أفادت وزارة الخارجية السويسرية أمس الأحد بأن امرأة سويسرية، تعمل لحساب منظمة إنسانية، خُطفت في إقليم دارفور غرب السودان، وفقًا للوكالة الفرنسية. وفي التفاصيل، قالت الخارجية إنها "بُلِّغت بخطف امرأة سويسرية في إقليم دارفور في السودان". مضيفة: "إن ممثلينا المحليين على اتصال بالسلطات المحلية"، من دون أن تدلي بتفاصيل إضافية عن هوية المرأة، أو ظروف خطفها. وأفادت معلومات، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن السويسرية تعمل لحساب منظمة سويسرية غير حكومية، تساعد الأطفال، وقد خُطفت من منزلها في شمال دارفور. وأكدت المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في السودان مارتا رويداس لـ"فرانس برس" خطف المواطنة السويسرية. وقالت رويداس إن "المواطنة السويسرية عاشت في السودان سنوات طويلة، وخطفها مسلحون غير معروفين قرب مقر إقامتها في منطقة مركز البحوث الزراعية في الفاشر الليلة الماضية". وأشارت رويداس إلى أن المخطوفة "ليست من موظفي الأمم المتحدة، لكنها تعاونت مع الأمم المتحدة في عدد من المبادرات". ولم تعلق الحكومة السودانية على الحادث حتى الآن. ويندرج هذا الخطف في إطار حوادث خطف أخرى لأشخاص سودانيين وأجانب في الإقليم المضطرب في الأعوام الأخيرة. وتأتي عملية الخطف رغم تأكيد مسؤولين سودانيين أن الإقليم أصبح آمنًا مع إعلان الرئيس السوداني عمر البشير انتهاء النزاع المسلح فيه. وقبل أسابيع بدأت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور تقليص انتشارها، فيما رفعت واشنطن قبل يومين حظرًا تجاريًّا، كانت تفرضه على الخرطوم منذ 20 عامًا. واسفر النزاع في دارفور عن مقتل نحو 300 ألف شخص، وتشريد 2.5 مليون آخرين، بحسب الأمم المتحدة.

الخارجية السويسرية تعلن خطف مواطنة سويسرية في دارفور صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-10-09 أفادت وزارة الخارجية السويسرية أمس الأحد بأن امرأة سويسرية، تعمل لحساب منظمة إنسانية، خُطفت في إقليم دارفور غرب السودان، وفقًا للوكالة الفرنسية.



وفي التفاصيل، قالت الخارجية إنها "بُلِّغت بخطف امرأة سويسرية في إقليم دارفور في السودان". مضيفة: "إن ممثلينا المحليين على اتصال بالسلطات المحلية"، من دون أن تدلي بتفاصيل إضافية عن هوية المرأة، أو ظروف خطفها.



وأفادت معلومات، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن السويسرية تعمل لحساب منظمة سويسرية غير حكومية، تساعد الأطفال، وقد خُطفت من منزلها في شمال دارفور.



وأكدت المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في السودان مارتا رويداس لـ"فرانس برس" خطف المواطنة السويسرية.



وقالت رويداس إن "المواطنة السويسرية عاشت في السودان سنوات طويلة، وخطفها مسلحون غير معروفين قرب مقر إقامتها في منطقة مركز البحوث الزراعية في الفاشر الليلة الماضية".



وأشارت رويداس إلى أن المخطوفة "ليست من موظفي الأمم المتحدة، لكنها تعاونت مع الأمم المتحدة في عدد من المبادرات".



ولم تعلق الحكومة السودانية على الحادث حتى الآن.



ويندرج هذا الخطف في إطار حوادث خطف أخرى لأشخاص سودانيين وأجانب في الإقليم المضطرب في الأعوام الأخيرة.



وتأتي عملية الخطف رغم تأكيد مسؤولين سودانيين أن الإقليم أصبح آمنًا مع إعلان الرئيس السوداني عمر البشير انتهاء النزاع المسلح فيه.



وقبل أسابيع بدأت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور تقليص انتشارها، فيما رفعت واشنطن قبل يومين حظرًا تجاريًّا، كانت تفرضه على الخرطوم منذ 20 عامًا.



واسفر النزاع في دارفور عن مقتل نحو 300 ألف شخص، وتشريد 2.5 مليون آخرين، بحسب الأمم المتحدة.



09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439 12:45 AM

الخارجية السويسرية تعلن خطف مواطنة سويسرية في دارفور الحكومة السودانية لم تعلِّق على الحادث حتى الآن





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أفادت وزارة الخارجية السويسرية أمس الأحد بأن امرأة سويسرية، تعمل لحساب منظمة إنسانية، خُطفت في إقليم دارفور غرب السودان، وفقًا للوكالة الفرنسية.



وفي التفاصيل، قالت الخارجية إنها "بُلِّغت بخطف امرأة سويسرية في إقليم دارفور في السودان". مضيفة: "إن ممثلينا المحليين على اتصال بالسلطات المحلية"، من دون أن تدلي بتفاصيل إضافية عن هوية المرأة، أو ظروف خطفها.



وأفادت معلومات، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن السويسرية تعمل لحساب منظمة سويسرية غير حكومية، تساعد الأطفال، وقد خُطفت من منزلها في شمال دارفور.



وأكدت المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في السودان مارتا رويداس لـ"فرانس برس" خطف المواطنة السويسرية.



وقالت رويداس إن "المواطنة السويسرية عاشت في السودان سنوات طويلة، وخطفها مسلحون غير معروفين قرب مقر إقامتها في منطقة مركز البحوث الزراعية في الفاشر الليلة الماضية".



وأشارت رويداس إلى أن المخطوفة "ليست من موظفي الأمم المتحدة، لكنها تعاونت مع الأمم المتحدة في عدد من المبادرات".



ولم تعلق الحكومة السودانية على الحادث حتى الآن.



ويندرج هذا الخطف في إطار حوادث خطف أخرى لأشخاص سودانيين وأجانب في الإقليم المضطرب في الأعوام الأخيرة.



وتأتي عملية الخطف رغم تأكيد مسؤولين سودانيين أن الإقليم أصبح آمنًا مع إعلان الرئيس السوداني عمر البشير انتهاء النزاع المسلح فيه.



وقبل أسابيع بدأت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور تقليص انتشارها، فيما رفعت واشنطن قبل يومين حظرًا تجاريًّا، كانت تفرضه على الخرطوم منذ 20 عامًا.



واسفر النزاع في دارفور عن مقتل نحو 300 ألف شخص، وتشريد 2.5 مليون آخرين، بحسب الأمم المتحدة.

