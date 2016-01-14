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الخُبر.. شاب يطلق النار على شقيقه فيُرديه قتيلاً بعد فشله في إسعافه

واقعة ثانية بعد القطيف وفي يومين.. خلاف تَطَوّر لمشاجرة أصابت الجاني

أقدم شاب على قتل شقيقه، مساء أمس الخميس، في محافظة الخبر؛ وذلك بطلق ناري، ومن ثم قام بإسعافه للمستشفى.

 

وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، لـ"سبق"، أنه عند الساعة التاسعة من مساء أمس الخميس، تَلَقّت شرطة محافظة الخبر، بلاغاً عن إسعاف مواطن ثلاثيني من قِبَل شقيقه الذي وُجد متوفىً جراء تعرضه لطلق ناري بالكتف.

 

وأضاف: "تشير الاستجوابات الأولية إلى نشوب شجار بين المجني عليه وشقيقه "المسعف"؛ إثر خلاف عائلي سابق أسفر عن إصابة المجني عليه بطلق ناري أودى بحياته، وتَعَرّض شقيقه كذلك لإصابة بالركبة، وتم إحالته على إثرها لتلقي العلاج اللازم والتحفظ عليه".

 

وأوضح "الرقيطي": "باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة؛ تمهيداً لإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام".

 

يشار إلى أن هذه القضية تُعتبر الثانية من نوعها؛ حيث أقدم -قبل يومين- شاب عشريني على قتل شقيقه في محافظة القطيف، ومن ثم لاذ بالفرار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخُبر.. شاب يطلق النار على شقيقه فيُرديه قتيلاً بعد فشله في إسعافه
سبق

أقدم شاب على قتل شقيقه، مساء أمس الخميس، في محافظة الخبر؛ وذلك بطلق ناري، ومن ثم قام بإسعافه للمستشفى.

 

وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، لـ"سبق"، أنه عند الساعة التاسعة من مساء أمس الخميس، تَلَقّت شرطة محافظة الخبر، بلاغاً عن إسعاف مواطن ثلاثيني من قِبَل شقيقه الذي وُجد متوفىً جراء تعرضه لطلق ناري بالكتف.

 

وأضاف: "تشير الاستجوابات الأولية إلى نشوب شجار بين المجني عليه وشقيقه "المسعف"؛ إثر خلاف عائلي سابق أسفر عن إصابة المجني عليه بطلق ناري أودى بحياته، وتَعَرّض شقيقه كذلك لإصابة بالركبة، وتم إحالته على إثرها لتلقي العلاج اللازم والتحفظ عليه".

 

وأوضح "الرقيطي": "باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة؛ تمهيداً لإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام".

 

يشار إلى أن هذه القضية تُعتبر الثانية من نوعها؛ حيث أقدم -قبل يومين- شاب عشريني على قتل شقيقه في محافظة القطيف، ومن ثم لاذ بالفرار.

13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438
04:48 PM
واقعة ثانية بعد القطيف وفي يومين.. خلاف تَطَوّر لمشاجرة أصابت الجاني

الخُبر.. شاب يطلق النار على شقيقه فيُرديه قتيلاً بعد فشله في إسعافه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أقدم شاب على قتل شقيقه، مساء أمس الخميس، في محافظة الخبر؛ وذلك بطلق ناري، ومن ثم قام بإسعافه للمستشفى.

 

وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، لـ"سبق"، أنه عند الساعة التاسعة من مساء أمس الخميس، تَلَقّت شرطة محافظة الخبر، بلاغاً عن إسعاف مواطن ثلاثيني من قِبَل شقيقه الذي وُجد متوفىً جراء تعرضه لطلق ناري بالكتف.

 

وأضاف: "تشير الاستجوابات الأولية إلى نشوب شجار بين المجني عليه وشقيقه "المسعف"؛ إثر خلاف عائلي سابق أسفر عن إصابة المجني عليه بطلق ناري أودى بحياته، وتَعَرّض شقيقه كذلك لإصابة بالركبة، وتم إحالته على إثرها لتلقي العلاج اللازم والتحفظ عليه".

 

وأوضح "الرقيطي": "باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة؛ تمهيداً لإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام".

 

يشار إلى أن هذه القضية تُعتبر الثانية من نوعها؛ حيث أقدم -قبل يومين- شاب عشريني على قتل شقيقه في محافظة القطيف، ومن ثم لاذ بالفرار.

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