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"الحقيل": أول الدفعات ستكون 15 ألف منتج سكني منتصف الشهر القادم

أكد أنه سيتم الإعلان عن الأسماء لـ"التسليم والتخصيص والقروض"

أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل أن أول دفعة من المنتجات السكنية الجديدة التي تنوي الوزارة وصندوق التنمية العقارية البدء في توزيعها منتصف شهر فبراير القادم، ستكون عبارة عن 15 ألف منتج تشمل منتجات سكنية للتسليم وأخرى للتخصيص وقروضاً تمويلية من الصندوق العقاري.

وقال "الحقيل" في حديث لقناة "العربية": "المنتجات الـ280 ألفاً التي أعلنت سيتم توزيعها وتخصيصها خلال عام 2017 الجاري، البداية منتصف شهر فبراير، وبعدها سيتم التخصيص والتسليم منتصف كل شهر".

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"الحقيل": أول الدفعات ستكون 15 ألف منتج سكني منتصف الشهر القادم
سبق

أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل أن أول دفعة من المنتجات السكنية الجديدة التي تنوي الوزارة وصندوق التنمية العقارية البدء في توزيعها منتصف شهر فبراير القادم، ستكون عبارة عن 15 ألف منتج تشمل منتجات سكنية للتسليم وأخرى للتخصيص وقروضاً تمويلية من الصندوق العقاري.

وقال "الحقيل" في حديث لقناة "العربية": "المنتجات الـ280 ألفاً التي أعلنت سيتم توزيعها وتخصيصها خلال عام 2017 الجاري، البداية منتصف شهر فبراير، وبعدها سيتم التخصيص والتسليم منتصف كل شهر".

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
01:21 PM
أكد أنه سيتم الإعلان عن الأسماء لـ"التسليم والتخصيص والقروض"

"الحقيل": أول الدفعات ستكون 15 ألف منتج سكني منتصف الشهر القادم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
38
23,617

أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل أن أول دفعة من المنتجات السكنية الجديدة التي تنوي الوزارة وصندوق التنمية العقارية البدء في توزيعها منتصف شهر فبراير القادم، ستكون عبارة عن 15 ألف منتج تشمل منتجات سكنية للتسليم وأخرى للتخصيص وقروضاً تمويلية من الصندوق العقاري.

وقال "الحقيل" في حديث لقناة "العربية": "المنتجات الـ280 ألفاً التي أعلنت سيتم توزيعها وتخصيصها خلال عام 2017 الجاري، البداية منتصف شهر فبراير، وبعدها سيتم التخصيص والتسليم منتصف كل شهر".

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