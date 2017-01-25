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"الخدمة المدنية" تطلق برنامج إدارة الأداء على نظام موارد الحكومي

لرفع كفاءة العمل وتحسين الإنتاجية

أطلق وزير الخدمة المدنية، خالد بن عبدالله العرج، صباح اليوم الأربعاء، برنامج إدارة الأداء على نظام موارد الحكومي، بحضور  نائب وزير الخدمة المدنية، عبد الله بن علي الملفي، والوكلاء وكبار مسؤولي الوزارة، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الوزارة الرئيس بمدينة الرياض.

وأوضح المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية، أسامة الهاشم، بأن النظام سيساهم في تبسيط إجراءات العمل على نظام إدارة الأداء في الوزارة وفي كافة قطاعات الدولة مما سيساهم في رفع مستوى الشراكة الإستراتيجية بين الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويعزز دور الوزارة في تحقيق أهداف برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية وبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الوزارة هي أول جهة حكومية تطلق البرنامج.

وأضاف "الهاشم" بأن إدارة الأداء ستلعب دوراً مهماً برفع كفاءة العمل وتحسين الإنتاجية، وتساهم بالإرتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية وتحقق هدف الوزارة الاستراتيجي في برنامج التحول الوطني 2020 برفع كفاءة رأس المال البشري، مشيرا إلى أن وظيفة إدارة الأداء تعتبر مصدراً مهماً لتطوير قدرات الموظفين ورفع إنتمائهم الوظيفي وبالتالي تحسين رضا عملاء وزارة الخدمة المدنية ورفع مستوى الإرتباط الوظيفي.

وأبدى "الهاشم" تفاؤله بنجاح دورة إدارة الأداء لعام ١٤٣٨هـ على نظام موارد الحكومي بعد نجاح تطبيق إدارة الأداء لعام ١٤٣٧هـ بشكل يدوي وحققت الوزارة نجاحاً بممارسة منهجية تقييم الأداء الجديدة، وساهم ذلك في تثقيف مجتمع الوزارة وممارستهم تطبيق المنهجيات الحديثة للموارد البشرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخدمة المدنية" تطلق برنامج إدارة الأداء على نظام موارد الحكومي
سبق

أطلق وزير الخدمة المدنية، خالد بن عبدالله العرج، صباح اليوم الأربعاء، برنامج إدارة الأداء على نظام موارد الحكومي، بحضور  نائب وزير الخدمة المدنية، عبد الله بن علي الملفي، والوكلاء وكبار مسؤولي الوزارة، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الوزارة الرئيس بمدينة الرياض.

وأوضح المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية، أسامة الهاشم، بأن النظام سيساهم في تبسيط إجراءات العمل على نظام إدارة الأداء في الوزارة وفي كافة قطاعات الدولة مما سيساهم في رفع مستوى الشراكة الإستراتيجية بين الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويعزز دور الوزارة في تحقيق أهداف برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية وبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الوزارة هي أول جهة حكومية تطلق البرنامج.

وأضاف "الهاشم" بأن إدارة الأداء ستلعب دوراً مهماً برفع كفاءة العمل وتحسين الإنتاجية، وتساهم بالإرتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية وتحقق هدف الوزارة الاستراتيجي في برنامج التحول الوطني 2020 برفع كفاءة رأس المال البشري، مشيرا إلى أن وظيفة إدارة الأداء تعتبر مصدراً مهماً لتطوير قدرات الموظفين ورفع إنتمائهم الوظيفي وبالتالي تحسين رضا عملاء وزارة الخدمة المدنية ورفع مستوى الإرتباط الوظيفي.

وأبدى "الهاشم" تفاؤله بنجاح دورة إدارة الأداء لعام ١٤٣٨هـ على نظام موارد الحكومي بعد نجاح تطبيق إدارة الأداء لعام ١٤٣٧هـ بشكل يدوي وحققت الوزارة نجاحاً بممارسة منهجية تقييم الأداء الجديدة، وساهم ذلك في تثقيف مجتمع الوزارة وممارستهم تطبيق المنهجيات الحديثة للموارد البشرية.

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
03:10 PM
لرفع كفاءة العمل وتحسين الإنتاجية

"الخدمة المدنية" تطلق برنامج إدارة الأداء على نظام موارد الحكومي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق وزير الخدمة المدنية، خالد بن عبدالله العرج، صباح اليوم الأربعاء، برنامج إدارة الأداء على نظام موارد الحكومي، بحضور  نائب وزير الخدمة المدنية، عبد الله بن علي الملفي، والوكلاء وكبار مسؤولي الوزارة، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الوزارة الرئيس بمدينة الرياض.

وأوضح المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية، أسامة الهاشم، بأن النظام سيساهم في تبسيط إجراءات العمل على نظام إدارة الأداء في الوزارة وفي كافة قطاعات الدولة مما سيساهم في رفع مستوى الشراكة الإستراتيجية بين الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويعزز دور الوزارة في تحقيق أهداف برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية وبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الوزارة هي أول جهة حكومية تطلق البرنامج.

وأضاف "الهاشم" بأن إدارة الأداء ستلعب دوراً مهماً برفع كفاءة العمل وتحسين الإنتاجية، وتساهم بالإرتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية وتحقق هدف الوزارة الاستراتيجي في برنامج التحول الوطني 2020 برفع كفاءة رأس المال البشري، مشيرا إلى أن وظيفة إدارة الأداء تعتبر مصدراً مهماً لتطوير قدرات الموظفين ورفع إنتمائهم الوظيفي وبالتالي تحسين رضا عملاء وزارة الخدمة المدنية ورفع مستوى الإرتباط الوظيفي.

وأبدى "الهاشم" تفاؤله بنجاح دورة إدارة الأداء لعام ١٤٣٨هـ على نظام موارد الحكومي بعد نجاح تطبيق إدارة الأداء لعام ١٤٣٧هـ بشكل يدوي وحققت الوزارة نجاحاً بممارسة منهجية تقييم الأداء الجديدة، وساهم ذلك في تثقيف مجتمع الوزارة وممارستهم تطبيق المنهجيات الحديثة للموارد البشرية.

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