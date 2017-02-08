الحملة الوطنية توزّع كسوة الشتاء على اللاجئين السوريين في الأردن

من خلال محطتها السابعة والستين من مشروع "شقيقي دفؤك هدفي 4"

وزّعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا من خلال مكتبها في الأردن، المساعدات الإغاثية والمتمثلة بالكسوة الشتوية على الأشقاء اللاجئين السوريين في محافظة المفرق الأردنية، استفاد منها 2751 لاجئاً سورياً بواقع 11908 قطع شتوية، وذلك من خلال محطتها السابعة والستين من مشروع "شقيقي دفؤك هدفي 4".

وعملت الحملة، خلال هذه المحطة، على تأمين المستلزمات الشتوية من البطانيات والجاكيتات وملابس الأطفال، وغيرها من المستلزمات التي يحتاجها الشخص في فصل الشتاء.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة الوطنية السعودية تعمل على تنفيذ مشروع "شقيقي دفؤك هدفي 4"، منذ بداية انطلاقها لنصرة الأشقاء في سوريا في كل من الأردن وتركيا ولبنان والداخل السوري؛ لإيصال الخدمات الإنسانية للأسر السورية الأشد احتياجاً.

وأوضح "السمحان" أن هذه الجهود الإغاثية تؤكد اهتمام المملكة العربية السعودية في المجال الإنساني، مستمدة ذلك من مبادئها الدينية والأخلاقية والإنسانية التي ينتهجها ولاة أمر هذه البلاد، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، حفظهم الله.