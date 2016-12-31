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الجيش اليمني يستكمل تحرير اللواء 101 فى جبهة البقع صعدة

دحر الميليشيات الانقلابية بعد تكبيدها خسائر كبيرة

تمكنت وحدات الجيش اليمني المسنودة بالمقاومة، اليوم السبت، من استكمال تحرير اللواء 101 مشاة فى جبهة البقع بمحافظة صعدة ودحر الميليشيات الانقلابية بعد تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأكد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة في تصريح خاص للمركز الاعلامي للقوات المسلحة أن معارك عنيفة دارت مساء أمس بين قوات الجيش المنسودة بالمقاومة من جهة وميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية من جهة أخرى تمكن خلالها أبطال الجيش من تحرير على مركز قيادة اللواء 101 وتطهيره بالكامل من فلول الانقلابيين، ومواقع اخرى في منطقة البقع أهمها جبال العضبا.

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الجيش اليمني يستكمل تحرير اللواء 101 فى جبهة البقع صعدة
سبق

تمكنت وحدات الجيش اليمني المسنودة بالمقاومة، اليوم السبت، من استكمال تحرير اللواء 101 مشاة فى جبهة البقع بمحافظة صعدة ودحر الميليشيات الانقلابية بعد تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأكد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة في تصريح خاص للمركز الاعلامي للقوات المسلحة أن معارك عنيفة دارت مساء أمس بين قوات الجيش المنسودة بالمقاومة من جهة وميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية من جهة أخرى تمكن خلالها أبطال الجيش من تحرير على مركز قيادة اللواء 101 وتطهيره بالكامل من فلول الانقلابيين، ومواقع اخرى في منطقة البقع أهمها جبال العضبا.

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
09:35 PM
دحر الميليشيات الانقلابية بعد تكبيدها خسائر كبيرة

الجيش اليمني يستكمل تحرير اللواء 101 فى جبهة البقع صعدة

A A A
محمد الزامل - الرياض
4
14,297

تمكنت وحدات الجيش اليمني المسنودة بالمقاومة، اليوم السبت، من استكمال تحرير اللواء 101 مشاة فى جبهة البقع بمحافظة صعدة ودحر الميليشيات الانقلابية بعد تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأكد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة في تصريح خاص للمركز الاعلامي للقوات المسلحة أن معارك عنيفة دارت مساء أمس بين قوات الجيش المنسودة بالمقاومة من جهة وميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية من جهة أخرى تمكن خلالها أبطال الجيش من تحرير على مركز قيادة اللواء 101 وتطهيره بالكامل من فلول الانقلابيين، ومواقع اخرى في منطقة البقع أهمها جبال العضبا.

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