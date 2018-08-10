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"الحصينية والمشعلية" بنجران تحتفل بختام مشروع غراس للفتيات

يهدف لغرس القيم الدينية والأخلاقية بأسلوب إبداعي

أقام مشروع غراس، الذي ينفذه القسم النسائي، بلجنة التنمية الاجتماعية، بالحصينية والمشعلية بنجران، حفله الختامي، بعد الانتهاء من النسخة الأولى منه.

لقي المشروع إقبالاً وإعجابًا من الأهالي، وقال مدير لجنة التنمية بالحصينية والمشعلية، عزيز الهمامي، إن "غراس" من المشاريع النوعية التي تقدمها اللجنة للمجتمع، وتسعى من خلاله لغرس عدد من القيم الدينية والأخلاقية في الفتيات بإسلوب إبداعي ومتميز.

وأشار إلى مساهمة المشروع في بث الوعي المجتمعي في الجانب التربوي والتعليمي للفتيات، كاشفًا عن عزم اللجنة تنفيذ المشروع بنسخته الثانية، بعد نجاح النسخة الأولى.

وقدم "الهمامي" شكره وتقديره للقائمين على المشروع، من مشرفات ومعلمات، على ما بذلنه من جهود ساهمت في نجاح العمل.

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"الحصينية والمشعلية" بنجران تحتفل بختام مشروع غراس للفتيات
سبق

أقام مشروع غراس، الذي ينفذه القسم النسائي، بلجنة التنمية الاجتماعية، بالحصينية والمشعلية بنجران، حفله الختامي، بعد الانتهاء من النسخة الأولى منه.

لقي المشروع إقبالاً وإعجابًا من الأهالي، وقال مدير لجنة التنمية بالحصينية والمشعلية، عزيز الهمامي، إن "غراس" من المشاريع النوعية التي تقدمها اللجنة للمجتمع، وتسعى من خلاله لغرس عدد من القيم الدينية والأخلاقية في الفتيات بإسلوب إبداعي ومتميز.

وأشار إلى مساهمة المشروع في بث الوعي المجتمعي في الجانب التربوي والتعليمي للفتيات، كاشفًا عن عزم اللجنة تنفيذ المشروع بنسخته الثانية، بعد نجاح النسخة الأولى.

وقدم "الهمامي" شكره وتقديره للقائمين على المشروع، من مشرفات ومعلمات، على ما بذلنه من جهود ساهمت في نجاح العمل.

08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438
05:52 PM

"الحصينية والمشعلية" بنجران تحتفل بختام مشروع غراس للفتيات

يهدف لغرس القيم الدينية والأخلاقية بأسلوب إبداعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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أقام مشروع غراس، الذي ينفذه القسم النسائي، بلجنة التنمية الاجتماعية، بالحصينية والمشعلية بنجران، حفله الختامي، بعد الانتهاء من النسخة الأولى منه.

لقي المشروع إقبالاً وإعجابًا من الأهالي، وقال مدير لجنة التنمية بالحصينية والمشعلية، عزيز الهمامي، إن "غراس" من المشاريع النوعية التي تقدمها اللجنة للمجتمع، وتسعى من خلاله لغرس عدد من القيم الدينية والأخلاقية في الفتيات بإسلوب إبداعي ومتميز.

وأشار إلى مساهمة المشروع في بث الوعي المجتمعي في الجانب التربوي والتعليمي للفتيات، كاشفًا عن عزم اللجنة تنفيذ المشروع بنسخته الثانية، بعد نجاح النسخة الأولى.

وقدم "الهمامي" شكره وتقديره للقائمين على المشروع، من مشرفات ومعلمات، على ما بذلنه من جهود ساهمت في نجاح العمل.

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