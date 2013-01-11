"الخارجية" عبر انفوجراف: السعودية تعرَّضت لـ 34 عملية إرهابية خلال 2016م

أكدت إفشالها 12 عملية أخرى وإحباطها 7 عمليات انتحارية كانت تستهدف مساجد

أوضحت وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أن السعودية تعرَّضت خلال عام 2016م إلى 34 عملية إرهابية.



ونشرت الوزارة عبر حسابها "إنفوجراف"، أوضحت فيه أن السعودية تعرَّضت إلى 34 عملية إرهابية خلال عام 2016، واستطاعت إفشال 12 عملية إرهابية. كما بيّنت أن السعودية قامت بثماني عمليات أمنية، تمكنت خلالها من إحباط مخططات إرهابية كبيرة.



وأكدت أن العمليات الأمنية الاستباقية التي قامت بها السعودية للتصدي للهجمات الإرهابية المحتملة أدت إلى حماية مليون مُصَلٍّ في المسجد النبوي، وحماية 60 ألف متفرج في مباراة جماهيرية في ملعب الجوهرة بجدة، إضافة إلى إحباط 7 عمليات انتحارية، كانت تستهدف عددًا من المساجد في المنطقة الشرقية، وذلك بجانب القبض على 190 إرهابيًّا، ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي.

