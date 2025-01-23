حققت وحدات من القوات المسلحة والمقاومة الشعبية المسنودة بطيران التحالف العربي، تقدمًا جديدًا باتجاه مدينة المخا الساحلية، التابعة لمحافظة تعز.
وأكد مصدر عسكري، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، أن وحدات الجيش والمقاومة واصلت توغلها إلى منطقة "خضراء" الواقعة جنوب مدينة المخا بحوالي أربعة كيلو مترات، الأمر الذي أثار الخوف والهلع في صفوف المليشيات وفرار الكثير من عناصرها شمالًا ناحية مدينة الحديدة عبر منطقة الخوخة الساحلية.
وأشار المصدر، إلى أن مدينة وميناء المخا باتا في مرمى نيران القوات المسلحة، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة مزيدًا من التقدم ومواصلة التقدم نحو جيوب المليشيات التي ما زالت منتشرة وسط مدينة المخا من مختلف المحاور ووفقًا للخطط العسكرية حتى تحرير كامل مديرية المخا وقطع خطوط تهريب الأسلحة والبضائع أمام مليشيات الانقلاب.
الجيش اليمني يواصل تقدمه باتجاه مدينة المخا
بإسناد من قوات التحالف العربي
حققت وحدات من القوات المسلحة والمقاومة الشعبية المسنودة بطيران التحالف العربي، تقدمًا جديدًا باتجاه مدينة المخا الساحلية، التابعة لمحافظة تعز.
وأكد مصدر عسكري، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، أن وحدات الجيش والمقاومة واصلت توغلها إلى منطقة "خضراء" الواقعة جنوب مدينة المخا بحوالي أربعة كيلو مترات، الأمر الذي أثار الخوف والهلع في صفوف المليشيات وفرار الكثير من عناصرها شمالًا ناحية مدينة الحديدة عبر منطقة الخوخة الساحلية.
وأشار المصدر، إلى أن مدينة وميناء المخا باتا في مرمى نيران القوات المسلحة، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة مزيدًا من التقدم ومواصلة التقدم نحو جيوب المليشيات التي ما زالت منتشرة وسط مدينة المخا من مختلف المحاور ووفقًا للخطط العسكرية حتى تحرير كامل مديرية المخا وقطع خطوط تهريب الأسلحة والبضائع أمام مليشيات الانقلاب.
حققت وحدات من القوات المسلحة والمقاومة الشعبية المسنودة بطيران التحالف العربي، تقدمًا جديدًا باتجاه مدينة المخا الساحلية، التابعة لمحافظة تعز.
بإسناد من قوات التحالف العربي
الجيش اليمني يواصل تقدمه باتجاه مدينة المخا
حققت وحدات من القوات المسلحة والمقاومة الشعبية المسنودة بطيران التحالف العربي، تقدمًا جديدًا باتجاه مدينة المخا الساحلية، التابعة لمحافظة تعز.
وأكد مصدر عسكري، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، أن وحدات الجيش والمقاومة واصلت توغلها إلى منطقة "خضراء" الواقعة جنوب مدينة المخا بحوالي أربعة كيلو مترات، الأمر الذي أثار الخوف والهلع في صفوف المليشيات وفرار الكثير من عناصرها شمالًا ناحية مدينة الحديدة عبر منطقة الخوخة الساحلية.
وأشار المصدر، إلى أن مدينة وميناء المخا باتا في مرمى نيران القوات المسلحة، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة مزيدًا من التقدم ومواصلة التقدم نحو جيوب المليشيات التي ما زالت منتشرة وسط مدينة المخا من مختلف المحاور ووفقًا للخطط العسكرية حتى تحرير كامل مديرية المخا وقطع خطوط تهريب الأسلحة والبضائع أمام مليشيات الانقلاب.