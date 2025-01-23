الجيش اليمني يزحف باتجاه "المخاء".. والمليشيات تفر هرباً
توغلت في مناطق تمركزهم.. ومشطت المناطق المحررة
تُواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، المسنودة بقوات التحالف العربي، زحفها نحو مدينة المخاء الساحلية التابعة لمحافظة تعز.
وأعلن مصدر عسكري، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، أن قوات الجيش والمقاومة توغلت في مناطق تمركز مليشيات الحوثي والمخلوع صالح، مواصلة تقدمها نحو المدينة الساحلية، وسط اندحار المليشيا وفرار العشرات من عناصرها.
وقصفت مدفعية الجيش مواقع المليشيات القريبة من مدينة المخاء، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع المليشيات في المجمع الحكومي لمديرية المخا ومنطقتي الحالي والسويس وسط المدينة.
ويأتي التقدم، فيما تواصل وحدات من الجيش تمشيط المناطق المحررة وتطهيرها من حقول الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية؛ بهدف إعاقة تقدم الجيش نحو آخر معاقلها في الساحل الغربي.
وأكد المصدر أن وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي، واصلت تقدمها إلى منطقة أبو رزيق الواقعة بين منطقتي الكدحة وواحجة التي تبعد عن مدينة المخا نحو خمسة كيلومترات، وواحدة من أهم مناطق تهريب الأسلحة والبضائع للمليشيا الانقلابية في الساحل الغربي.
الجيش اليمني يزحف باتجاه "المخاء".. والمليشيات تفر هرباً
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2017-01-22
تُواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، المسنودة بقوات التحالف العربي، زحفها نحو مدينة المخاء الساحلية التابعة لمحافظة تعز.
وأعلن مصدر عسكري، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، أن قوات الجيش والمقاومة توغلت في مناطق تمركز مليشيات الحوثي والمخلوع صالح، مواصلة تقدمها نحو المدينة الساحلية، وسط اندحار المليشيا وفرار العشرات من عناصرها.
وقصفت مدفعية الجيش مواقع المليشيات القريبة من مدينة المخاء، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع المليشيات في المجمع الحكومي لمديرية المخا ومنطقتي الحالي والسويس وسط المدينة.
ويأتي التقدم، فيما تواصل وحدات من الجيش تمشيط المناطق المحررة وتطهيرها من حقول الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية؛ بهدف إعاقة تقدم الجيش نحو آخر معاقلها في الساحل الغربي.
وأكد المصدر أن وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي، واصلت تقدمها إلى منطقة أبو رزيق الواقعة بين منطقتي الكدحة وواحجة التي تبعد عن مدينة المخا نحو خمسة كيلومترات، وواحدة من أهم مناطق تهريب الأسلحة والبضائع للمليشيا الانقلابية في الساحل الغربي.
22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
11:30 AM
اخر تعديل
23 يناير 2017 - 25 ربيع الآخر 1438
08:38 AM
توغلت في مناطق تمركزهم.. ومشطت المناطق المحررة
الجيش اليمني يزحف باتجاه "المخاء".. والمليشيات تفر هرباً
تُواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، المسنودة بقوات التحالف العربي، زحفها نحو مدينة المخاء الساحلية التابعة لمحافظة تعز.
وأعلن مصدر عسكري، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، أن قوات الجيش والمقاومة توغلت في مناطق تمركز مليشيات الحوثي والمخلوع صالح، مواصلة تقدمها نحو المدينة الساحلية، وسط اندحار المليشيا وفرار العشرات من عناصرها.
وقصفت مدفعية الجيش مواقع المليشيات القريبة من مدينة المخاء، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع المليشيات في المجمع الحكومي لمديرية المخا ومنطقتي الحالي والسويس وسط المدينة.
ويأتي التقدم، فيما تواصل وحدات من الجيش تمشيط المناطق المحررة وتطهيرها من حقول الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية؛ بهدف إعاقة تقدم الجيش نحو آخر معاقلها في الساحل الغربي.
وأكد المصدر أن وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي، واصلت تقدمها إلى منطقة أبو رزيق الواقعة بين منطقتي الكدحة وواحجة التي تبعد عن مدينة المخا نحو خمسة كيلومترات، وواحدة من أهم مناطق تهريب الأسلحة والبضائع للمليشيا الانقلابية في الساحل الغربي.