الخدمات الطبية بالداخلية تُطلق حملتها الصحيّة الوقائية لحج 1438

تشتمل على "التحصين ضد الأنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية"

أطلقت الإدارة العامة للخدمات الطبية في وزارة الداخلية، ممثلةً في برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، اليوم، حملتها الصحية الوقائية للمشاركين في مهمة حج 1438هـ، وذلك بتوجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وشملت الحملة "التحصين ضد الأنفلونزا الموسمية، والحمى الشوكية" مع إطلاق حملة موازية تتناول برامج توعوية داخل معسكرات القطاعات العسكرية المشاركة تحت عنوان "صحتك أمننا".

وأكد الأطباء أن لقاحي الأنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية من أنجح طرق الوقاية من تلك الأمراض التي تمثل خطورة بسبب سرعة انتشارها العالية خاصة في التجمعات البشرية عالية الكثافة، وتمتد فعالية لقاح الحمى الشوكية إلى مدة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام طبقًا لنوعية اللقاح المستخدم.

وأوضحوا أنه بخصوص لقاح الانفلونزا الموسمية، فيجب تحديثه بأخذ جرعة جديدة كل عام لما يتيمز به فيروس الأنفلونزا من سرعة تطوير نفسه وإنتاج سلالات جديدة فيقوم العلماء بتطوير اللقاح سنوياً بإضافة تلك السلالات الجديدة إلى اللقاح بشكل سنوي.

وتولت الفرق الميدانية التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية تنظيم العديد من الزيارات إلى معسكرات القطاعات العسكرية المشاركة في مهمة الحج من أجل تحصينهم ضد تلك الأمراض في مقرات عملهم، وذلك من أجل تنفيذ مهمة حج خالية من الأمراض الوبائية بإذن الله والعمل على ضمان سلامتهم وسلامة الحجاج، ووقايتهم من تلك الأمراض المعدية المحتملة.

وتقرر، لأول مرة، تصميم وإصدار بطاقة خاصة لتطعيمات المشاركين بالحج لسهولة تسجيل بيانات المطعمين والعمل على نشر الوعي الصحي بأهمية التطعيم، وتم تدشينها واعتمادها مع الحملات المنفذة لهذا العام، على أن يتم الاحتفاظ بتلك البطاقة من طرف متلقي التطعيم من أجل تقديمها سنوياً عند موعد أخذ الجرعات التالية في مواسم الحج القادمة.

ويصاحب حملة التطعيمات العديد من الحملات التثقيفية والتوعوية موجهة للقطاعات العسكرية المشاركة في مهمة الحج تحت عنوان " صحتك أمننا" وهي عبارة عن سلسلة من المحاضرات التوعوية التي يلقيها نخبة من الأطباء والمختصين وتشتمل الحملة على العديد من المواضيع التوعوية مثل كيفية التعامل و الوقاية من الأمراض الوارد التعرض لها في ظل وجود الحشود مثل أمراض الصيف وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز الهضمي والاجهاد الحراري وضربات الشمس.

وتتضمن الحملة إقامة برنامج تدريبي على الاسعافات الأولية في حال وجود الاصابات البسيطة مع توزيع الحقيبة الوقائية التي تشتمل على مطويات عن المواضيع التي تتم مناقشتها بالحملة بالإضافة إلى عبوة مطهر لليدين وقناعاً طبياً وقفازات طبية للوقاية.

وتستفيد من تلك الحملات جميع القطاعات العسكرية المشاركة ومنها "قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة مكة المكرمة ، مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة ، قوات أمن المنشآت بمكة المكرمة، القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بمكة المكرمة ، وقوة الطوارئ والإسناد بالحج للدفاع المدني بمكة المكرمة".

من ناحيته، شدّد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية في وزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، على أهمية بذل الجهود ومضاعفتها لخدمة رجال الأمن المشاركين في مهمة حج هذا العام.

وقدّم شكره لبرنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة وجميع العاملين فيه والفريق الميداني للتطعيمات والحملات على مايقومون به من أعمال مميزة لخدمة رجال الأمن.