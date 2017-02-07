الحواس: تحقيق الجودة في العملية التعليمية مرتبط بتوطين المعلمين والمعلمات واستقرارهم

طالب بشركات تتولي تدريبهم وأن تكون الاختبارات إلكترونية

طالب باحث تعليمي وزارة التعليم بتحقيق مشروع توطين المعلمين والمعلمات واستقرارهم إذا أرادت تحقيق الجودة في العملية التعليمية.



وقال ماجد الحواس، المهتم بإعداد مشاريع التربية والتعليم، في مداخلة مع برنامج ساعة حوار على قناة المجد: "يجب أن يعلم وزير التعليم أننا لن نحقق الجودة إلا إذا حققنا مشروع توطين المعلمين والمعلمات".



وأضاف: "توطين المعلمين والمعلمات من أهم المشاريع؛ لأن التقديم على حركة النقل أصبح كبيرًا جدًّا؛ وهذا ينعكس على تدني المستويات التحصيلية للطلاب". مشيرًا إلى أن هناك مدارس وقرى تصل فيها نسبة المعلمين والمعلمات الناقلين كل سنة إلى 95‎ %. كما طالب بأن تكون الاختبارات إلكترونية مؤرشفة إلكترونيًّا، وأن تقيس الخلل والمعالجة لتقوية الصواب. مستغربًا أن الطالب ما زال يختبر عن طريق القلم والورقة في ظل التطور التقني.



وانتقد الهدر الحاصل في التدريب للمعلمين والمعلمات، الذي وصفه بالتقليدي. داعيًا لبيع رخص التدريب للشركات المتطورة؛ لكي تستقطب أفضل المدربين. مشيرًا إلى أن السعودية في الناتج المحلي لدعم التعليم تحتل المرتبة الثانية بعد أمريكا التي ترتبط سياستها التعليمية بالتصنيع. ودعا في هذا الصدد إلى خلق سوق عمل حقيقي لتعليم الطلاب مسارًا صناعيًّا، يتواكب مع مخرجات التعليم.

