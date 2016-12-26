النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخارجية" الهندية تنفي وجود 150 جثة لمواطنيها في ثلاجة الموتى بالسعودية

قالت إن التقارير مضللة وعدد الجثامين لا يزيد على 10

نفت وزارة الخارجية الهندية، التقارير التي تناقلتها وسائل الإعلام الهندية، على مدى يومين، عن وجود 150 جثة لعمال هنود في ثلاجات الموتى بالسعودية منذ أشهر عدة لم يتم تسليمها لذويها.

 

وأكدت "الخارجية" الهندية، في بيانٍ، أن عدد جثامين مواطنيها في السعودية لا يزيد على 10؛ لم يمض على وجودهم أكثر من ثلاثة أسابيع في ثلاجة الموتى، وذلك لإجراءات مختلفة، وأن كل ما ذُكر عن وجود 150 جثة منذ فترات طويلة، هي تقارير مضللة.

 

وأشار المتحدث باسم الوزارة سوراب؛ إلى أن أسباب تأخر الجثث أحياناً يكون بسبب حالات انتحار أو قتل، وبالتالي هناك تحقيقات وفحوص وإجراءات قانونية لازمة قبل اتخاذ قرار ترحيل الجثامين.

 

وأكّد سوراب؛ أن في السعودية يقيم أكثر من مليونَي عامل هندي؛ يقيمون بصورة نظامية، ويعملون في مختلف المجالات، ويُسجل يومياً من ثلاث إلى أربع حالات وفاة طبيعية، يتم إنهاء الإجراءات اللازمة وإرسال الجثامين إلى ذويهم بعد استخراج جميع الوثائق اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الخارجية" الهندية تنفي وجود 150 جثة لمواطنيها في ثلاجة الموتى بالسعودية
سبق

نفت وزارة الخارجية الهندية، التقارير التي تناقلتها وسائل الإعلام الهندية، على مدى يومين، عن وجود 150 جثة لعمال هنود في ثلاجات الموتى بالسعودية منذ أشهر عدة لم يتم تسليمها لذويها.

 

وأكدت "الخارجية" الهندية، في بيانٍ، أن عدد جثامين مواطنيها في السعودية لا يزيد على 10؛ لم يمض على وجودهم أكثر من ثلاثة أسابيع في ثلاجة الموتى، وذلك لإجراءات مختلفة، وأن كل ما ذُكر عن وجود 150 جثة منذ فترات طويلة، هي تقارير مضللة.

 

وأشار المتحدث باسم الوزارة سوراب؛ إلى أن أسباب تأخر الجثث أحياناً يكون بسبب حالات انتحار أو قتل، وبالتالي هناك تحقيقات وفحوص وإجراءات قانونية لازمة قبل اتخاذ قرار ترحيل الجثامين.

 

وأكّد سوراب؛ أن في السعودية يقيم أكثر من مليونَي عامل هندي؛ يقيمون بصورة نظامية، ويعملون في مختلف المجالات، ويُسجل يومياً من ثلاث إلى أربع حالات وفاة طبيعية، يتم إنهاء الإجراءات اللازمة وإرسال الجثامين إلى ذويهم بعد استخراج جميع الوثائق اللازمة.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
08:17 AM
قالت إن التقارير مضللة وعدد الجثامين لا يزيد على 10

"الخارجية" الهندية تنفي وجود 150 جثة لمواطنيها في ثلاجة الموتى بالسعودية

A A A
خالد علي - نيويورك
1
2,064

نفت وزارة الخارجية الهندية، التقارير التي تناقلتها وسائل الإعلام الهندية، على مدى يومين، عن وجود 150 جثة لعمال هنود في ثلاجات الموتى بالسعودية منذ أشهر عدة لم يتم تسليمها لذويها.

 

وأكدت "الخارجية" الهندية، في بيانٍ، أن عدد جثامين مواطنيها في السعودية لا يزيد على 10؛ لم يمض على وجودهم أكثر من ثلاثة أسابيع في ثلاجة الموتى، وذلك لإجراءات مختلفة، وأن كل ما ذُكر عن وجود 150 جثة منذ فترات طويلة، هي تقارير مضللة.

 

وأشار المتحدث باسم الوزارة سوراب؛ إلى أن أسباب تأخر الجثث أحياناً يكون بسبب حالات انتحار أو قتل، وبالتالي هناك تحقيقات وفحوص وإجراءات قانونية لازمة قبل اتخاذ قرار ترحيل الجثامين.

 

وأكّد سوراب؛ أن في السعودية يقيم أكثر من مليونَي عامل هندي؛ يقيمون بصورة نظامية، ويعملون في مختلف المجالات، ويُسجل يومياً من ثلاث إلى أربع حالات وفاة طبيعية، يتم إنهاء الإجراءات اللازمة وإرسال الجثامين إلى ذويهم بعد استخراج جميع الوثائق اللازمة.

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
2,033
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,074
1200

1200

17 ديسمبر
5,712
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
4,015

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

نايف الحربي
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

محمد الصيـعري
قراءات في الميزانية

قراءات في الميزانية

صالح المسلّم
(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

عبدالرحمن المرشد
حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

ماجد الحربي
افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

نايف معلا
أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة