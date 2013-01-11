الحملة السعودية تُوزّع مساعدات على 5500 لاجئ سوري في الأردن

ضمن برنامجيْ "شقيقي دفؤك هدفي 4" و"شقيقي صحتك غالية"

وزّعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، المساعداتِ الإغاثية على 5562 مستفيداً، بواقع 1119 أسرة سورية في محافظتيْ إربد والمفرق على الحدود الأردنية السورية؛ وذلك ضمن برنامجيْ "شقيقي دفؤك هدفي 4" و"شقيقي صحتك غالية" خلال المحطتين الـ45و 46.

واشتملت المساعدات على المواد الأساسية من الكسوة الشتوية من: (البطانيات، والكنزات، والجاكيتات، وقبعات الرأس، وخلافه من المواد الإغاثية التي تُناسب مختلف الأعمار)، بالإضافة إلى برنامج توزيع الحقيبة الصحية التي تحتوي على مواد النظافة الأساسية للأسرة بشكل عام.

وقال المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان: إن الحملة -بإذن الله- ستستمر من خلال هذه المشروعات باستهداف آلاف الأسر السورية اللاجئة والنازحة منها في الداخل السوري.

وأضاف: "تم وضع برنامج عمل مُعَد خصيصاً لهذه البرامج المتعددة؛ لضمان تقديم المساعدات الإغاثية لأكبر قدر ممكن من الأشقاء السوريين".

ونوّه "السمحان" بأن هذه المشروعات الإنسانية المتعددة التي تطلقها الحملة تُعَد من أكثر المشروعات أهمية؛ لما لها من أثر إيجابي كبير لدى الأشقاء السوريين من خلال تقديم العون لهم ولأطفالهم؛ خصوصاً أن المنطقة التي يتواجدون بها تُعرف ببرودة الجو؛ حيث تصل الحرارة فيها لما دون الصفر المئوي؛ مما يتطلب مضاعفة الجهود للوصول إلى أفضل النتائج الإيجابية لوقايتهم من هذه الظروف المناخية القاسية.