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الحكمان القرني والشلوي يشاركان في بطولة العالم العسكرية

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم العسكرية الثانية لكرة القدم، حكم الساحة الدولي السعودي "محمد القرني"، والحكم المساعد الدولي السعودي "عبد الله الشلوي"، والحكم المساعد الإيرلندي "تولند ديسلان"، والحكم الرابع الإيرلندي "اوشا اوجان" لقيادة مباراة منتخبي كوريا الشمالية وألمانيا التي ستقام على استاد الشرطة الرياضي يوم غد الأربعاء عند الساعة ٨ مساء ضمن بطولة كأس العالم العسكرية الثانية المقامة حالياً في العاصمة العمانية مسقط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الحكمان القرني والشلوي يشاركان في بطولة العالم العسكرية
سبق

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم العسكرية الثانية لكرة القدم، حكم الساحة الدولي السعودي "محمد القرني"، والحكم المساعد الدولي السعودي "عبد الله الشلوي"، والحكم المساعد الإيرلندي "تولند ديسلان"، والحكم الرابع الإيرلندي "اوشا اوجان" لقيادة مباراة منتخبي كوريا الشمالية وألمانيا التي ستقام على استاد الشرطة الرياضي يوم غد الأربعاء عند الساعة ٨ مساء ضمن بطولة كأس العالم العسكرية الثانية المقامة حالياً في العاصمة العمانية مسقط.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
08:28 PM

الحكمان القرني والشلوي يشاركان في بطولة العالم العسكرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم العسكرية الثانية لكرة القدم، حكم الساحة الدولي السعودي "محمد القرني"، والحكم المساعد الدولي السعودي "عبد الله الشلوي"، والحكم المساعد الإيرلندي "تولند ديسلان"، والحكم الرابع الإيرلندي "اوشا اوجان" لقيادة مباراة منتخبي كوريا الشمالية وألمانيا التي ستقام على استاد الشرطة الرياضي يوم غد الأربعاء عند الساعة ٨ مساء ضمن بطولة كأس العالم العسكرية الثانية المقامة حالياً في العاصمة العمانية مسقط.

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