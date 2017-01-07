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الحملة السعودية توزع مساعدات إغاثية على 14 ألف لاجئ سوري

تشتمل على كسوة الشتاء وأطقم الأواني المنزلية والحقيبة الصحية

وزّعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا مجموعة من المساعدات الإغاثية على 13.782 مستفيداً بواقع 2297 أسرة من أبناء اللاجئين السوريين في لبنان، في المحطة الـ 43 ضمن البرامج الإغاثية "شقيقي دفؤك هدفي 4"، و"شقيقي سفرتك هنيئة"، و"شقيقي صحتك غالية"، التي تطلقها خلال فصل الشتاء الحالي، والتي تشتمل على كسوة الشتاء وأطقم الأواني المنزلية والحقيبة الصحية، مستهدفة مناطق بيروت ودده الكورة والبقاع.

وقال مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال إن هذه المحطات تأتي استمراراً لمحطات الخير الماضية التي قدّمت خلالها الحملة السعودية الخدمات الإغاثية للأشقاء اللاجئين السوريين في لبنان؛ لتلبي احتياجهم الفعلي من المساعدات الإغاثية.

وأضاف: الحملة قامت باستحداث برنامج "شقيقي سفرتك هنيئة" و"شقيقي صحتك غالية"؛ لتلبي احتياجات الأسرة السورية في الظروف الصعبة التي يمرون بها خلال هذا الموسم.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، أن الحملة أخذت على عاتقها التخفيف من معاناة اللاجئين السوريين في بيئة اللجوء التي يعيشون فيها، إضافة إلى التخفيف من العبء الذي تتحمله الدول المستضيفة منذ بداية الأزمة، وذلك من خلال برامجها الإغاثية المتعددة التي تطلقها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحملة السعودية توزع مساعدات إغاثية على 14 ألف لاجئ سوري
سبق

وزّعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا مجموعة من المساعدات الإغاثية على 13.782 مستفيداً بواقع 2297 أسرة من أبناء اللاجئين السوريين في لبنان، في المحطة الـ 43 ضمن البرامج الإغاثية "شقيقي دفؤك هدفي 4"، و"شقيقي سفرتك هنيئة"، و"شقيقي صحتك غالية"، التي تطلقها خلال فصل الشتاء الحالي، والتي تشتمل على كسوة الشتاء وأطقم الأواني المنزلية والحقيبة الصحية، مستهدفة مناطق بيروت ودده الكورة والبقاع.

وقال مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال إن هذه المحطات تأتي استمراراً لمحطات الخير الماضية التي قدّمت خلالها الحملة السعودية الخدمات الإغاثية للأشقاء اللاجئين السوريين في لبنان؛ لتلبي احتياجهم الفعلي من المساعدات الإغاثية.

وأضاف: الحملة قامت باستحداث برنامج "شقيقي سفرتك هنيئة" و"شقيقي صحتك غالية"؛ لتلبي احتياجات الأسرة السورية في الظروف الصعبة التي يمرون بها خلال هذا الموسم.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، أن الحملة أخذت على عاتقها التخفيف من معاناة اللاجئين السوريين في بيئة اللجوء التي يعيشون فيها، إضافة إلى التخفيف من العبء الذي تتحمله الدول المستضيفة منذ بداية الأزمة، وذلك من خلال برامجها الإغاثية المتعددة التي تطلقها.

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
02:46 PM
تشتمل على كسوة الشتاء وأطقم الأواني المنزلية والحقيبة الصحية

الحملة السعودية توزع مساعدات إغاثية على 14 ألف لاجئ سوري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزّعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا مجموعة من المساعدات الإغاثية على 13.782 مستفيداً بواقع 2297 أسرة من أبناء اللاجئين السوريين في لبنان، في المحطة الـ 43 ضمن البرامج الإغاثية "شقيقي دفؤك هدفي 4"، و"شقيقي سفرتك هنيئة"، و"شقيقي صحتك غالية"، التي تطلقها خلال فصل الشتاء الحالي، والتي تشتمل على كسوة الشتاء وأطقم الأواني المنزلية والحقيبة الصحية، مستهدفة مناطق بيروت ودده الكورة والبقاع.

وقال مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال إن هذه المحطات تأتي استمراراً لمحطات الخير الماضية التي قدّمت خلالها الحملة السعودية الخدمات الإغاثية للأشقاء اللاجئين السوريين في لبنان؛ لتلبي احتياجهم الفعلي من المساعدات الإغاثية.

وأضاف: الحملة قامت باستحداث برنامج "شقيقي سفرتك هنيئة" و"شقيقي صحتك غالية"؛ لتلبي احتياجات الأسرة السورية في الظروف الصعبة التي يمرون بها خلال هذا الموسم.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، أن الحملة أخذت على عاتقها التخفيف من معاناة اللاجئين السوريين في بيئة اللجوء التي يعيشون فيها، إضافة إلى التخفيف من العبء الذي تتحمله الدول المستضيفة منذ بداية الأزمة، وذلك من خلال برامجها الإغاثية المتعددة التي تطلقها.

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