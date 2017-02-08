"الحصيني": حالتان جويتان ماطرتان على أجزاء من المملكة من الأربعاء

أمطار متفاوتة مع فرصة تشكل سيول على أجزاء من المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني؛ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، حدوث حالتين جويتين متعاقبتين على مناطق المملكة والخليج، مبيناً أن النماذج العددية للطقس تشير إلى تأثر المملكة بحالة جوية ممطرة يكون بدايتها اليوم الأربعاء.



وقال الحصيني لـ"سبق": "تتحسن فرصة هطول الأمطار على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان، بما فيها سواحلها والقصيم وجنوب حائل ومنطقة الرياض، بما فيها العاصمة نفسها، خاصة من يوم الخميس، ثم محافظات الرياض الغربية والجنوبية والشرقية، وتمتد إلى البحرين وقطر والربع الخالي، خاصة الجزء الشمالي".



وبين "الحصيني" أنه من خلال الأسبوع المقبل تنكسر الحالة لتشمل أجزاء من المناطق التي شملتها الحالة الأولي، وهي مكة المدينة والرياض والقصيم والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات منها، وتمتد إلى الشمالية من المملكة والكويت، ويصاحبها رياح نشطة ثير الغبار، خاصة في الأماكن المكشوفة، مع بقاء الأجواء الباردة خلال الليل وساعات الصباح الباكر، مع اعتدال الحرارة نهاراً على معظم المناطق.



واختتم "الحصيني" قائلاً: "الأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، ومن خفيفة إلى متوسطة، وأحياناً تكون غزيرة، مع فرصة تشكل سيول على أجزاء من تلك المناطق".

