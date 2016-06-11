النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحملة السعودية" توزّع 24 ألف وجبة إفطار بتركيا والداخل السوري

في محطتها الـ 38 من برنامجها الموسمي "ولك مثل أجره 5"

واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، تقديم وجبات إفطار الصائم ضمن برنامجها الموسمي "ولك مثل أجره 5" على الأشقاء السوريين في تركيا والداخل السوري؛ لتصل إلى المحطة الثامنة والثلاثين بعد تنفيذها 8 محطات متتالية في معبرَي باب الهوى وباب السلامة ومنطقتَي الريحانية وأنطاكيا التركية حيث تمّ توزيع 24 ألف وجبة إفطار صائم.

وأوضح مدير مكتب الحملة في تركيا خالد السلامة؛ أن الحملة السعودية تسعى من خلال هذا المشروع إلى تأمين كل عائلة سورية سواء نازحة أو لاجئة بحصتها الكافية من المواد الغذائية، من خلال التعاون مع الحكومة التركية والمنظمات العاملة لديها، مؤكداً أن العمل يجري ولله الحمد وفق خطط التوزيع المعدة مسبقاً، مشيراً إلى أنه سيتم - بإذن الله - تغطية معظم المناطق التركية والمناطق الحدودية للداخل السوري بوجبات إفطار الصائم طيلة أيام الشهر الفضيل.

من جانبه، أكّد المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان؛ أن الحملة مستمرة - بإذن الله - بوتيرة متصاعدة لاستهداف الأشقاء النازحين واللاجئين السوريين بالمساعدات الإغاثية في الداخل السوري ودول الجوار؛ التزاماً منها بمدّ يد العون لهم نتيجة الظروف الصعبة والمأساوية التي يمرون بها.

وأشار إلى أن الحملة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ محطات البرنامج الرمضاني "ولك مثل أجره 5"؛ لإيصال المساعدات الإغاثية للأشقاء النازحين واللاجئين السوريين في أماكن وجودهم في كل من الأردن وتركيا ولبنان والداخل السوري، إنفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تولي اهتماماً كبيراً لرعاية الأشقاء السوريين اللاجئين والنازحين وتلبية متطلباتهم المعيشية خلال الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحملة السعودية" توزّع 24 ألف وجبة إفطار بتركيا والداخل السوري
سبق

واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، تقديم وجبات إفطار الصائم ضمن برنامجها الموسمي "ولك مثل أجره 5" على الأشقاء السوريين في تركيا والداخل السوري؛ لتصل إلى المحطة الثامنة والثلاثين بعد تنفيذها 8 محطات متتالية في معبرَي باب الهوى وباب السلامة ومنطقتَي الريحانية وأنطاكيا التركية حيث تمّ توزيع 24 ألف وجبة إفطار صائم.

وأوضح مدير مكتب الحملة في تركيا خالد السلامة؛ أن الحملة السعودية تسعى من خلال هذا المشروع إلى تأمين كل عائلة سورية سواء نازحة أو لاجئة بحصتها الكافية من المواد الغذائية، من خلال التعاون مع الحكومة التركية والمنظمات العاملة لديها، مؤكداً أن العمل يجري ولله الحمد وفق خطط التوزيع المعدة مسبقاً، مشيراً إلى أنه سيتم - بإذن الله - تغطية معظم المناطق التركية والمناطق الحدودية للداخل السوري بوجبات إفطار الصائم طيلة أيام الشهر الفضيل.

من جانبه، أكّد المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان؛ أن الحملة مستمرة - بإذن الله - بوتيرة متصاعدة لاستهداف الأشقاء النازحين واللاجئين السوريين بالمساعدات الإغاثية في الداخل السوري ودول الجوار؛ التزاماً منها بمدّ يد العون لهم نتيجة الظروف الصعبة والمأساوية التي يمرون بها.

