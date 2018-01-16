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الحائر.. حملة تبرع بالدم لجنودنا في الحد الجنوبي

شهدت إقبالاً من المواطنين على مدى 3 أيام

دشن رئيس مركز الحائر حمود بن عفيصان وبحضور مدير شرطة الحائر العقيد محمد العاصمي أمس حملة التبرع بالدم والتي يشرف عليها بنك الدم بمستشفى الملك سلمان بالرياض والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، دعماً لجنودنا في الحد الجنوبي.


وشهد مقر الحملة  إقبالاً من المواطنين الذين أكدوا لـ"سبق" أن دماءهم وأرواحهم فداءً للوطن.


وتواصلت الحملة على مدى ثلاثة أيام لاستقبال الراغبين في التبرع بالدم اعتبارًا من الساعة 9 صباحاً وحتى 3 مساءً.
 

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الحائر.. حملة تبرع بالدم لجنودنا في الحد الجنوبي
سبق

دشن رئيس مركز الحائر حمود بن عفيصان وبحضور مدير شرطة الحائر العقيد محمد العاصمي أمس حملة التبرع بالدم والتي يشرف عليها بنك الدم بمستشفى الملك سلمان بالرياض والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، دعماً لجنودنا في الحد الجنوبي.


وشهد مقر الحملة  إقبالاً من المواطنين الذين أكدوا لـ"سبق" أن دماءهم وأرواحهم فداءً للوطن.


وتواصلت الحملة على مدى ثلاثة أيام لاستقبال الراغبين في التبرع بالدم اعتبارًا من الساعة 9 صباحاً وحتى 3 مساءً.
 

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
11:01 PM
شهدت إقبالاً من المواطنين على مدى 3 أيام

الحائر.. حملة تبرع بالدم لجنودنا في الحد الجنوبي

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نافل السبيعي - الرياض
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1,039

دشن رئيس مركز الحائر حمود بن عفيصان وبحضور مدير شرطة الحائر العقيد محمد العاصمي أمس حملة التبرع بالدم والتي يشرف عليها بنك الدم بمستشفى الملك سلمان بالرياض والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، دعماً لجنودنا في الحد الجنوبي.


وشهد مقر الحملة  إقبالاً من المواطنين الذين أكدوا لـ"سبق" أن دماءهم وأرواحهم فداءً للوطن.


وتواصلت الحملة على مدى ثلاثة أيام لاستقبال الراغبين في التبرع بالدم اعتبارًا من الساعة 9 صباحاً وحتى 3 مساءً.
 

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