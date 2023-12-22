الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بنهم شرق صنعاء

يشن معارك مستمرة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع

تمكنت وحدات الجيش اليمني اليوم من تحرير مواقع جديدة في منطقة نهم شرق العاصمة صنعاء، وتخوض معارك مستمرة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن وحدات الجيش تمكنت من تحرير جبل الإصبع بالكامل، وتخوض معارك مع الميليشيات في جبل السفينة وجبل المريحا وتحاصر بقايا الميليشيات الانقلابية في جبل القتب. مضيفا أن المعارك لا تزال مستمرة منذ ساعات الفجر الأولى.

وأضاف المصدر أن الميليشيات تفر من مواقعها، وسط تقدم القوات المسلحة، بينما شن طيران التحالف العربي غارات جوية نتج عنها تدمير ثلاثة أطقم كانت تحمل مسلحين وذخائر تابعة للميليشيات.

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يفرض حصارًا على المليشيات ‏الانقلابية في جبل " القتب"

الجيش اليمني يتقدم نحو صنعاء ويحكم قبضته على مواقع ‏جديدة

أعلن الجيش الوطني في اليمن سيطرته على مواقع جديدة في ‏منطقة نهم شرق صنعاء.‏

وقال المركز الإعلامي في القوات المسلحة اليمنية في بيان له اليوم: "وحدات الجيش المقاتلة في نهم ، ‏أحكمت قبضتها على جبل " المريحا "، ووصولها إلى" تبة ‏السفينة ".‏

وأضاف: "الجيش يفرض حصارًا على المليشيات ‏الانقلابية في جبل " القتب"، بعد التقدم الذي أحرزه بالمنطقة ‏تحت غطاء كثيف من طيران التحالف العربي".‏