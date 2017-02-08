النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحصيني": حالتان جويتان ماطرتان على أجزاء من المملكة من الأربعاء

أمطار متفاوتة مع فرصة تشكل سيول على أجزاء من المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني؛ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، حدوث حالتين جويتين متعاقبتين على مناطق المملكة والخليج، مبيناً أن النماذج العددية للطقس تشير إلى تأثر المملكة بحالة جوية ممطرة يكون بدايتها اليوم الأربعاء.
 
وقال الحصيني لـ"سبق": "تتحسن فرصة هطول الأمطار على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان، بما فيها سواحلها والقصيم وجنوب حائل ومنطقة الرياض، بما فيها العاصمة نفسها، خاصة من يوم الخميس، ثم محافظات الرياض الغربية والجنوبية والشرقية، وتمتد إلى البحرين وقطر والربع الخالي، خاصة الجزء الشمالي".
 
وبين "الحصيني" أنه من خلال الأسبوع المقبل تنكسر الحالة لتشمل أجزاء من المناطق التي شملتها الحالة الأولي، وهي مكة المدينة والرياض والقصيم والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات منها، وتمتد إلى الشمالية من المملكة والكويت، ويصاحبها رياح نشطة ثير الغبار، خاصة في الأماكن المكشوفة، مع بقاء الأجواء الباردة خلال الليل وساعات الصباح الباكر، مع اعتدال الحرارة نهاراً على معظم المناطق.

 
واختتم "الحصيني" قائلاً: "الأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، ومن خفيفة إلى متوسطة، وأحياناً تكون غزيرة، مع فرصة تشكل سيول على أجزاء من تلك المناطق".
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحصيني": حالتان جويتان ماطرتان على أجزاء من المملكة من الأربعاء
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني؛ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، حدوث حالتين جويتين متعاقبتين على مناطق المملكة والخليج، مبيناً أن النماذج العددية للطقس تشير إلى تأثر المملكة بحالة جوية ممطرة يكون بدايتها اليوم الأربعاء.
 
وقال الحصيني لـ"سبق": "تتحسن فرصة هطول الأمطار على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان، بما فيها سواحلها والقصيم وجنوب حائل ومنطقة الرياض، بما فيها العاصمة نفسها، خاصة من يوم الخميس، ثم محافظات الرياض الغربية والجنوبية والشرقية، وتمتد إلى البحرين وقطر والربع الخالي، خاصة الجزء الشمالي".
 
وبين "الحصيني" أنه من خلال الأسبوع المقبل تنكسر الحالة لتشمل أجزاء من المناطق التي شملتها الحالة الأولي، وهي مكة المدينة والرياض والقصيم والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات منها، وتمتد إلى الشمالية من المملكة والكويت، ويصاحبها رياح نشطة ثير الغبار، خاصة في الأماكن المكشوفة، مع بقاء الأجواء الباردة خلال الليل وساعات الصباح الباكر، مع اعتدال الحرارة نهاراً على معظم المناطق.

 
واختتم "الحصيني" قائلاً: "الأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، ومن خفيفة إلى متوسطة، وأحياناً تكون غزيرة، مع فرصة تشكل سيول على أجزاء من تلك المناطق".
 

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
12:39 AM
أمطار متفاوتة مع فرصة تشكل سيول على أجزاء من المناطق

"الحصيني": حالتان جويتان ماطرتان على أجزاء من المملكة من الأربعاء

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
8
40,886

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني؛ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، حدوث حالتين جويتين متعاقبتين على مناطق المملكة والخليج، مبيناً أن النماذج العددية للطقس تشير إلى تأثر المملكة بحالة جوية ممطرة يكون بدايتها اليوم الأربعاء.
 
وقال الحصيني لـ"سبق": "تتحسن فرصة هطول الأمطار على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان، بما فيها سواحلها والقصيم وجنوب حائل ومنطقة الرياض، بما فيها العاصمة نفسها، خاصة من يوم الخميس، ثم محافظات الرياض الغربية والجنوبية والشرقية، وتمتد إلى البحرين وقطر والربع الخالي، خاصة الجزء الشمالي".
 
وبين "الحصيني" أنه من خلال الأسبوع المقبل تنكسر الحالة لتشمل أجزاء من المناطق التي شملتها الحالة الأولي، وهي مكة المدينة والرياض والقصيم والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات منها، وتمتد إلى الشمالية من المملكة والكويت، ويصاحبها رياح نشطة ثير الغبار، خاصة في الأماكن المكشوفة، مع بقاء الأجواء الباردة خلال الليل وساعات الصباح الباكر، مع اعتدال الحرارة نهاراً على معظم المناطق.

 
واختتم "الحصيني" قائلاً: "الأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، ومن خفيفة إلى متوسطة، وأحياناً تكون غزيرة، مع فرصة تشكل سيول على أجزاء من تلك المناطق".
 

شارك برأيك
42
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
2,739
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,145
3000

3000

01 فبراير
2,684
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,550

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
قادمة
08
فبراير

ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر

تنتهي 09 فبراير
قادمة
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

عبدالرحمن المرشد
سوق الإعلانات السوداء

سوق الإعلانات السوداء

برجس البرجس
رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

أحمد الركبان
شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة