوطنية التي قدمتها فرقة موسيقى الحرس الوطني، كذلك الألوان الشعبية التي قدمتها الفرقة الشعبية، فضلاً عن شاشات LED متنقلة لعرض السباق والفعاليات المصاحبة للجمهور في المواقف الخارجية وساحات قسم العوائل، ومعرض رسومات الخيل الذي تضمن 12 صورة داخل بهو المنصة، وركن الرسومات العام (النحت، الرسم الجداري، الرسم بالرصاص أو الفحم، الرسم بأدوات مختلفة)، وركن رسومات للأطفال (التلوين، رسم الخيل)، إضافة إلى كتابة رسائل لجنود الوطن المرابطين على الحدود على لوح ثابت، وفعاليات ترفيهية للأطفال (مسرح الطفل)، كذلك عرض فيلم يحكي مسيرة راعي الكأس قبل بداية كل شوط، كذلك عرض الكؤوس لحفل اليوم على منصة يمين البادوك، وعرض كأس الشوط في منطقة التتويج يسار البادوك قبل انطلاقة الشوط المخصص له بإخراج خاص، ولوحة خلفية للكأس داخل البادوك، ولوحة صغيرة لعرض مواصفات لكل كأس. وفي نهاية الحفل كان الجمهور الحاضر على موعد مع السحب على سيارتين مقدمتين من الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير للحضور هدية منه، إضافة إلى السحب على الجوائز العينية الأخرى للجمهور.

الجياد "ليمان" و"نشمية" و"المظهور" و"النجم الفائز" تظفر بالكؤوس الملكية أحمد سرور سبق 2017-01-21 اختُتمت اليوم فعاليات كرنفال كؤوس الملوك الذي ينظمه نادي الفروسية في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية للعام الثاني على التوالي بأربعة سباقات رئيسية بداية من الأشواط السابع والثامن والتاسع والعاشر، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة.



وكان الشوط السابع على كأس الملك خالد بن عبدالعزيز – رحمه الله – على مسافة 2000 متر، الإنتاج المحلي لجميع الدرجات (الفئة الأولى) العمر أربع سنوات، تحت رعاية الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير المنطقة عسير، وحقق الجواد (ليمان) لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – المركز الأول في زمن (2.04.89)، وسلم الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز كأس الملك خالد بن عبدالعزيز – رحمه الله - للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، كما تسلم الخيال كاميلو اوسبينا السوط الذهبي، فيما تسلم المدرب بدر سعود رزيق الدرع والجلال.



فيما كان الشوط الثامن على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله - على مسافة 1600 متر، أفراس الإنتاج المحلي لجميع الدرجات (الفئة الأولى) لعمر ثلاث سنوات، تحت رعاية الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وحققت الفرس (نشمية) لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – المركز الأول في زمن (1:39.59)، وسلم الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز كأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله - للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، كما تسلم الخيال مايكل برزلونا السوط الذهبي، فيما تسلم المدرب نيكولاس بكالارد الدرع والجلال.



أما الشوط التاسع فكان على كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله - على مسافة 1600 متر، الإنتاج المحلي لجميع الدرجات (الفئة الأولى) لعمر أربع سنوات فأكثر، تحت رعاية الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، وحقق الجواد (المظهور) للأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز المركز الأول في زمن (1:38.12)، وسلم الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله - للأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، كما تسلم الخيال وجبرتو راموس السوط الذهبي، كما تسلم الدرع والجلال.



بينما كان مسك ختام كرنفال كؤوس الملوك في الشوط العاشر على كأس الملك سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله - على مسافة 2000 متر، الإنتاج المحلي لجميع الدرجات (الفئة الأولى) لعمر أربع سنوات فأكثر، وحقق الجواد (النجم الفائز) لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – المركز الأول في زمن (2.04.55)، وسلم الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز كأس الملك سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله - للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، فيما سلم الأمير المنتصر بن سعود بن عبدالعزيز والأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز والأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز الخيال مايكل برزلونا السوط الذهبي، فيما تسلم المدرب بدر سعود رزيق الدرع والجلال.



وسلم المسؤول الإداري لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز سعد بن مشرف جائزة أفضل مدرب، وهي عبارة عن سيارة مقدمة من الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، للمدرب بدر سعود رزيق الفائز بأفضل مدرب خلال كرنفال كؤوس الملوك الثاني. كما فاز بجائزة أفضل خيال الكسيس مورينو، وهي عبارة عن سيارة مقدمة من الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.



وتفاعل الحضور بشكل كبير مع فقرات كرنفال كؤوس الملوك والفعاليات المصاحبة؛ إذ استمتع الجمهور الحاضر بالمعزوفات الوطنية التي قدمتها فرقة موسيقى الحرس الوطني، كذلك الألوان الشعبية التي قدمتها الفرقة الشعبية، فضلاً عن شاشات LED متنقلة لعرض السباق والفعاليات المصاحبة للجمهور في المواقف الخارجية وساحات قسم العوائل، ومعرض رسومات الخيل الذي تضمن 12 صورة داخل بهو المنصة، وركن الرسومات العام (النحت، الرسم الجداري، الرسم بالرصاص أو الفحم، الرسم بأدوات مختلفة)، وركن رسومات للأطفال (التلوين، رسم الخيل)، إضافة إلى كتابة رسائل لجنود الوطن المرابطين على الحدود على لوح ثابت، وفعاليات ترفيهية للأطفال (مسرح الطفل)، كذلك عرض فيلم يحكي مسيرة راعي الكأس قبل بداية كل شوط، كذلك عرض الكؤوس لحفل اليوم على منصة يمين البادوك، وعرض كأس الشوط في منطقة التتويج يسار البادوك قبل انطلاقة الشوط المخصص له بإخراج خاص، ولوحة خلفية للكأس داخل البادوك، ولوحة صغيرة لعرض مواصفات لكل كأس.



