واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، تقديم وجبات إفطار الصائم ضمن برنامجها الموسمي "ولك مثل أجره 5" على الأشقاء السوريين في تركيا والداخل السوري؛ لتصل إلى المحطة الثامنة والثلاثين بعد تنفيذها 8 محطات متتالية في معبرَي باب الهوى وباب السلامة ومنطقتَي الريحانية وأنطاكيا التركية حيث تمّ توزيع 24 ألف وجبة إفطار صائم. وأوضح مدير مكتب الحملة في تركيا خالد السلامة؛ أن الحملة السعودية تسعى من خلال هذا المشروع إلى تأمين كل عائلة سورية سواء نازحة أو لاجئة بحصتها الكافية من المواد الغذائية، من خلال التعاون مع الحكومة التركية والمنظمات العاملة لديها، مؤكداً أن العمل يجري ولله الحمد وفق خطط التوزيع المعدة مسبقاً، مشيراً إلى أنه سيتم - بإذن الله - تغطية معظم المناطق التركية والمناطق الحدودية للداخل السوري بوجبات إفطار الصائم طيلة أيام الشهر الفضيل. من جانبه، أكّد المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان؛ أن الحملة مستمرة - بإذن الله - بوتيرة متصاعدة لاستهداف الأشقاء النازحين واللاجئين السوريين بالمساعدات الإغاثية في الداخل السوري ودول الجوار؛ التزاماً منها بمدّ يد العون لهم نتيجة الظروف الصعبة والمأساوية التي يمرون بها. وأشار إلى أن الحملة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ محطات البرنامج الرمضاني "ولك مثل أجره 5"؛ لإيصال المساعدات الإغاثية للأشقاء النازحين واللاجئين السوريين في أماكن وجودهم في كل من الأردن وتركيا ولبنان والداخل السوري، إنفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تولي اهتماماً كبيراً لرعاية الأشقاء السوريين اللاجئين والنازحين وتلبية متطلباتهم المعيشية خلال الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

"الحملة السعودية" توزّع 24 ألف وجبة إفطار بتركيا والداخل السوري وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2017-06-10 واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، تقديم وجبات إفطار الصائم ضمن برنامجها الموسمي "ولك مثل أجره 5" على الأشقاء السوريين في تركيا والداخل السوري؛ لتصل إلى المحطة الثامنة والثلاثين بعد تنفيذها 8 محطات متتالية في معبرَي باب الهوى وباب السلامة ومنطقتَي الريحانية وأنطاكيا التركية حيث تمّ توزيع 24 ألف وجبة إفطار صائم.



وأوضح مدير مكتب الحملة في تركيا خالد السلامة؛ أن الحملة السعودية تسعى من خلال هذا المشروع إلى تأمين كل عائلة سورية سواء نازحة أو لاجئة بحصتها الكافية من المواد الغذائية، من خلال التعاون مع الحكومة التركية والمنظمات العاملة لديها، مؤكداً أن العمل يجري ولله الحمد وفق خطط التوزيع المعدة مسبقاً، مشيراً إلى أنه سيتم - بإذن الله - تغطية معظم المناطق التركية والمناطق الحدودية للداخل السوري بوجبات إفطار الصائم طيلة أيام الشهر الفضيل.



من جانبه، أكّد المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان؛ أن الحملة مستمرة - بإذن الله - بوتيرة متصاعدة لاستهداف الأشقاء النازحين واللاجئين السوريين بالمساعدات الإغاثية في الداخل السوري ودول الجوار؛ التزاماً منها بمدّ يد العون لهم نتيجة الظروف الصعبة والمأساوية التي يمرون بها.



وأشار إلى أن الحملة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ محطات البرنامج الرمضاني "ولك مثل أجره 5"؛ لإيصال المساعدات الإغاثية للأشقاء النازحين واللاجئين السوريين في أماكن وجودهم في كل من الأردن وتركيا ولبنان والداخل السوري، إنفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تولي اهتماماً كبيراً لرعاية الأشقاء السوريين اللاجئين والنازحين وتلبية متطلباتهم المعيشية خلال الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.



10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438 01:13 PM

"الحملة السعودية" توزّع 24 ألف وجبة إفطار بتركيا والداخل السوري في محطتها الـ 38 من برنامجها الموسمي "ولك مثل أجره 5"





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واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، تقديم وجبات إفطار الصائم ضمن برنامجها الموسمي "ولك مثل أجره 5" على الأشقاء السوريين في تركيا والداخل السوري؛ لتصل إلى المحطة الثامنة والثلاثين بعد تنفيذها 8 محطات متتالية في معبرَي باب الهوى وباب السلامة ومنطقتَي الريحانية وأنطاكيا التركية حيث تمّ توزيع 24 ألف وجبة إفطار صائم.



وأوضح مدير مكتب الحملة في تركيا خالد السلامة؛ أن الحملة السعودية تسعى من خلال هذا المشروع إلى تأمين كل عائلة سورية سواء نازحة أو لاجئة بحصتها الكافية من المواد الغذائية، من خلال التعاون مع الحكومة التركية والمنظمات العاملة لديها، مؤكداً أن العمل يجري ولله الحمد وفق خطط التوزيع المعدة مسبقاً، مشيراً إلى أنه سيتم - بإذن الله - تغطية معظم المناطق التركية والمناطق الحدودية للداخل السوري بوجبات إفطار الصائم طيلة أيام الشهر الفضيل.



من جانبه، أكّد المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان؛ أن الحملة مستمرة - بإذن الله - بوتيرة متصاعدة لاستهداف الأشقاء النازحين واللاجئين السوريين بالمساعدات الإغاثية في الداخل السوري ودول الجوار؛ التزاماً منها بمدّ يد العون لهم نتيجة الظروف الصعبة والمأساوية التي يمرون بها.



وأشار إلى أن الحملة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ محطات البرنامج الرمضاني "ولك مثل أجره 5"؛ لإيصال المساعدات الإغاثية للأشقاء النازحين واللاجئين السوريين في أماكن وجودهم في كل من الأردن وتركيا ولبنان والداخل السوري، إنفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تولي اهتماماً كبيراً لرعاية الأشقاء السوريين اللاجئين والنازحين وتلبية متطلباتهم المعيشية خلال الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

