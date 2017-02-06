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"الحبوب" تُنهي ترسية 1.5 مليون طن من الشعير العلفي المستورد لهذا العام

بعد دعوة 23 شركة.. "الفارس": يمكن للمهتمين استعراض السعر والمناشئ

أتمّت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية 1.5 مليون طن من الشعير، تُمثل أولى مناقصات المؤسسة هذا العام 2017م، والثانية بعد استلامها لملف الشعير في شهر أكتوبر الماضي.

 

وأفاد محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، بأنه تم دعوة 23 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة للمنافسة على مناقصات الشعير التي تطرحها المؤسسة، وتَقَدّمت 22 شركة للمنافسة، وتمكنت 9 شركات من الفوز بتوريد عدد 25 شحنة وفقاً لأقل الأسعار المقدمة لكل شحنة، وبإجمالي كمية بلغت 1.5 مليون طن، موزعة على موانئ المملكة بالبحر الأحمر بواقع 20 شحنة كميتها 1.2 مليون طن، وموانئ المملكة على الخليج العربي بواقع 5 شحنات كميتها 300 ألف طن للتوريد خلال الفترة (مارس- مايو2017م).

 

وبيّن المهندس "الفارس"، أن هذه الدفعة تُمَثّل الدفعة الأولى لهذا العام، بعد أن أتمت المؤسسة ترسية كمية 945 ألف طن في شهر ديسمبر الماضي؛ مشيراً إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض السعر والمناشئ المقبولة التي تم التعاقد عليها.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الحبوب" تُنهي ترسية 1.5 مليون طن من الشعير العلفي المستورد لهذا العام
سبق

أتمّت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية 1.5 مليون طن من الشعير، تُمثل أولى مناقصات المؤسسة هذا العام 2017م، والثانية بعد استلامها لملف الشعير في شهر أكتوبر الماضي.

 

وأفاد محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، بأنه تم دعوة 23 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة للمنافسة على مناقصات الشعير التي تطرحها المؤسسة، وتَقَدّمت 22 شركة للمنافسة، وتمكنت 9 شركات من الفوز بتوريد عدد 25 شحنة وفقاً لأقل الأسعار المقدمة لكل شحنة، وبإجمالي كمية بلغت 1.5 مليون طن، موزعة على موانئ المملكة بالبحر الأحمر بواقع 20 شحنة كميتها 1.2 مليون طن، وموانئ المملكة على الخليج العربي بواقع 5 شحنات كميتها 300 ألف طن للتوريد خلال الفترة (مارس- مايو2017م).

 

وبيّن المهندس "الفارس"، أن هذه الدفعة تُمَثّل الدفعة الأولى لهذا العام، بعد أن أتمت المؤسسة ترسية كمية 945 ألف طن في شهر ديسمبر الماضي؛ مشيراً إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض السعر والمناشئ المقبولة التي تم التعاقد عليها.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
10:25 AM
بعد دعوة 23 شركة.. "الفارس": يمكن للمهتمين استعراض السعر والمناشئ

"الحبوب" تُنهي ترسية 1.5 مليون طن من الشعير العلفي المستورد لهذا العام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أتمّت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية 1.5 مليون طن من الشعير، تُمثل أولى مناقصات المؤسسة هذا العام 2017م، والثانية بعد استلامها لملف الشعير في شهر أكتوبر الماضي.

 

وأفاد محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، بأنه تم دعوة 23 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة للمنافسة على مناقصات الشعير التي تطرحها المؤسسة، وتَقَدّمت 22 شركة للمنافسة، وتمكنت 9 شركات من الفوز بتوريد عدد 25 شحنة وفقاً لأقل الأسعار المقدمة لكل شحنة، وبإجمالي كمية بلغت 1.5 مليون طن، موزعة على موانئ المملكة بالبحر الأحمر بواقع 20 شحنة كميتها 1.2 مليون طن، وموانئ المملكة على الخليج العربي بواقع 5 شحنات كميتها 300 ألف طن للتوريد خلال الفترة (مارس- مايو2017م).

 

وبيّن المهندس "الفارس"، أن هذه الدفعة تُمَثّل الدفعة الأولى لهذا العام، بعد أن أتمت المؤسسة ترسية كمية 945 ألف طن في شهر ديسمبر الماضي؛ مشيراً إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض السعر والمناشئ المقبولة التي تم التعاقد عليها.

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