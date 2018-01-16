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الجيش اليمني يحرر منطقة الجديد ويواصل تقدمه نحو المخاء

في جبهة باب المندب الإستراتيجية وبمساعدة طيران التحالف

 تمكنت وحدات الجيش المسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي اليوم، من تحرير منطقة الجديد الواقعة بعد معسكر العمري جنوب غرب محافظة تعز في جبهة باب المندب الإستراتيجية. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع تمكن أبطال القوات المسلحة وبإسناد من طيران التحالف العربي من تحرير قرية المعقر الواقعة على الخط الساحلي الواصل إلى المخاء من قبضة الميليشيات الانقلابية.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة بأن أبطال الجيش تمكنوا من تحرير منطقة الجديد الواقعة بعد معسكر العمري ويواصلون تقدمهم نحو مدينة المخاء من ثلاثة اتجاهات، وذلك بعد أسبوع من تحرير اللواء 17 مدرع المعروف بمعسكر العمري، الواقع إلى الشرق من مدينة ذوباب بحوالي 10 كيلومترات، جنوب غرب محافظة تعز.

وأضاف المصدر أنه بتحرير هذه المنطقة يتم قطع أهم خطوط تهريب الأسلحة والممنوعات والبضائع للميليشيات الانقلابية؛ كون المعسكر يتحكم بالطريق الرئيس الرابط بين ذوباب وميناء المخاء والخط الساحلي الممتد إلى مدينة الحديدة.

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الجيش اليمني يحرر منطقة الجديد ويواصل تقدمه نحو المخاء
سبق

 تمكنت وحدات الجيش المسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي اليوم، من تحرير منطقة الجديد الواقعة بعد معسكر العمري جنوب غرب محافظة تعز في جبهة باب المندب الإستراتيجية. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع تمكن أبطال القوات المسلحة وبإسناد من طيران التحالف العربي من تحرير قرية المعقر الواقعة على الخط الساحلي الواصل إلى المخاء من قبضة الميليشيات الانقلابية.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة بأن أبطال الجيش تمكنوا من تحرير منطقة الجديد الواقعة بعد معسكر العمري ويواصلون تقدمهم نحو مدينة المخاء من ثلاثة اتجاهات، وذلك بعد أسبوع من تحرير اللواء 17 مدرع المعروف بمعسكر العمري، الواقع إلى الشرق من مدينة ذوباب بحوالي 10 كيلومترات، جنوب غرب محافظة تعز.

وأضاف المصدر أنه بتحرير هذه المنطقة يتم قطع أهم خطوط تهريب الأسلحة والممنوعات والبضائع للميليشيات الانقلابية؛ كون المعسكر يتحكم بالطريق الرئيس الرابط بين ذوباب وميناء المخاء والخط الساحلي الممتد إلى مدينة الحديدة.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
05:50 PM
في جبهة باب المندب الإستراتيجية وبمساعدة طيران التحالف

الجيش اليمني يحرر منطقة الجديد ويواصل تقدمه نحو المخاء

A A A
محمد الزامل - الرياض
9
16,485

 تمكنت وحدات الجيش المسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي اليوم، من تحرير منطقة الجديد الواقعة بعد معسكر العمري جنوب غرب محافظة تعز في جبهة باب المندب الإستراتيجية. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع تمكن أبطال القوات المسلحة وبإسناد من طيران التحالف العربي من تحرير قرية المعقر الواقعة على الخط الساحلي الواصل إلى المخاء من قبضة الميليشيات الانقلابية.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة بأن أبطال الجيش تمكنوا من تحرير منطقة الجديد الواقعة بعد معسكر العمري ويواصلون تقدمهم نحو مدينة المخاء من ثلاثة اتجاهات، وذلك بعد أسبوع من تحرير اللواء 17 مدرع المعروف بمعسكر العمري، الواقع إلى الشرق من مدينة ذوباب بحوالي 10 كيلومترات، جنوب غرب محافظة تعز.

وأضاف المصدر أنه بتحرير هذه المنطقة يتم قطع أهم خطوط تهريب الأسلحة والممنوعات والبضائع للميليشيات الانقلابية؛ كون المعسكر يتحكم بالطريق الرئيس الرابط بين ذوباب وميناء المخاء والخط الساحلي الممتد إلى مدينة الحديدة.

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