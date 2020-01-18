صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية بترقية المهندس فرحان تركي الحربي رئيس بلدية محافظة الحناكية للمرتبة الـ13 .
"الحربي" رئيس بلدية الحناكية للمرتبة 13
صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية بترقية المهندس فرحان تركي الحربي رئيس بلدية محافظة الحناكية للمرتبة الـ13 .
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"الحربي" رئيس بلدية الحناكية للمرتبة 13صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-01-17
17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
08:13 PM
"الحربي" رئيس بلدية الحناكية للمرتبة 13
صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية بترقية المهندس فرحان تركي الحربي رئيس بلدية محافظة الحناكية للمرتبة الـ13 .
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