وفي نهاية الحفل كان الجمهور الحاضر على موعد مع السحب على سيارتين مقدمتين من الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير للحضور هدية منه، إضافة إلى السحب على الجوائز العينية الأخرى للجمهور.



21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438 11:41 PM

في ختام فعاليات كرنفال كؤوس الملوك

الجياد "ليمان" و"نشمية" و"المظهور" و"النجم الفائز" تظفر بالكؤوس الملكية





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اختُتمت اليوم فعاليات كرنفال كؤوس الملوك الذي ينظمه نادي الفروسية في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية للعام الثاني على التوالي بأربعة سباقات رئيسية بداية من الأشواط السابع والثامن والتاسع والعاشر، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة.



وكان الشوط السابع على كأس الملك خالد بن عبدالعزيز – رحمه الله – على مسافة 2000 متر، الإنتاج المحلي لجميع الدرجات (الفئة الأولى) العمر أربع سنوات، تحت رعاية الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير المنطقة عسير، وحقق الجواد (ليمان) لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – المركز الأول في زمن (2.04.89)، وسلم الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز كأس الملك خالد بن عبدالعزيز – رحمه الله - للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، كما تسلم الخيال كاميلو اوسبينا السوط الذهبي، فيما تسلم المدرب بدر سعود رزيق الدرع والجلال.



فيما كان الشوط الثامن على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله - على مسافة 1600 متر، أفراس الإنتاج المحلي لجميع الدرجات (الفئة الأولى) لعمر ثلاث سنوات، تحت رعاية الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وحققت الفرس (نشمية) لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – المركز الأول في زمن (1:39.59)، وسلم الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز كأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله - للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، كما تسلم الخيال مايكل برزلونا السوط الذهبي، فيما تسلم المدرب نيكولاس بكالارد الدرع والجلال.



أما الشوط التاسع فكان على كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله - على مسافة 1600 متر، الإنتاج المحلي لجميع الدرجات (الفئة الأولى) لعمر أربع سنوات فأكثر، تحت رعاية الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، وحقق الجواد (المظهور) للأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز المركز الأول في زمن (1:38.12)، وسلم الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله - للأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، كما تسلم الخيال وجبرتو راموس السوط الذهبي، كما تسلم الدرع والجلال.



بينما كان مسك ختام كرنفال كؤوس الملوك في الشوط العاشر على كأس الملك سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله - على مسافة 2000 متر، الإنتاج المحلي لجميع الدرجات (الفئة الأولى) لعمر أربع سنوات فأكثر، وحقق الجواد (النجم الفائز) لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – المركز الأول في زمن (2.04.55)، وسلم الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز كأس الملك سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله - للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، فيما سلم الأمير المنتصر بن سعود بن عبدالعزيز والأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز والأمير يوسف بن سعود بن عبدالعزيز الخيال مايكل برزلونا السوط الذهبي، فيما تسلم المدرب بدر سعود رزيق الدرع والجلال.



وسلم المسؤول الإداري لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز سعد بن مشرف جائزة أفضل مدرب، وهي عبارة عن سيارة مقدمة من الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، للمدرب بدر سعود رزيق الفائز بأفضل مدرب خلال كرنفال كؤوس الملوك الثاني. كما فاز بجائزة أفضل خيال الكسيس مورينو، وهي عبارة عن سيارة مقدمة من الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.



وتفاعل الحضور بشكل كبير مع فقرات كرنفال كؤوس الملوك والفعاليات المصاحبة؛ إذ استمتع الجمهور الحاضر بالمعزوفات الوطنية التي قدمتها فرقة موسيقى الحرس الوطني، كذلك الألوان الشعبية التي قدمتها الفرقة الشعبية، فضلاً عن شاشات LED متنقلة لعرض السباق والفعاليات المصاحبة للجمهور في المواقف الخارجية وساحات قسم العوائل، ومعرض رسومات الخيل الذي تضمن 12 صورة داخل بهو المنصة، وركن الرسومات العام (النحت، الرسم الجداري، الرسم بالرصاص أو الفحم، الرسم بأدوات مختلفة)، وركن رسومات للأطفال (التلوين، رسم الخيل)، إضافة إلى كتابة رسائل لجنود الوطن المرابطين على الحدود على لوح ثابت، وفعاليات ترفيهية للأطفال (مسرح الطفل)، كذلك عرض فيلم يحكي مسيرة راعي الكأس قبل بداية كل شوط، كذلك عرض الكؤوس لحفل اليوم على منصة يمين البادوك، وعرض كأس الشوط في منطقة التتويج يسار البادوك قبل انطلاقة الشوط المخصص له بإخراج خاص، ولوحة خلفية للكأس داخل البادوك، ولوحة صغيرة لعرض مواصفات لكل كأس.



وفي نهاية الحفل كان الجمهور الحاضر على موعد مع السحب على سيارتين مقدمتين من الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير للحضور هدية منه، إضافة إلى السحب على الجوائز العينية الأخرى للجمهور.

