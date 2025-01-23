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الجيش اليمني يزحف باتجاه "المخاء".. والمليشيات تفر هرباً

‏توغلت في مناطق تمركزهم.. ومشطت المناطق المحررة

تُواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ‏المسنودة بقوات التحالف العربي، زحفها نحو مدينة ‏المخاء الساحلية التابعة لمحافظة تعز.‏

وأعلن مصدر عسكري، في تصريح بثته وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية اليوم، أن قوات الجيش والمقاومة ‏توغلت في مناطق تمركز مليشيات الحوثي والمخلوع ‏صالح، مواصلة تقدمها نحو المدينة الساحلية، وسط ‏اندحار المليشيا وفرار العشرات من عناصرها.

وقصفت مدفعية الجيش مواقع المليشيات القريبة من ‏مدينة المخاء، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي ‏مواقع المليشيات في المجمع الحكومي لمديرية المخا ‏ومنطقتي الحالي والسويس وسط المدينة.‏

ويأتي التقدم، فيما تواصل وحدات من الجيش تمشيط ‏المناطق المحررة وتطهيرها من حقول الألغام التي ‏زرعتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية؛ بهدف إعاقة ‏تقدم الجيش نحو آخر معاقلها في الساحل الغربي.‏

وأكد المصدر أن وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة ‏الشعبية وطيران التحالف العربي، واصلت تقدمها إلى ‏منطقة أبو رزيق الواقعة بين منطقتي الكدحة وواحجة ‏التي تبعد عن مدينة المخا نحو خمسة كيلومترات،‏ وواحدة من أهم مناطق تهريب الأسلحة والبضائع ‏للمليشيا الانقلابية في الساحل الغربي.‏

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الجيش اليمني يزحف باتجاه "المخاء".. والمليشيات تفر هرباً
سبق

تُواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ‏المسنودة بقوات التحالف العربي، زحفها نحو مدينة ‏المخاء الساحلية التابعة لمحافظة تعز.‏

وأعلن مصدر عسكري، في تصريح بثته وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية اليوم، أن قوات الجيش والمقاومة ‏توغلت في مناطق تمركز مليشيات الحوثي والمخلوع ‏صالح، مواصلة تقدمها نحو المدينة الساحلية، وسط ‏اندحار المليشيا وفرار العشرات من عناصرها.

وقصفت مدفعية الجيش مواقع المليشيات القريبة من ‏مدينة المخاء، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي ‏مواقع المليشيات في المجمع الحكومي لمديرية المخا ‏ومنطقتي الحالي والسويس وسط المدينة.‏

ويأتي التقدم، فيما تواصل وحدات من الجيش تمشيط ‏المناطق المحررة وتطهيرها من حقول الألغام التي ‏زرعتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية؛ بهدف إعاقة ‏تقدم الجيش نحو آخر معاقلها في الساحل الغربي.‏

وأكد المصدر أن وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة ‏الشعبية وطيران التحالف العربي، واصلت تقدمها إلى ‏منطقة أبو رزيق الواقعة بين منطقتي الكدحة وواحجة ‏التي تبعد عن مدينة المخا نحو خمسة كيلومترات،‏ وواحدة من أهم مناطق تهريب الأسلحة والبضائع ‏للمليشيا الانقلابية في الساحل الغربي.‏

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
11:30 AM
اخر تعديل
23 يناير 2017 - 25 ربيع الآخر 1438
08:38 AM
‏توغلت في مناطق تمركزهم.. ومشطت المناطق المحررة

الجيش اليمني يزحف باتجاه "المخاء".. والمليشيات تفر هرباً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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تُواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ‏المسنودة بقوات التحالف العربي، زحفها نحو مدينة ‏المخاء الساحلية التابعة لمحافظة تعز.‏

وأعلن مصدر عسكري، في تصريح بثته وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية اليوم، أن قوات الجيش والمقاومة ‏توغلت في مناطق تمركز مليشيات الحوثي والمخلوع ‏صالح، مواصلة تقدمها نحو المدينة الساحلية، وسط ‏اندحار المليشيا وفرار العشرات من عناصرها.

وقصفت مدفعية الجيش مواقع المليشيات القريبة من ‏مدينة المخاء، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي ‏مواقع المليشيات في المجمع الحكومي لمديرية المخا ‏ومنطقتي الحالي والسويس وسط المدينة.‏

ويأتي التقدم، فيما تواصل وحدات من الجيش تمشيط ‏المناطق المحررة وتطهيرها من حقول الألغام التي ‏زرعتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية؛ بهدف إعاقة ‏تقدم الجيش نحو آخر معاقلها في الساحل الغربي.‏

وأكد المصدر أن وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة ‏الشعبية وطيران التحالف العربي، واصلت تقدمها إلى ‏منطقة أبو رزيق الواقعة بين منطقتي الكدحة وواحجة ‏التي تبعد عن مدينة المخا نحو خمسة كيلومترات،‏ وواحدة من أهم مناطق تهريب الأسلحة والبضائع ‏للمليشيا الانقلابية في الساحل الغربي.‏

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