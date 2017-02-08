الحميدي العريني في ذمة الله

يتلقى أبناء محمد وأبناء الحميدي العزاء في وفاة فقيدهم المغفور له بإذن الله الحميدي بن محمد بن مزيد العريني السبيعي رحمه الله، والذي تمت الصلاة عليه ظهر اليوم في مسجد الراجحي، بعد وفاته عن عمر يناهز 40 عامًا.

صحيفة "سبق" تشارك آل مزيد العزاء في مصابهم سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته.



