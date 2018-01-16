"الخارجية" تعلن أسماء مَن اجتازوا الاختبار التحريري لمسابقة "ملحق / سكرتير ثانٍ"

أعلنت وزارة الخارجية أسماء مَن اجتازوا الاختبار التحريري لمسابقة (ملحق / سكرتير ثانٍ) 1437هـ.
وكشفت الوزارة، اليوم، عن مواعيد المقابلة الشخصية للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبار.
ولمطالعة الأسماء والمواعيد:
أعلنت وزارة الخارجية أسماء مَن اجتازوا الاختبار التحريري لمسابقة (ملحق / سكرتير ثانٍ) 1437هـ.
وكشفت الوزارة، اليوم، عن مواعيد المقابلة الشخصية للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبار.
ولمطالعة الأسماء والمواعيد:
أعلنت وزارة الخارجية أسماء مَن اجتازوا الاختبار التحريري لمسابقة (ملحق / سكرتير ثانٍ) 1437هـ.
وكشفت الوزارة، اليوم، عن مواعيد المقابلة الشخصية للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبار.
ولمطالعة الأسماء والمواعيد:
أعلنت وزارة الخارجية أسماء مَن اجتازوا الاختبار التحريري لمسابقة (ملحق / سكرتير ثانٍ) 1437هـ.
وكشفت الوزارة، اليوم، عن مواعيد المقابلة الشخصية للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبار.
ولمطالعة الأسماء والمواعيد: