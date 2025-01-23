"الحقباني" إلى المرتبة الثالثة عشرة بوزارة الشؤون البلدية

صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية بترقية "مسفر بن حمود النايف الحقباني"، مستشاراً لشؤون المجالس البلدية بالمرتبة الثالثة عشرة.

الجدير بالذكر أن "الحقباني" عمل مديراً عاماً للمتابعة بإمارة منطقة جازان، ومديراً عاماً للمحلية بإمارة منطقة عسير، ومديراً عاماً للمشتريات بوزارة البلدية، وشارك ورأس كثيراً من اللجان التي كُلّف بها في مجال عمله، وحصل على العديد من شهادات الشكر والتقدير.

وتلقى "الحقباني" عدداً من التهاني والتبريكات من كبار المسؤلين والأصدقاء، بمناسبة هذه الترقية، متمنين له التوفيق.