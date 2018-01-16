الجيش اليمني يحرر مواقع بـ"المتون" ويحاصر بقايا المليشيات في "سوق الاثنين"

أبو راسية: سنعيد كامل مديريات "الجوف" بإشراف القيادة السياسية ودول التحالف

حررت وحدات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم السبت، عدداً من المناطق في مديرية المتون، غرب محافظة الجوف، وسط اندحار وفرار مليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية.

وصرح قائد مقاومة الجوف محمد أبو راسية، للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، بأن وحدات الجيش شنت هجومًا على مواقع المليشيات في مركز مديرية المتون وسوق الاثنين الواقع في مركز المديرية، تمكنت على إثره من تحرير قرى العبدان والاضوير والسرحات، وكافة المناطق المجاورة للسوق، مكبدة المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.



وأفاد "أبو راسية" أن سوق الاثنين أصبح في مرمى نيران الجيش والمقاومة بعد فرار عناصر المليشيات، مشيرًا إلى أن الجيش يفرض الحصار على بقايا المليشيات داخل السوق، وأكد استمرار التقدم حتى استكمال تحرير مديرية المتون وما تبقى من مناطق محافظة الجوف، وتحرير كامل تراب اليمن من المليشيات.



وقال "أبو راسية": "نعدكم بتحرير كامل مديريات محافظة الجوف وباقي المحافظات اليمنية بإشراف القيادة السياسية والعسكرية ودول التحالف العربي في مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".



وثمن "أبو راسية" دور قوات التحالف في دعم الجيش اليمني ومساندته في تحقيق أمن واستقرار اليمن واستعادة الشرعية والقضاء على قوى الشر والانقلاب.

ويعد سوق الاثنين ثاني أكبر سوق في محافظة الجوف بعد سوق الحزم، ورافداً رئيسيًا للمليشيات بمديرية المتون، ويبعد حوالي 40 كيلومتراً عن مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.



