النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الدولة تنجح في خفض عجز ميزانية 2016 إلى 297 ملياراً و "سبق" تنشر التفاصيل

خادم الحرمين يقر ميزانية 2017 بإنفاق 890 ملياراً

"الحارثي": زيارة الأمير خالد الفيصل وضعت النقاط على الحروف

أكد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل يدرك أهمية المرحلة وحاجتها لتطبيق رؤية 2030 التي وُضِعَت لتتواكب مع ما يجب أن يُقدَّم بعيداً عن التحجير والتعقيد.
 
وقال الحارثي في ختام زيارة تفقدية قام بها الأمير خالد الفيصل أمس الاثنين إلى محافظتي بحرة والجموم: "الأمير وضع النقاط على الحروف فيما يخص الاستماع لمطالب المواطنين ومشاركتهم في الخطة المستقبلية لتنمية المحافظات، وسموه يملك خطاباً شفافاً وواضحاً وصريحاً، ويجيب بكل سعة صدر عن كل سؤال بإجابات واقعية قاطعة تبتعد عن اللغة الدبلوماسية".
 
وأوضح أن "الجولات التي يقوم بها سمو الأمير خالد الفيصل تثبت أنه كمسؤول يدرك أهمية أن يفرك جُرح ما يتعثر من المشاريع، فسمو الأمير وجّه الخطاب إلى الجميع، وهذا توجه الدولة ورؤيتها للمستقبل الذي اختزله سموه بالتأكيد على أنه خلال جولات السنوات الأخيرة - ولله الحمد - أصبحت الكثير من المشاريع منجزة والبعض منها تحت التنفيذ والقلة متعثرة". 
 
وقال "الحارثي": "زيارة سموه التفقدية إلى بحرة والجموم جديرة بالشكر، ألا يكفي أنها نبهتنا إلى المعرفة واستثمار الإنسان، وأن الفرد في المملكة هو صانع الثروات والأوطان؟".
 
وأضاف أن جولاته تهدف إلى متابعة مشاريع تحقيق التنمية، مشيراً إلى أن زيارته إلى بحرة والجموم تعقبها المحافظات الأخرى.
 
وأكد الحارثي حرص أمير منطقة مكة خلال زياراته محافظات المنطقة على اصطحاب مديري عموم الإدارات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات، والمجلس المحلي، وأن سموه يبذل جهوداً كبيرة لتنمية المحافظات وتطويرها في جميع المجالات والوصول بها إلى مكانة عالمية، وهذا ليس بغريب على سموه فهو صاحب بصمة مضيئة في كل بقعة تطؤها قدماه.
 
وكان الأمير خالد الفيصل دشن أمس سبعة مشاريع جديدة في الجموم، منها مشروع المدينة الجامعية للطلاب والطالبات، ومشاريع تنموية وبلدية متنوعة كما كّرم الطلبة الموهوبين والمتميزين في المحافظتين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الحارثي": زيارة الأمير خالد الفيصل وضعت النقاط على الحروف
سبق

أكد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل يدرك أهمية المرحلة وحاجتها لتطبيق رؤية 2030 التي وُضِعَت لتتواكب مع ما يجب أن يُقدَّم بعيداً عن التحجير والتعقيد.
 
وقال الحارثي في ختام زيارة تفقدية قام بها الأمير خالد الفيصل أمس الاثنين إلى محافظتي بحرة والجموم: "الأمير وضع النقاط على الحروف فيما يخص الاستماع لمطالب المواطنين ومشاركتهم في الخطة المستقبلية لتنمية المحافظات، وسموه يملك خطاباً شفافاً وواضحاً وصريحاً، ويجيب بكل سعة صدر عن كل سؤال بإجابات واقعية قاطعة تبتعد عن اللغة الدبلوماسية".
 
وأوضح أن "الجولات التي يقوم بها سمو الأمير خالد الفيصل تثبت أنه كمسؤول يدرك أهمية أن يفرك جُرح ما يتعثر من المشاريع، فسمو الأمير وجّه الخطاب إلى الجميع، وهذا توجه الدولة ورؤيتها للمستقبل الذي اختزله سموه بالتأكيد على أنه خلال جولات السنوات الأخيرة - ولله الحمد - أصبحت الكثير من المشاريع منجزة والبعض منها تحت التنفيذ والقلة متعثرة". 
 
وقال "الحارثي": "زيارة سموه التفقدية إلى بحرة والجموم جديرة بالشكر، ألا يكفي أنها نبهتنا إلى المعرفة واستثمار الإنسان، وأن الفرد في المملكة هو صانع الثروات والأوطان؟".
 
وأضاف أن جولاته تهدف إلى متابعة مشاريع تحقيق التنمية، مشيراً إلى أن زيارته إلى بحرة والجموم تعقبها المحافظات الأخرى.
 
وأكد الحارثي حرص أمير منطقة مكة خلال زياراته محافظات المنطقة على اصطحاب مديري عموم الإدارات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات، والمجلس المحلي، وأن سموه يبذل جهوداً كبيرة لتنمية المحافظات وتطويرها في جميع المجالات والوصول بها إلى مكانة عالمية، وهذا ليس بغريب على سموه فهو صاحب بصمة مضيئة في كل بقعة تطؤها قدماه.
 
وكان الأمير خالد الفيصل دشن أمس سبعة مشاريع جديدة في الجموم، منها مشروع المدينة الجامعية للطلاب والطالبات، ومشاريع تنموية وبلدية متنوعة كما كّرم الطلبة الموهوبين والمتميزين في المحافظتين.

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
07:50 PM

"الحارثي": زيارة الأمير خالد الفيصل وضعت النقاط على الحروف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
1,712

أكد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل يدرك أهمية المرحلة وحاجتها لتطبيق رؤية 2030 التي وُضِعَت لتتواكب مع ما يجب أن يُقدَّم بعيداً عن التحجير والتعقيد.
 
وقال الحارثي في ختام زيارة تفقدية قام بها الأمير خالد الفيصل أمس الاثنين إلى محافظتي بحرة والجموم: "الأمير وضع النقاط على الحروف فيما يخص الاستماع لمطالب المواطنين ومشاركتهم في الخطة المستقبلية لتنمية المحافظات، وسموه يملك خطاباً شفافاً وواضحاً وصريحاً، ويجيب بكل سعة صدر عن كل سؤال بإجابات واقعية قاطعة تبتعد عن اللغة الدبلوماسية".
 
وأوضح أن "الجولات التي يقوم بها سمو الأمير خالد الفيصل تثبت أنه كمسؤول يدرك أهمية أن يفرك جُرح ما يتعثر من المشاريع، فسمو الأمير وجّه الخطاب إلى الجميع، وهذا توجه الدولة ورؤيتها للمستقبل الذي اختزله سموه بالتأكيد على أنه خلال جولات السنوات الأخيرة - ولله الحمد - أصبحت الكثير من المشاريع منجزة والبعض منها تحت التنفيذ والقلة متعثرة". 
 
وقال "الحارثي": "زيارة سموه التفقدية إلى بحرة والجموم جديرة بالشكر، ألا يكفي أنها نبهتنا إلى المعرفة واستثمار الإنسان، وأن الفرد في المملكة هو صانع الثروات والأوطان؟".
 
وأضاف أن جولاته تهدف إلى متابعة مشاريع تحقيق التنمية، مشيراً إلى أن زيارته إلى بحرة والجموم تعقبها المحافظات الأخرى.
 
وأكد الحارثي حرص أمير منطقة مكة خلال زياراته محافظات المنطقة على اصطحاب مديري عموم الإدارات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات، والمجلس المحلي، وأن سموه يبذل جهوداً كبيرة لتنمية المحافظات وتطويرها في جميع المجالات والوصول بها إلى مكانة عالمية، وهذا ليس بغريب على سموه فهو صاحب بصمة مضيئة في كل بقعة تطؤها قدماه.
 
وكان الأمير خالد الفيصل دشن أمس سبعة مشاريع جديدة في الجموم، منها مشروع المدينة الجامعية للطلاب والطالبات، ومشاريع تنموية وبلدية متنوعة كما كّرم الطلبة الموهوبين والمتميزين في المحافظتين.

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,886
1200

1200

17 ديسمبر
5,362
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,740
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,074

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة