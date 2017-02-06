الجيش المصري يقتل 14 "تكفيريًّا" وسط سيناء

أكد الجيش المصري في بيان له اليوم أنه قتل 14 "تكفيريًّا" في إطار "مداهمة وتدمير البؤر الإرهابية وسط شبه جزيرة سيناء خلال الأيام الخمسة الماضية، فيما أُلقي القبض على عشرة آخرين".



وذكر البيان - وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز - أن قوات الجيش المصري ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر، ودمرت ثلاث عربات ملغومة، وأبطلت مفعول 10 عبوات ناسفة.

