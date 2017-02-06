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الجيش المصري يقتل 14 "تكفيريًّا" وسط سيناء

أكد الجيش المصري في بيان له اليوم أنه قتل 14 "تكفيريًّا" في إطار "مداهمة وتدمير البؤر الإرهابية وسط شبه جزيرة سيناء خلال الأيام الخمسة الماضية، فيما أُلقي القبض على عشرة آخرين".
 
وذكر البيان - وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز - أن قوات الجيش المصري ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر، ودمرت ثلاث عربات ملغومة، وأبطلت مفعول 10 عبوات ناسفة. 
 

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الجيش المصري يقتل 14 "تكفيريًّا" وسط سيناء
سبق

أكد الجيش المصري في بيان له اليوم أنه قتل 14 "تكفيريًّا" في إطار "مداهمة وتدمير البؤر الإرهابية وسط شبه جزيرة سيناء خلال الأيام الخمسة الماضية، فيما أُلقي القبض على عشرة آخرين".
 
وذكر البيان - وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز - أن قوات الجيش المصري ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر، ودمرت ثلاث عربات ملغومة، وأبطلت مفعول 10 عبوات ناسفة. 
 

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
08:47 PM

الجيش المصري يقتل 14 "تكفيريًّا" وسط سيناء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الجيش المصري في بيان له اليوم أنه قتل 14 "تكفيريًّا" في إطار "مداهمة وتدمير البؤر الإرهابية وسط شبه جزيرة سيناء خلال الأيام الخمسة الماضية، فيما أُلقي القبض على عشرة آخرين".
 
وذكر البيان - وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز - أن قوات الجيش المصري ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر، ودمرت ثلاث عربات ملغومة، وأبطلت مفعول 10 عبوات ناسفة. 
 

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