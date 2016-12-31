النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحازمي": ذكرى البيعة تجديد لعهد سلمان العز والعطاء

تحت قيادته التحلية دشنت أكبر محطة تحلية في العالم

قال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي: إن المملكة العربية السعودية ممثلة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة سجّلت في عهد الملك سلمان هذا العام 1437هـ / 1438هـ "2016م" رقمين قياسيين حصلت بموجبهما على شهادتين من موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
 
وأوضح أنها حققت الرقم القياسي لأكبر منشأة لإنتاج مياه البحر المحلّاة في العالم، وكذلك احتضان السعودية أكبر محطة تحلية مياه البحر في العالم "محطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء"، التي دشنها خادم الحرمين الشريفين مؤخراً.
 
وأبان المهندس "الحازمي" أن يوم الذكرى الثانية لمبايعة خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملكاً على البلاد يأتي في وقت يشهد فيه العالم الكثير من التحولات والتحديات الاقتصادية، منوهاً إلى أن المملكة بوعي قيادتها الحكيمة حافظت على متانتها ورسوّها بمختلف المجالات، وقد جاءت رؤية المملكة 2030 لتفتح آفاقًا من التطور، وتمكّن للمملكة من منافسة الدول المتقدمة من خلال تطبيق عدد من الأدوات المحترفة لترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل والنهوض بالصادرات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط، وبناء وتطوير قدرات العنصر البشري بما يتواءم ويواكب متطلبات التحولات الاقتصادية في العالم التي تمر بحالة تباطؤ كبير.
 
وأكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مبايعته وكافة منسوبي المؤسسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وواعداً بالسير قدماً في خدمة الوطن والمواطن في قطاع تحلية المياه، الذي يخدم 73 مدينة وهجرة عبر 29 محطة على امتداد ساحل الخليج العربي والغربي، تنقلها شبكة من خطوط الأنابيب العملاقة إلى أطراف الوطن من شرقه إلى وسطه وشماله، ومن غربه إلى جنوبه؛ حتى أضحت شبكة نقل المياه في المملكة هي الأطول في العالم.
 
وبين محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن إنتاج المملكة من المياه المحلاة أكثر من 6.6 ملايين متر مكعب يومياً، مضيفاً أن المؤسسة تنتج الطاقة الكهربائية من خلال محطاتها ثنائية الغرض التي تولد الطاقة الكهربائية بجانب إنتاج المياه، وتعمل هذه المحطات بطريقة التبخير الوميضي متعدد المراحل "MSF"، ويستخدم جزء من الطاقة الكهربائية لتشغيل مرافق المحطة، وما تبقى من التوليد يتم تصديره إلى الشركة السعودية للكهرباء، فيما يبلغ التوليد اليومي من الكهرباء في المؤسسة 7.173 ميجاوات في الساعة.
 
وقال: إن المؤسسة قامت خلال العام 1437 / 1438 بمراجعة إجراءات العمل راميةً لزيادة كفاءة وكمية الإنتاج مع خفض التكاليف من خلال برامج محترفة عملت على تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمة، مسابقةً الزمن من أجل مواكبة تطلعات قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين ورؤية المملكة 2030 لتقديم الأفضل في خدمة المواطن.
 
واختتم محافظ التحلية سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يبارك خطاه ويديم عليه وعلى بلادنا الغالية الأمن والأمان.
 

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الحازمي": ذكرى البيعة تجديد لعهد سلمان العز والعطاء
سبق

قال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي: إن المملكة العربية السعودية ممثلة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة سجّلت في عهد الملك سلمان هذا العام 1437هـ / 1438هـ "2016م" رقمين قياسيين حصلت بموجبهما على شهادتين من موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
 
وأوضح أنها حققت الرقم القياسي لأكبر منشأة لإنتاج مياه البحر المحلّاة في العالم، وكذلك احتضان السعودية أكبر محطة تحلية مياه البحر في العالم "محطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء"، التي دشنها خادم الحرمين الشريفين مؤخراً.
 
وأبان المهندس "الحازمي" أن يوم الذكرى الثانية لمبايعة خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملكاً على البلاد يأتي في وقت يشهد فيه العالم الكثير من التحولات والتحديات الاقتصادية، منوهاً إلى أن المملكة بوعي قيادتها الحكيمة حافظت على متانتها ورسوّها بمختلف المجالات، وقد جاءت رؤية المملكة 2030 لتفتح آفاقًا من التطور، وتمكّن للمملكة من منافسة الدول المتقدمة من خلال تطبيق عدد من الأدوات المحترفة لترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل والنهوض بالصادرات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط، وبناء وتطوير قدرات العنصر البشري بما يتواءم ويواكب متطلبات التحولات الاقتصادية في العالم التي تمر بحالة تباطؤ كبير.
 
وأكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مبايعته وكافة منسوبي المؤسسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وواعداً بالسير قدماً في خدمة الوطن والمواطن في قطاع تحلية المياه، الذي يخدم 73 مدينة وهجرة عبر 29 محطة على امتداد ساحل الخليج العربي والغربي، تنقلها شبكة من خطوط الأنابيب العملاقة إلى أطراف الوطن من شرقه إلى وسطه وشماله، ومن غربه إلى جنوبه؛ حتى أضحت شبكة نقل المياه في المملكة هي الأطول في العالم.
 
وبين محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن إنتاج المملكة من المياه المحلاة أكثر من 6.6 ملايين متر مكعب يومياً، مضيفاً أن المؤسسة تنتج الطاقة الكهربائية من خلال محطاتها ثنائية الغرض التي تولد الطاقة الكهربائية بجانب إنتاج المياه، وتعمل هذه المحطات بطريقة التبخير الوميضي متعدد المراحل "MSF"، ويستخدم جزء من الطاقة الكهربائية لتشغيل مرافق المحطة، وما تبقى من التوليد يتم تصديره إلى الشركة السعودية للكهرباء، فيما يبلغ التوليد اليومي من الكهرباء في المؤسسة 7.173 ميجاوات في الساعة.
 
وقال: إن المؤسسة قامت خلال العام 1437 / 1438 بمراجعة إجراءات العمل راميةً لزيادة كفاءة وكمية الإنتاج مع خفض التكاليف من خلال برامج محترفة عملت على تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمة، مسابقةً الزمن من أجل مواكبة تطلعات قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين ورؤية المملكة 2030 لتقديم الأفضل في خدمة المواطن.
 
واختتم محافظ التحلية سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يبارك خطاه ويديم عليه وعلى بلادنا الغالية الأمن والأمان.
 

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
08:24 PM
تحت قيادته التحلية دشنت أكبر محطة تحلية في العالم

"الحازمي": ذكرى البيعة تجديد لعهد سلمان العز والعطاء

A A A
ظافر الشهري - الرياض
0
292

قال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي: إن المملكة العربية السعودية ممثلة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة سجّلت في عهد الملك سلمان هذا العام 1437هـ / 1438هـ "2016م" رقمين قياسيين حصلت بموجبهما على شهادتين من موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
 
وأوضح أنها حققت الرقم القياسي لأكبر منشأة لإنتاج مياه البحر المحلّاة في العالم، وكذلك احتضان السعودية أكبر محطة تحلية مياه البحر في العالم "محطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء"، التي دشنها خادم الحرمين الشريفين مؤخراً.
 
وأبان المهندس "الحازمي" أن يوم الذكرى الثانية لمبايعة خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملكاً على البلاد يأتي في وقت يشهد فيه العالم الكثير من التحولات والتحديات الاقتصادية، منوهاً إلى أن المملكة بوعي قيادتها الحكيمة حافظت على متانتها ورسوّها بمختلف المجالات، وقد جاءت رؤية المملكة 2030 لتفتح آفاقًا من التطور، وتمكّن للمملكة من منافسة الدول المتقدمة من خلال تطبيق عدد من الأدوات المحترفة لترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل والنهوض بالصادرات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط، وبناء وتطوير قدرات العنصر البشري بما يتواءم ويواكب متطلبات التحولات الاقتصادية في العالم التي تمر بحالة تباطؤ كبير.
 
وأكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مبايعته وكافة منسوبي المؤسسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وواعداً بالسير قدماً في خدمة الوطن والمواطن في قطاع تحلية المياه، الذي يخدم 73 مدينة وهجرة عبر 29 محطة على امتداد ساحل الخليج العربي والغربي، تنقلها شبكة من خطوط الأنابيب العملاقة إلى أطراف الوطن من شرقه إلى وسطه وشماله، ومن غربه إلى جنوبه؛ حتى أضحت شبكة نقل المياه في المملكة هي الأطول في العالم.
 
وبين محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن إنتاج المملكة من المياه المحلاة أكثر من 6.6 ملايين متر مكعب يومياً، مضيفاً أن المؤسسة تنتج الطاقة الكهربائية من خلال محطاتها ثنائية الغرض التي تولد الطاقة الكهربائية بجانب إنتاج المياه، وتعمل هذه المحطات بطريقة التبخير الوميضي متعدد المراحل "MSF"، ويستخدم جزء من الطاقة الكهربائية لتشغيل مرافق المحطة، وما تبقى من التوليد يتم تصديره إلى الشركة السعودية للكهرباء، فيما يبلغ التوليد اليومي من الكهرباء في المؤسسة 7.173 ميجاوات في الساعة.
 
وقال: إن المؤسسة قامت خلال العام 1437 / 1438 بمراجعة إجراءات العمل راميةً لزيادة كفاءة وكمية الإنتاج مع خفض التكاليف من خلال برامج محترفة عملت على تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمة، مسابقةً الزمن من أجل مواكبة تطلعات قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين ورؤية المملكة 2030 لتقديم الأفضل في خدمة المواطن.
 
واختتم محافظ التحلية سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يبارك خطاه ويديم عليه وعلى بلادنا الغالية الأمن والأمان.
 

شارك برأيك
19
36

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8 %

8 %

31 ديسمبر
2,444
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,411
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
3,478
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,424

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان
التصفيق بحرارة في مجلس الأمن

التصفيق بحرارة في مجلس الأمن

يحيى الشمري
هؤلاء المطبلون وهؤلاء المثبطون

هؤلاء المطبلون وهؤلاء المثبطون

إبراهيم باداود
كيف ننقذ شبابنا من القاعدة وداعش؟!

كيف ننقذ شبابنا من القاعدة وداعش؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة