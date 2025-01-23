الحملة السعودية توزع مساعدات على 5700 مستفيد في إربد الأردنية

بواقع 1014 أسرة سورية لاجئة ضمن برنامج "شقيقي دفؤك هدفي 4"

وزّعت الحملة الوطنية السعودية المساعدات الإغاثية على 5739 مستفيداً بواقع 1014 أسرة سورية لاجئة في محافظة إربد - شمالي الأردن، خلال المحطتين "54 و55", وذلك ضمن البرنامج الإغاثي "شقيقي دفؤك هدفي 4".

وتتكوّن المساعدات من الكسوة الشتوية، المتمثلة في البطانيات والكنزات والجاكيتات وقبعات الرأس وخلافه، من المواد الإغاثية التي تناسب الطقس البارد في بيئة اللجوء والنزوح للأشقاء السوريين.

وأكّد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان؛ أن الحملة غطت عدداً كبيراً من الأسر السورية اللاجئة والنازحة منها في الداخل السوري.

ولفت إلى أن العمل يجري بناءً على الخطط المعدة مسبقاً لهذا البرنامج لضمان تقديم المساعدات الإغاثية لأكبر قدر ممكن من الأشقاء السوريين.

وأضاف "السمحان"؛ أن المشروعات الإنسانية المتعدّدة التي تُطلقها الحملة تعد من أكثر المشروعات أهمية لما لها من أثر إيجابي كبير لدى اللاجئين السوريين في سد العوز والحاجة لهم ولأطفالهم.

وأوضح أن الحملة تعمل على مضاعفة الجهود للوصول إلى أفضل النتائج الإيجابية لوقايتهم من هذه الظروف المناخية القاسية.