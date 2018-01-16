الحملة السعودية توزع المساعدات الإغاثية على 3900 مستفيد سوري في لبنان

ضمن برامجها المتنوعة "شقيقي دفؤك هدفي 4" خلال محطتيها الـ 52 و53

وزّعت الحملة الوطنية السعودية المساعدات الإغاثية على 3900 مستفيد بواقع 650 أسرة سورية بمنطقتي بعلبك وطرابلس في لبنان ضمن برامجها المتنوعة "شقيقي دفؤك هدفي 4" و"شقيقي سفرتك هنيئة"، و"شقيقي صحتك غالية"، خلال محطتيها الـ 52 و53 .

واستهدفت المحطة الثانية والخمسون اللاجئين السوريين القاطنين في منطقة بعلبك بواقع 1708 قطعة شتوية، كما شملت المحطة الثالثة والخمسون منطقة طرابلس بواقع 2842 قطعة شتوية، وتنوعت هذه المساعدات الإغاثية لتحتوي على البطانيات والجاكيتات والكنزات والشالات النسائية وقبعات الرأس، بالإضافة إلى أطقم الأواني المنزلية محتوية على ملحقات المائدة وأدوات العناية الشخصية .

وأوضح مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في لبنان وليد الجلال أن الحملة السعودية ما زالت مستمرة في محطات توزيعها الإغاثية على اللاجئين السوريين في جميع المدن اللبنانية، منوهاً بأنه ولله الحمد تم تغطية شريحة واسعة من اللاجئين السوريين المهجرين من بلادهم؛ بهدف إعانتهم على مصاعب اللجوء التي يمرون بها .

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان بدوره أن الحملة لا تألو جهداً في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء اللاجئين السوريين في الداخل السوري والمناطق المجاورة له.