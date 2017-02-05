الحملة السعودية تُسيّر القافلة الرابعة من المساعدات الشتوية للنازحين

المتواجدون على الشريط الحدودي التركي عبر معبريْ باب الهوى والسلامة

سيّرت الحملة الوطنية السعودية، ضمن مبادرتها الإغاثية "لأجلكم نتضامن"، القافلةَ الرابعة من القوافل الإغاثية للداخل السوري للعام 2016- 2017م، والمُحمّلة بالكسوة الشتوية لصالح الأشقاء النازحين السوريين المتواجدين على الشريط الحدودي التركي السوري عبر معبريْ باب الهوى وباب السلامة.

وأشار مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة، إلى أن مكتب الحملة في تركيا -منذ إطلاق مبادرة الحملة السعودية "لأجلكم نتضامن"- يقوم على إدخال وتوزيع كل المتطلبات الإغاثية والأساسية للأشقاء النازحين السوريين والنازحين مؤخراً من حلب والمتواجدين على الشريط الحدودي التركي السوري؛ مضيفاً أن هذه القافلة تحتوي على: (90 ألف بطانية، و160 ألف جاكيت، و50 ألف كنزة، و50 ألف طقم شتوي، و15 ألف شال نسائي، و6 آلاف وجبة غذائية جافة، و121 ألف علبة حليب سائل مغذٍّ).

وأوضح من جانبه المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، أن المساعدات الإغاثية التي تقدّمها الحملة، تأتي بهدف سد الاحتياج الفعلي من المواد الإغاثية للتخفيف من معاناتهم التي يمرون بها؛ منوهاً بأن العمل جارٍ على إدخال المساعدات إلى الداخل السوري؛ لتشمل كل النازحين السوريين في الشمال السوري في منطقة حلب وأريافها وإدلب وأريافها خلال موسم الشتاء لهذا العام؛ ومنوهاً بأن هذه القافلة تأتي استكمالاً لما تعتزم الحملة إيصاله إلى أشقائنا النازحين من حلب، ومن خلال مكتبها في تركيا والممثل بـ(400 ألف جاكيت، و176 ألف بطانية كبيرة، و188 ألف بطانية طفل، و288 ألف طقم شتوي، و144 ألف بلوفر، و172 ألف شال نسائي، و167 ألف وجبة غذائية جافة، و328 ألف عبوة حليب سائل مغذٍّ).