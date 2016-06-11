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"الجيش اليمني" يشن عملية عسكرية واسعة ضد الميليشيات بجنوب تعز

لتحرير عدد من القرى واستلام مواقع عسكرية هامة من المقاومة الشعبية

أعلن الجيش اليمني عن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير عدد من القرى التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية جنوب محافظة تعز.

وأوردت "العربية" على لسان مصادر عسكرية يمنية أن اللواء 35 شرع بالتقدم في وقت مبكر من السبت، بهدف بسط سيطرته على قرى الصلو والأقروض في المسراخ، والشقب في صبر الموادم جنوب تعز.

كما ذكرت أن اللواء المدرع يعتزم استلام مواقع عسكرية هامة من المقاومة الشعبية، أهمها موقع العروس في جبل صبر.

واستهدف الانقلابيون في وقت سابق من الشهر الحالي، بقصف عنيف وعشوائي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة؛ الأحياءَ السكنية شرق وشمال مدينة تعز.

وانطلق القصف من مواقع تمركزهم في الحوبان وتبة سوفتيل وتبة السلال والجعشاء، شرق مدينة تعز، ومن شارع الستين شمال المدينة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الجيش اليمني" يشن عملية عسكرية واسعة ضد الميليشيات بجنوب تعز
سبق

أعلن الجيش اليمني عن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير عدد من القرى التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية جنوب محافظة تعز.

وأوردت "العربية" على لسان مصادر عسكرية يمنية أن اللواء 35 شرع بالتقدم في وقت مبكر من السبت، بهدف بسط سيطرته على قرى الصلو والأقروض في المسراخ، والشقب في صبر الموادم جنوب تعز.

كما ذكرت أن اللواء المدرع يعتزم استلام مواقع عسكرية هامة من المقاومة الشعبية، أهمها موقع العروس في جبل صبر.

واستهدف الانقلابيون في وقت سابق من الشهر الحالي، بقصف عنيف وعشوائي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة؛ الأحياءَ السكنية شرق وشمال مدينة تعز.

وانطلق القصف من مواقع تمركزهم في الحوبان وتبة سوفتيل وتبة السلال والجعشاء، شرق مدينة تعز، ومن شارع الستين شمال المدينة.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
11:12 AM

"الجيش اليمني" يشن عملية عسكرية واسعة ضد الميليشيات بجنوب تعز

لتحرير عدد من القرى واستلام مواقع عسكرية هامة من المقاومة الشعبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الجيش اليمني عن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير عدد من القرى التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية جنوب محافظة تعز.

وأوردت "العربية" على لسان مصادر عسكرية يمنية أن اللواء 35 شرع بالتقدم في وقت مبكر من السبت، بهدف بسط سيطرته على قرى الصلو والأقروض في المسراخ، والشقب في صبر الموادم جنوب تعز.

كما ذكرت أن اللواء المدرع يعتزم استلام مواقع عسكرية هامة من المقاومة الشعبية، أهمها موقع العروس في جبل صبر.

واستهدف الانقلابيون في وقت سابق من الشهر الحالي، بقصف عنيف وعشوائي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة؛ الأحياءَ السكنية شرق وشمال مدينة تعز.

وانطلق القصف من مواقع تمركزهم في الحوبان وتبة سوفتيل وتبة السلال والجعشاء، شرق مدينة تعز، ومن شارع الستين شمال المدينة.

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