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الحملة السعودية تواصل مساعداتها الإغاثية للنازحين في الشمال السوري

بتأمينها المواد الأساسية .. ضمن مبادرة "لأجلك يا حلب"

واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء السوريين النازحين من مدينة حلب أخيراً، وذلك من خلال تأمينهم بالمواد الإغاثية الأساسية على الشريط الحدودي التركي – السوري، وتحديداً في منطقة باب السلامة ضمن مبادرة "لأجلك يا حلب".

 

وأكّد مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا، خالد السلامة؛ أن التوزيعات التي تتم في الداخل السوري تجري كما هو معد لها مسبقاً من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية التركية لضمان وصولها إلى مستحقيها وتغطية أكبر عدد ممكن منهم بإذن الله.

 

وأشار المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان؛ بدوره إلى أن هذه المساعدات الإغاثية التي تقدمها الحملة الوطنية السعودية تأتي بهدف التخفيف من معاناة الأشقاء النازحين السوريين الذين يعانون نقص الخدمات الإنسانية والإغاثية, منوّهاً أن المساعدات إلى الداخل السوري ستشمل النازحين السوريين بالشمال السوري في منطقة حلب وأريافها وإدلب وأريافها خلال موسم الشتاء لهذا العام بواقع 400 ألف سترة و176 ألف بطانية كبيرة و188 ألف بطانية للأطفال و288 ألف طقم شتوي و144 ألف قميص شتوي و 172 ألف شال نسوي.

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الحملة السعودية تواصل مساعداتها الإغاثية للنازحين في الشمال السوري
سبق

واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء السوريين النازحين من مدينة حلب أخيراً، وذلك من خلال تأمينهم بالمواد الإغاثية الأساسية على الشريط الحدودي التركي – السوري، وتحديداً في منطقة باب السلامة ضمن مبادرة "لأجلك يا حلب".

 

وأكّد مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا، خالد السلامة؛ أن التوزيعات التي تتم في الداخل السوري تجري كما هو معد لها مسبقاً من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية التركية لضمان وصولها إلى مستحقيها وتغطية أكبر عدد ممكن منهم بإذن الله.

 

وأشار المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان؛ بدوره إلى أن هذه المساعدات الإغاثية التي تقدمها الحملة الوطنية السعودية تأتي بهدف التخفيف من معاناة الأشقاء النازحين السوريين الذين يعانون نقص الخدمات الإنسانية والإغاثية, منوّهاً أن المساعدات إلى الداخل السوري ستشمل النازحين السوريين بالشمال السوري في منطقة حلب وأريافها وإدلب وأريافها خلال موسم الشتاء لهذا العام بواقع 400 ألف سترة و176 ألف بطانية كبيرة و188 ألف بطانية للأطفال و288 ألف طقم شتوي و144 ألف قميص شتوي و 172 ألف شال نسوي.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
12:38 PM
بتأمينها المواد الأساسية .. ضمن مبادرة "لأجلك يا حلب"

الحملة السعودية تواصل مساعداتها الإغاثية للنازحين في الشمال السوري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء السوريين النازحين من مدينة حلب أخيراً، وذلك من خلال تأمينهم بالمواد الإغاثية الأساسية على الشريط الحدودي التركي – السوري، وتحديداً في منطقة باب السلامة ضمن مبادرة "لأجلك يا حلب".

 

وأكّد مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا، خالد السلامة؛ أن التوزيعات التي تتم في الداخل السوري تجري كما هو معد لها مسبقاً من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية التركية لضمان وصولها إلى مستحقيها وتغطية أكبر عدد ممكن منهم بإذن الله.

 

وأشار المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان؛ بدوره إلى أن هذه المساعدات الإغاثية التي تقدمها الحملة الوطنية السعودية تأتي بهدف التخفيف من معاناة الأشقاء النازحين السوريين الذين يعانون نقص الخدمات الإنسانية والإغاثية, منوّهاً أن المساعدات إلى الداخل السوري ستشمل النازحين السوريين بالشمال السوري في منطقة حلب وأريافها وإدلب وأريافها خلال موسم الشتاء لهذا العام بواقع 400 ألف سترة و176 ألف بطانية كبيرة و188 ألف بطانية للأطفال و288 ألف طقم شتوي و144 ألف قميص شتوي و 172 ألف شال نسوي.

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