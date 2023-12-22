"الحصيني": حالة مطرية متوقعة وعودة الدفء مع إجازة نهاية الأسبوع

من خفيفة إلى غزيرة مع حبات برَد وتبدأ مساء الغد وتستمر عدة أيام

كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، عن حالة ماطرة متوقعة، من خفيفة إلى غزيرة مع حبات برَد، وعودة الدفء خلال إجازة نهاية الأسبوع، تبدأ من غد الجمعة؛ مما يشكّل أجواء جيدة للرحلات وخاصة يوميْ الخميس والجمعة، مع التزود بالملابس الشتوية في الأماكن المفتوحة سواء في البر أو الاستراحات ليلاً.

وأضاف "الحصيني" أن يوميْ السبت والأحد من المتوقع أن يشهدا نشاطاً للرياح السطحية، قد تثير بعض الأتربة معظمها خفيفة في الأماكن المفتوحة على معظم مناطق المملكة، ويرافق ذلك حالة ماطرة على أجزاء من: (تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والجوف، والحدود الشمالية، والباحة، وعسير، وجازان، وغرب نجران، وشمالي الوسطى والشرقية)، مع أفضلية لمناطق الجوف، والحدود الشمالية، وشرق تبوك.

وأكد أن التوقعات تشير إلى أن بداية الحالة من مساء غد الجمعة، ويُتوقع أن تستمر عدة أيام بمشيئة الله، وتكون متفاوتة من مكان إلى آخر ومن خفيفة إلى غزيرة مع حبات برَد؛ فيما تعود الأجواء الباردة في ساعات الصباح المبكرة من منتصف الأسبوع القادم بمشيئة الله.