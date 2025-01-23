النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش اليمني يواصل تقدمه باتجاه مدينة المخا ‏

بإسناد من قوات التحالف العربي

حققت وحدات من القوات المسلحة والمقاومة ‏الشعبية المسنودة بطيران التحالف العربي، تقدمًا ‏جديدًا باتجاه مدينة المخا الساحلية، التابعة ‏لمحافظة تعز.‏
 
وأكد مصدر عسكري، في تصريح بثته وكالة ‏الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، أن وحدات الجيش ‏والمقاومة واصلت توغلها إلى منطقة "خضراء" ‏الواقعة جنوب مدينة المخا بحوالي أربعة كيلو ‏مترات، الأمر الذي أثار الخوف والهلع في صفوف ‏المليشيات وفرار الكثير من عناصرها شمالًا ‏ناحية مدينة الحديدة عبر منطقة الخوخة الساحلية.‏
 
وأشار المصدر، إلى أن مدينة وميناء المخا باتا ‏في مرمى نيران القوات المسلحة، ومن المتوقع أن ‏تشهد الساعات القادمة مزيدًا من التقدم ومواصلة ‏التقدم نحو جيوب المليشيات التي ما زالت ‏منتشرة وسط مدينة المخا من مختلف المحاور ‏ووفقًا للخطط العسكرية حتى تحرير كامل مديرية المخا وقطع خطوط تهريب الأسلحة والبضائع ‏أمام مليشيات الانقلاب.‏
 

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يواصل تقدمه باتجاه مدينة المخا ‏
سبق

حققت وحدات من القوات المسلحة والمقاومة ‏الشعبية المسنودة بطيران التحالف العربي، تقدمًا ‏جديدًا باتجاه مدينة المخا الساحلية، التابعة ‏لمحافظة تعز.‏
 
وأكد مصدر عسكري، في تصريح بثته وكالة ‏الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، أن وحدات الجيش ‏والمقاومة واصلت توغلها إلى منطقة "خضراء" ‏الواقعة جنوب مدينة المخا بحوالي أربعة كيلو ‏مترات، الأمر الذي أثار الخوف والهلع في صفوف ‏المليشيات وفرار الكثير من عناصرها شمالًا ‏ناحية مدينة الحديدة عبر منطقة الخوخة الساحلية.‏
 
وأشار المصدر، إلى أن مدينة وميناء المخا باتا ‏في مرمى نيران القوات المسلحة، ومن المتوقع أن ‏تشهد الساعات القادمة مزيدًا من التقدم ومواصلة ‏التقدم نحو جيوب المليشيات التي ما زالت ‏منتشرة وسط مدينة المخا من مختلف المحاور ‏ووفقًا للخطط العسكرية حتى تحرير كامل مديرية المخا وقطع خطوط تهريب الأسلحة والبضائع ‏أمام مليشيات الانقلاب.‏
 

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
11:32 PM
بإسناد من قوات التحالف العربي

الجيش اليمني يواصل تقدمه باتجاه مدينة المخا ‏

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
0
1,664

حققت وحدات من القوات المسلحة والمقاومة ‏الشعبية المسنودة بطيران التحالف العربي، تقدمًا ‏جديدًا باتجاه مدينة المخا الساحلية، التابعة ‏لمحافظة تعز.‏
 
وأكد مصدر عسكري، في تصريح بثته وكالة ‏الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، أن وحدات الجيش ‏والمقاومة واصلت توغلها إلى منطقة "خضراء" ‏الواقعة جنوب مدينة المخا بحوالي أربعة كيلو ‏مترات، الأمر الذي أثار الخوف والهلع في صفوف ‏المليشيات وفرار الكثير من عناصرها شمالًا ‏ناحية مدينة الحديدة عبر منطقة الخوخة الساحلية.‏
 
وأشار المصدر، إلى أن مدينة وميناء المخا باتا ‏في مرمى نيران القوات المسلحة، ومن المتوقع أن ‏تشهد الساعات القادمة مزيدًا من التقدم ومواصلة ‏التقدم نحو جيوب المليشيات التي ما زالت ‏منتشرة وسط مدينة المخا من مختلف المحاور ‏ووفقًا للخطط العسكرية حتى تحرير كامل مديرية المخا وقطع خطوط تهريب الأسلحة والبضائع ‏أمام مليشيات الانقلاب.‏
 

شارك برأيك
33
128

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
2,984
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,112
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
8,885
100 ألف

100 ألف

14 يناير
3,441

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة