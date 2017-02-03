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الحازمي: لأول مرة يتم توظيف الاستثمار في الجنادرية.. ومرسم لأبناء المنطقة في المواسم المقبلة

خلال مشاركة قرية جازان التراثية في المهرجان الذي ترعاه "سبق" حصرياً

كشف المشرف على قرية جازان التراثية بالحنادرية مدير تعليم صبيا سابقاً إبراهيم محمد الحازمي عن إسناد إدارة القرية وتنظيمها لـ40 طالباً من جامعة جازان، لافتاً بأنَّ القرية تخطط لإيجاد صالة أو بيئة للفن والفنانين لنقل صورة الفن الجازاني في الماضي والحاضر للزوار، مشيراً إلى أنَّ هذا العام يتم لأول مرة توظيف الاستثمار في القرية بمبلغ أولي يقارب 350 ألف ريال.
 
وجاء حديث الحازمي لـ"سبق" على هامش احتفال ملتقى أبناء جازان بالرياض بوفد المنطقة المشارك بالجنادرية 31 الذي أقيم اليوم بفندق كروان الفهد.
 
وعن جديد الفعاليات والبرامج التي تشارك بها المنطقة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31" برعاية "سبق" الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان. قال: "الجديد هذا العام سيكون هناك تمثيل لمهرجان الحريد الذي تشتهر به محافظة فرسان، وتعريف بسهول تهامة بمبانيها السكنية الجذابة التي تمثل لوحات تاريخية اندثرت يجب المحافظة عليها مع سنابل الذرة وعناقيد المانجو بمهرجانها وتباشير البن، والكادي في جبال فيفا".
 
وأضاف: "تشارك جامعة جازان هذا العام بـ40 طالباً لإدارة الجنادرية من خلال الترجمة وخريجي أقسام الإعلام والسياحة والإدارة والتسويق لتنظيم فعاليات القرية وتعريف الزوار، وهذه نقلة حضارية للأجيال القادمة لتبني هذا التراث".
 
وأردف: "هناك تمثيل للحرفيين وتنظيم المطعم الشعبي لتقديم أفضل المأكولات التي تشتهر بها المائدة الجازانية الغنية والمتنوعة".
 
وأضاف: "نريد أن نبرز للزائر القيمة التنافسية لمهرجانات البن والمنجا والحريد المتفردة بجانب كل التراثيات بشراكة مع محافظات المنطقة هذا العام، ولدينا جناح ثقافي فكري وشعري بجانب الثراث برئاسة الدكتور علي الصميلي، ويشارك 3 من أبرز الشعراء".
 
وزاد: "لدينا رؤية لإيجاد صالة أو بيئة أسس مكان للفن والفنانين لنقل صورة الفن الجازاني في الماضي والحاضر، وسيتم إيجاد الرسم الحي لأبناء المنطقة خلال الأعوام المقبلة، مشيراً بأنه لأول مرة يتم فيه توظيف الاستثمار في القرية بمبلغ أولي يقارب 350 ألف ريال من خلال مستثمرين، ونأمل أن تصل إلى 600 ألف العام المقبل لتغطية جميع تكاليف الوفد، لافتاً بأن قرية جازان التراثية بالجنادرية تعد منطقة جذب لزوار المهرجان، وسجل مسرح القرية الفريد على مستوى المهرجان حضوراً فاق 12 ألفاً في بعض الليالي العام الماضي".
 
ونوَّه الحازمي بأنَّ توجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز تؤكد على تقديم أجمل وأجود ما تتميز به المنطقة من صورة حضارية معبرة. مضيفاً: "الجنادرية هي الواجهة الحضارية لمنطقة جازان التي تعطي الزائر الصورة الذهنية الجمالية التاريخية والتراثية للمنطقة".

 
يُشار إلى أن "سبق" هي الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31" للسنة الثالثة على التوالي.

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الحازمي: لأول مرة يتم توظيف الاستثمار في الجنادرية.. ومرسم لأبناء المنطقة في المواسم المقبلة
سبق

كشف المشرف على قرية جازان التراثية بالحنادرية مدير تعليم صبيا سابقاً إبراهيم محمد الحازمي عن إسناد إدارة القرية وتنظيمها لـ40 طالباً من جامعة جازان، لافتاً بأنَّ القرية تخطط لإيجاد صالة أو بيئة للفن والفنانين لنقل صورة الفن الجازاني في الماضي والحاضر للزوار، مشيراً إلى أنَّ هذا العام يتم لأول مرة توظيف الاستثمار في القرية بمبلغ أولي يقارب 350 ألف ريال.
 
وجاء حديث الحازمي لـ"سبق" على هامش احتفال ملتقى أبناء جازان بالرياض بوفد المنطقة المشارك بالجنادرية 31 الذي أقيم اليوم بفندق كروان الفهد.
 
وعن جديد الفعاليات والبرامج التي تشارك بها المنطقة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31" برعاية "سبق" الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان. قال: "الجديد هذا العام سيكون هناك تمثيل لمهرجان الحريد الذي تشتهر به محافظة فرسان، وتعريف بسهول تهامة بمبانيها السكنية الجذابة التي تمثل لوحات تاريخية اندثرت يجب المحافظة عليها مع سنابل الذرة وعناقيد المانجو بمهرجانها وتباشير البن، والكادي في جبال فيفا".
 
وأضاف: "تشارك جامعة جازان هذا العام بـ40 طالباً لإدارة الجنادرية من خلال الترجمة وخريجي أقسام الإعلام والسياحة والإدارة والتسويق لتنظيم فعاليات القرية وتعريف الزوار، وهذه نقلة حضارية للأجيال القادمة لتبني هذا التراث".
 
وأردف: "هناك تمثيل للحرفيين وتنظيم المطعم الشعبي لتقديم أفضل المأكولات التي تشتهر بها المائدة الجازانية الغنية والمتنوعة".
 
وأضاف: "نريد أن نبرز للزائر القيمة التنافسية لمهرجانات البن والمنجا والحريد المتفردة بجانب كل التراثيات بشراكة مع محافظات المنطقة هذا العام، ولدينا جناح ثقافي فكري وشعري بجانب الثراث برئاسة الدكتور علي الصميلي، ويشارك 3 من أبرز الشعراء".
 
وزاد: "لدينا رؤية لإيجاد صالة أو بيئة أسس مكان للفن والفنانين لنقل صورة الفن الجازاني في الماضي والحاضر، وسيتم إيجاد الرسم الحي لأبناء المنطقة خلال الأعوام المقبلة، مشيراً بأنه لأول مرة يتم فيه توظيف الاستثمار في القرية بمبلغ أولي يقارب 350 ألف ريال من خلال مستثمرين، ونأمل أن تصل إلى 600 ألف العام المقبل لتغطية جميع تكاليف الوفد، لافتاً بأن قرية جازان التراثية بالجنادرية تعد منطقة جذب لزوار المهرجان، وسجل مسرح القرية الفريد على مستوى المهرجان حضوراً فاق 12 ألفاً في بعض الليالي العام الماضي".
 
ونوَّه الحازمي بأنَّ توجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز تؤكد على تقديم أجمل وأجود ما تتميز به المنطقة من صورة حضارية معبرة. مضيفاً: "الجنادرية هي الواجهة الحضارية لمنطقة جازان التي تعطي الزائر الصورة الذهنية الجمالية التاريخية والتراثية للمنطقة".

 
يُشار إلى أن "سبق" هي الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31" للسنة الثالثة على التوالي.

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
09:00 PM
اخر تعديل
04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
06:23 AM
خلال مشاركة قرية جازان التراثية في المهرجان الذي ترعاه "سبق" حصرياً

الحازمي: لأول مرة يتم توظيف الاستثمار في الجنادرية.. ومرسم لأبناء المنطقة في المواسم المقبلة

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عبدالحكيم شار - الرياض
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كشف المشرف على قرية جازان التراثية بالحنادرية مدير تعليم صبيا سابقاً إبراهيم محمد الحازمي عن إسناد إدارة القرية وتنظيمها لـ40 طالباً من جامعة جازان، لافتاً بأنَّ القرية تخطط لإيجاد صالة أو بيئة للفن والفنانين لنقل صورة الفن الجازاني في الماضي والحاضر للزوار، مشيراً إلى أنَّ هذا العام يتم لأول مرة توظيف الاستثمار في القرية بمبلغ أولي يقارب 350 ألف ريال.
 
وجاء حديث الحازمي لـ"سبق" على هامش احتفال ملتقى أبناء جازان بالرياض بوفد المنطقة المشارك بالجنادرية 31 الذي أقيم اليوم بفندق كروان الفهد.
 
وعن جديد الفعاليات والبرامج التي تشارك بها المنطقة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31" برعاية "سبق" الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان. قال: "الجديد هذا العام سيكون هناك تمثيل لمهرجان الحريد الذي تشتهر به محافظة فرسان، وتعريف بسهول تهامة بمبانيها السكنية الجذابة التي تمثل لوحات تاريخية اندثرت يجب المحافظة عليها مع سنابل الذرة وعناقيد المانجو بمهرجانها وتباشير البن، والكادي في جبال فيفا".
 
وأضاف: "تشارك جامعة جازان هذا العام بـ40 طالباً لإدارة الجنادرية من خلال الترجمة وخريجي أقسام الإعلام والسياحة والإدارة والتسويق لتنظيم فعاليات القرية وتعريف الزوار، وهذه نقلة حضارية للأجيال القادمة لتبني هذا التراث".
 
وأردف: "هناك تمثيل للحرفيين وتنظيم المطعم الشعبي لتقديم أفضل المأكولات التي تشتهر بها المائدة الجازانية الغنية والمتنوعة".
 
وأضاف: "نريد أن نبرز للزائر القيمة التنافسية لمهرجانات البن والمنجا والحريد المتفردة بجانب كل التراثيات بشراكة مع محافظات المنطقة هذا العام، ولدينا جناح ثقافي فكري وشعري بجانب الثراث برئاسة الدكتور علي الصميلي، ويشارك 3 من أبرز الشعراء".
 
وزاد: "لدينا رؤية لإيجاد صالة أو بيئة أسس مكان للفن والفنانين لنقل صورة الفن الجازاني في الماضي والحاضر، وسيتم إيجاد الرسم الحي لأبناء المنطقة خلال الأعوام المقبلة، مشيراً بأنه لأول مرة يتم فيه توظيف الاستثمار في القرية بمبلغ أولي يقارب 350 ألف ريال من خلال مستثمرين، ونأمل أن تصل إلى 600 ألف العام المقبل لتغطية جميع تكاليف الوفد، لافتاً بأن قرية جازان التراثية بالجنادرية تعد منطقة جذب لزوار المهرجان، وسجل مسرح القرية الفريد على مستوى المهرجان حضوراً فاق 12 ألفاً في بعض الليالي العام الماضي".
 
ونوَّه الحازمي بأنَّ توجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز تؤكد على تقديم أجمل وأجود ما تتميز به المنطقة من صورة حضارية معبرة. مضيفاً: "الجنادرية هي الواجهة الحضارية لمنطقة جازان التي تعطي الزائر الصورة الذهنية الجمالية التاريخية والتراثية للمنطقة".

 
يُشار إلى أن "سبق" هي الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31" للسنة الثالثة على التوالي.

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