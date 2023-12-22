"الحارثي": زيارة الأمير خالد الفيصل وضعت النقاط على الحروف

أكد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل يدرك أهمية المرحلة وحاجتها لتطبيق رؤية 2030 التي وُضِعَت لتتواكب مع ما يجب أن يُقدَّم بعيداً عن التحجير والتعقيد.



وقال الحارثي في ختام زيارة تفقدية قام بها الأمير خالد الفيصل أمس الاثنين إلى محافظتي بحرة والجموم: "الأمير وضع النقاط على الحروف فيما يخص الاستماع لمطالب المواطنين ومشاركتهم في الخطة المستقبلية لتنمية المحافظات، وسموه يملك خطاباً شفافاً وواضحاً وصريحاً، ويجيب بكل سعة صدر عن كل سؤال بإجابات واقعية قاطعة تبتعد عن اللغة الدبلوماسية".



وأوضح أن "الجولات التي يقوم بها سمو الأمير خالد الفيصل تثبت أنه كمسؤول يدرك أهمية أن يفرك جُرح ما يتعثر من المشاريع، فسمو الأمير وجّه الخطاب إلى الجميع، وهذا توجه الدولة ورؤيتها للمستقبل الذي اختزله سموه بالتأكيد على أنه خلال جولات السنوات الأخيرة - ولله الحمد - أصبحت الكثير من المشاريع منجزة والبعض منها تحت التنفيذ والقلة متعثرة".



وقال "الحارثي": "زيارة سموه التفقدية إلى بحرة والجموم جديرة بالشكر، ألا يكفي أنها نبهتنا إلى المعرفة واستثمار الإنسان، وأن الفرد في المملكة هو صانع الثروات والأوطان؟".



وأضاف أن جولاته تهدف إلى متابعة مشاريع تحقيق التنمية، مشيراً إلى أن زيارته إلى بحرة والجموم تعقبها المحافظات الأخرى.



وأكد الحارثي حرص أمير منطقة مكة خلال زياراته محافظات المنطقة على اصطحاب مديري عموم الإدارات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح التواصل المباشر بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات، والمجلس المحلي، وأن سموه يبذل جهوداً كبيرة لتنمية المحافظات وتطويرها في جميع المجالات والوصول بها إلى مكانة عالمية، وهذا ليس بغريب على سموه فهو صاحب بصمة مضيئة في كل بقعة تطؤها قدماه.



وكان الأمير خالد الفيصل دشن أمس سبعة مشاريع جديدة في الجموم، منها مشروع المدينة الجامعية للطلاب والطالبات، ومشاريع تنموية وبلدية متنوعة كما كّرم الطلبة الموهوبين والمتميزين في المحافظتين.