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الجيش اليمني يسيطر على مناطق مهمة غربي تعز

في ظل الإسناد الجوي المكثّف من طيران التحالف

أعلن الجيش اليمني، اليوم، سيطرته على عدة مناطق مهمة غربي محافظة تعز - وسط البلاد.

 

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري بالمحافظة العقيد الركن منصور الحساني: "الجيش الوطني تمكّن من دحر الميليشيات في مناطق ذباب والتقدم والسيطرة علي ذباب والمنصورة وجبال العمري، والمعارك الآن على أشدها والتقدّم مستمر".

 

وأضاف في بيانٍ على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك": "الميليشيات تتهاوى وتفر من أمام عناصر الجيش الوطني, والإسناد الجوي المكثّف من طيران التحالف الذي يحقّق نجاحاً كبيراً وإصابات دقيقة في معدات وتجمعات الميليشيات الانقلابية".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يسيطر على مناطق مهمة غربي تعز
سبق

أعلن الجيش اليمني، اليوم، سيطرته على عدة مناطق مهمة غربي محافظة تعز - وسط البلاد.

 

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري بالمحافظة العقيد الركن منصور الحساني: "الجيش الوطني تمكّن من دحر الميليشيات في مناطق ذباب والتقدم والسيطرة علي ذباب والمنصورة وجبال العمري، والمعارك الآن على أشدها والتقدّم مستمر".

 

وأضاف في بيانٍ على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك": "الميليشيات تتهاوى وتفر من أمام عناصر الجيش الوطني, والإسناد الجوي المكثّف من طيران التحالف الذي يحقّق نجاحاً كبيراً وإصابات دقيقة في معدات وتجمعات الميليشيات الانقلابية".

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
02:40 PM
في ظل الإسناد الجوي المكثّف من طيران التحالف

الجيش اليمني يسيطر على مناطق مهمة غربي تعز

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
2,734

أعلن الجيش اليمني، اليوم، سيطرته على عدة مناطق مهمة غربي محافظة تعز - وسط البلاد.

 

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري بالمحافظة العقيد الركن منصور الحساني: "الجيش الوطني تمكّن من دحر الميليشيات في مناطق ذباب والتقدم والسيطرة علي ذباب والمنصورة وجبال العمري، والمعارك الآن على أشدها والتقدّم مستمر".

 

وأضاف في بيانٍ على حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك": "الميليشيات تتهاوى وتفر من أمام عناصر الجيش الوطني, والإسناد الجوي المكثّف من طيران التحالف الذي يحقّق نجاحاً كبيراً وإصابات دقيقة في معدات وتجمعات الميليشيات الانقلابية".

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