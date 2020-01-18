الجيش اليمني يقترب من ميناء "المخاء" لتأمين باب المندب

وسط انهيار في صفوف الانقلابيين وسقوط قتلى وجرحى بينهم

تواصل وحدات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة وطيران التحالف العربي تقدمها في المناطق المطلة على الساحل الغربي مقتربة من منطقة المخاء بحوالي 15 كيلو وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيات الانقلابية وسقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح.



مصدر عسكري قال في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش تجاوزت منطقة الجديد بعد تحريرها وتطهيرها من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي والمخلوع، مؤكداً مواصلة الزحف نحو معاقل الميليشيات ودحرها من كامل المناطق الواقعة على الساحل الغربي وتحرير ميناء المخاء وتأمين باب المندب وقطع كافة خطوط التهريب أمام ميليشيات الانقلاب.



يأتي ذلك بعد أسبوع من تحرير منطقة "ذوباب" الساحلية ومعسكر العمري والمرتفعات المحيطة المطلة على المناطق الواقعة على الطريق الرئيس الرابط بين ذوباب وميناء المخاء والخط الساحلي الممتد إلى مدينة الحديدة.