وأشار إلى أن الحملة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ محطات البرنامج الرمضاني "ولك مثل أجره 5"؛ لإيصال المساعدات الإغاثية للأشقاء النازحين واللاجئين السوريين في أماكن وجودهم في كل من الأردن وتركيا ولبنان والداخل السوري، إنفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تولي اهتماماً كبيراً لرعاية الأشقاء السوريين اللاجئين والنازحين وتلبية متطلباتهم المعيشية خلال الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
01:13 PM

"الحملة السعودية" توزّع 24 ألف وجبة إفطار بتركيا والداخل السوري

في محطتها الـ 38 من برنامجها الموسمي "ولك مثل أجره 5"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
3
2,750

واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، تقديم وجبات إفطار الصائم ضمن برنامجها الموسمي "ولك مثل أجره 5" على الأشقاء السوريين في تركيا والداخل السوري؛ لتصل إلى المحطة الثامنة والثلاثين بعد تنفيذها 8 محطات متتالية في معبرَي باب الهوى وباب السلامة ومنطقتَي الريحانية وأنطاكيا التركية حيث تمّ توزيع 24 ألف وجبة إفطار صائم.

وأوضح مدير مكتب الحملة في تركيا خالد السلامة؛ أن الحملة السعودية تسعى من خلال هذا المشروع إلى تأمين كل عائلة سورية سواء نازحة أو لاجئة بحصتها الكافية من المواد الغذائية، من خلال التعاون مع الحكومة التركية والمنظمات العاملة لديها، مؤكداً أن العمل يجري ولله الحمد وفق خطط التوزيع المعدة مسبقاً، مشيراً إلى أنه سيتم - بإذن الله - تغطية معظم المناطق التركية والمناطق الحدودية للداخل السوري بوجبات إفطار الصائم طيلة أيام الشهر الفضيل.

من جانبه، أكّد المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان؛ أن الحملة مستمرة - بإذن الله - بوتيرة متصاعدة لاستهداف الأشقاء النازحين واللاجئين السوريين بالمساعدات الإغاثية في الداخل السوري ودول الجوار؛ التزاماً منها بمدّ يد العون لهم نتيجة الظروف الصعبة والمأساوية التي يمرون بها.

وأشار إلى أن الحملة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ محطات البرنامج الرمضاني "ولك مثل أجره 5"؛ لإيصال المساعدات الإغاثية للأشقاء النازحين واللاجئين السوريين في أماكن وجودهم في كل من الأردن وتركيا ولبنان والداخل السوري، إنفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تولي اهتماماً كبيراً لرعاية الأشقاء السوريين اللاجئين والنازحين وتلبية متطلباتهم المعيشية خلال الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

شارك برأيك
9
35

كيف تقيّم تغطية الإعلام السعودي للزيارة التاريخية لـ"ترامب" وقمم الرياض:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

مليون دولار

مليون دولار

10 يونيو
1,770
200 ألف دولار

200 ألف دولار

04 يونيو
1,636
708 ملايين دولار

708 ملايين دولار

02 يونيو
2,674
30 دقيقة

30 دقيقة

31 مايو
5,213

الفعاليات

قادمة
19
إبريل

مهرجان حكايا مسك

تنتهي 21 إبريل

كاريكاتير

اسأل الشغالة

المقالات

قطر عاديات الشر

قطر عاديات الشر

نايف الحربي
"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

جمعان الكرت
إمارة مكة وإساءة مهند

إمارة مكة وإساءة مهند

عبدالرحمن المرشد
العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

ابراهيم المعطش
الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

صالح مطر الغامدي
"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

محمد الغامدي
"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

ماجد الحربي
مدينة "الأسمنت"..!!

مدينة "الأسمنت"..!!

ساير المنيعي
الغول والعنقاء والخل الوفي!!

الغول والعنقاء والخل الوفي!!

نورة الجايز
أخي القطري نحبك.. لكن !

أخي القطري نحبك.. لكن !

سعيد آل جندب
السناب في رمضان..!!

السناب في رمضان..!!

محمد الصيـعري
وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

مسلّم الرمالي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً
(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة